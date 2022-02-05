20 суперских хитростей, которые помогут логично организовать свой быт

Простые бытовые хитрости, которые стоит взять на вооружение каждому.
В каждом доме должен быть порядок. По крайней мере, этой мысли придерживаются большинство хозяек, мечтающих об идеальном доме. Чтобы хоть немного приблизиться к такому идеалу, мы собрали 20 суперских хитростей, которые помогут здорово организовать свой быт.
1. Быстрая глажка
Быстрая глажка с помощью фольги.
Ни для кого не секрет, что фольга быстро нагревается и может значительно ускорить процесс глажки. Для этого перед тем как приступить к глажке, расстелите фольгу на доске. Такая хитрость позволит прогладить вещь сразу с обеих сторон.
2. Порядок в кладовке
Органайзер для кладовой.
Увеличить возможности даже самой скромной кладовой поможет самый дешевый хозяйственный органайзер. Закрепите его на внутренней части двери и наполняйте его карманы продуктовыми припасами, бытовой химией, мочалками, тряпками и столовыми приборами и любыми другими мелочами. Такая система хранения позволит навести порядок и освободить полки для более габаритных вещей.
3. Вешалки
Крючки для стайлеров.
Несколько самоклеящихся пластиковых крючков помогут превратить дверцу шкафчика в удобное место для хранения щипцов, утюжков, фена и прочих средств для укладки волос.
4. Органайзер для пакетов
Коробка для пакетиков.
Не спешите выбрасывать картонные коробки от салфеток. Их можно использовать повторно для хранения одноразовых пакетиков.
5. Вешалка для обуви
Рейлинг для обуви.
Нижнюю часть платяного шкафа можно превратить в удобное место для хранения обуви. Для этого к стенкам шкафа нужно прикрепить два металлических крючка, на которые можно положить рейлинг или телескопическую штангу. Готовая вешалка подойдет для хранения обуви на каблуках.
6. Шлепки
Хранение летней обуви.
Картонные или пластиковые подставки для папок можно использовать для эргономичного хранения летней обуви. Подставки можно разместить в нижней части платяного шкафа, поставив в них балетки, вьетнамки и шлепки.
7. Замок
Самодельный замок для шкафчиков.
Два клеящихся крючка и тугая резинка - это все, что понадобится вам для сооружения простого замка, который позволит защитить содержимое холодильника или шкафчика от маленьких детей.
8. Маленькая хитрость
Спрятать термостат.
Спрятать термостат или щиток, который не вписывается в интерьер поможет картина или фотография на холсте. Подняв или отодвинув картину, вы всегда сможете иметь доступ к щитку.
9. Чистка
Чистка ковров и мебели.
Если у вас дома есть животные, вы не по наслышке знаете, какой мучительной бывает чистка мебели и ковров от шерсти. Однако, резиновый скребок может облегчить вашу участь. Сильно надавливая, пройдитесь им по поверхности диванов и ковровых покрытий по ходу собирая шерсть влажной ладошкой.
10. Новая швабра
Обновление швабры.
Старый махровый носок можно использовать для обновления швабры. Просто наденьте его поверх старой мочалки и приступайте к уборке.
11. Подвесные контейнеры
Подвесные контейнеры в ванне.
Чаще всего мы храним бутылочки мочалки и бутылочки с шампунями на бортике ванны. Но они то и дело падают оттуда, а также сильно мокнут во время водных процедур. Кроме того обилие вещей на бортике препятствует качественной уборке. Решить все эти проблемы и сэкономить место в ванне помогут пластиковые или проволочные контейнеры, которые можно закрепить на штанге, прикрепленной к свободной стене или на карнизе для шторки.
12. Доска для заметок
Заметки на стекле.
Вставьте в рамку для картин или фотографий белый лист и оставляйте записки домашним прямо на стекле с помощью маркера.
13. Универсальный держатель
Держатель из теннисного мяча.
Из теннисного мяча можно сделать весьма практичный и универсальный держатель. Для этого в мяче нужно сделать продольный разрез и прикрепить к стене. Держатель можно использовать для фиксации ручки, хранения почты или в качестве вешалки для полотенца в ванной.
14. Борьба с неприятным запахом
Средство от неприятного запаха.
Если от вашей обуви исходит неприятный аромат, значит пора ее освежить. Для этого, заверните немного соды в тонкие тканевые мешочки, положите их в обувь и оставьте на ночь. За это время, сода впитает в себя все неприятные запахи и обувь будет пахнуть, как новая.
15. Контейнер для мусора
Маленький контейнер для мусора.
Небольшую пластиковую бутылку от любого моющего средства можно превратить в удобный небольшой контейнер для очисток и пищевых отходов. Просто отрежьте верхнюю часть бутылки, а нижнюю прикрепите к стенке мойки с помощью присоски. Такой контейнер будет всегда под рукой и избавит от необходимости то и дело ходить к мусорному ведру.
16. Очистка ершика
Уход за ершиком для унитаза.
Ершик помогает нам ухаживать за одной из самых грязных частей нашего дома, но и ему требуется регулярный уход. Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, налейте в подставку для ершика немного любого моющего средства.
17. Металлические крючки
Вещи на крючках.
Купите в хозяйственном магазине немного металлических крючков и пару телескопических карнизов. Один из них можно закрепить в шкафчике под мойкой, другой в кладовке. С помощью крючков повесьте на карнизы все вещи, которые только можно хранить таким образом.
18. Вешалка для доски
Вешалка для гладильной доски.
Из двух металлических крючков и деревянной планки можно смастерить надежную и практичную вешалку. Прикрепите ее за дверью и используйте для хранения гладильной доски. Такую хитрость обязательно стоит взять на вооружение владельцам маленьких квартир и людям, которые любят порядок.
19. Апгрейд инструментов
Магниты на инструментах.
Приклейте к рукояткам инструментов небольшие магниты. Это позволит держать под рукой гвозди и болтики, не теряя их во время работы.
Видео-бонус:
20. Насадка для пылесоса
Насадка из картонной втулки.
Из картонной втулки можно сделать отличную насадку для пылесоса. Сгибая ее конец вы сможете проникнуть в самые труднодоступные места квартиры и очистить от пыли даже оконные рамы.
Видео-бонус:
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