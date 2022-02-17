Как правильно открывать напитки и чистить продукты: 12 распространенных ошибок

Ежедневно мы выполняем множество действий и даже не задумываемся о том, правильно ли делаем привычные манипуляции.

Вы удивитесь, но с некоторыми напитками и едой нужно обходиться совершенно иначе. Да и в быту не все так просто, как кажется.

Готовы проверить себя? Тогда читайте о 12 ошибках, которые вы совершаете каждый день.

1. Наливать сок

Попробуйте наливать сок отверстием кверху, и он перестанет разбрызгиваться

Обычно мы откручиваем крышечку, снимаем защитный клапан и в сопровождении хлюпающих звуков и летящих во все стороны брызг наполняем стакан соком. Решить проблему можно всего одним движением - перевернуть пакет горлышком вверх, а не вниз. Так напиток будет спокойно литься, медленно наполняя стакан.

2. Выбрасывать остатки сока

Проделайте дырочку в таре, чтобы вылить остатки сока

На донышке остался напиток, который не хочет выливаться? Нет ничего проще! Возьмите нож и отрежьте верхушку пакета. Наливайте сок в стакан и наслаждайтесь последними капельками напитка.

3. Обливаться соком

Научите этой хитрости своего ребенка и больше он не испачкается соком

Наверное, хоть раз в жизни, но каждый из нас обливался соком. Что неудивительно, если сжимать пакет с передней и задней сторон.

4. Проливать пиво, отойдя от бара

Избежать конфуза довольно просто, если приучиться держать упаковку за отогнутые «ушки»-уголки.

Держите стаканчик за верхнюю часть и напиток не прольется

Какой бы напиток вы не несли, особенно в пластиковой таре, не держите его за середину. В противном случае повторится история с соком. Обхватите стаканчик с пивом сверху, и вы благополучно донесете напиток до столика.

5. Держать бокал в руках

Держите бокал за ножку или поставьте его на стол, чтобы не греть напиток

В тепле многие напитки теряют свой вкус и аромат. Если вы уже сделали глоток и в ближайшее время не собираетесь выпивать повторно, поставьте бокал на стол. Фужеры рекомендуем держать за ножку, чтобы не греть напиток.

6. Открывать молоко, растягивая углы

Как правило, производители пишут инструкцию по открыванию тары на упаковке

Любители молока в бумажной таре как только не изощряются с открытием пакета. Например, расклеивают уголок и через него наливают напиток. Но все намного банальней - достаточно разъединить склеенные части с одной стороны и вывернуть их. Далее потяните на себя, и верхняя часть отклеится сама, образуя дырочку для молока. После наливания сложите уголок и поставьте тару в холодильник.

7. Устраивать гранатовое безобразие

Срежьте верхушку граната и разделите его по прожилкам, как мандарин

Почистить гранат - целое дело! С какой стороны не начни очищать, он будет брызгать соком во все стороны. Выход есть - срежьте макушку фрукта и начните разделять его строго по белым перегородкам. Так вы поделите гранат на дольки и не надо будет потом мыть кухню.

8. Зарабатывать гастрит бутербродами

Горячие бутерброды перевариваются намного проще

Регулярный фастфуд и сухие перекусы - верная дорога к хроническим заболеваниям ЖКТ. Если не можете отказаться от любимых бутербродов, готовьте их правильно. Для этого подогревайте перекус в микроволновке. Тепленькие бутерброды гораздо проще переварить.

9. Чистить яичную скорлупу вместе с белком

Добавьте в жидкость при варке 1 ч.л. соды, и скорлупа отойдет

Почистить свежие яйца сложнее, чем полежавшие. Если не хотите вместе со скорлупой снимать ценный белок, во время варки всыпьте в воду 1 ч.л. соды.

10. Мучиться при очищении картофеля и сарделек

После холодной воды кожура будет чиститься сама собой

Картошка в мундирах просто так не сдается. Но есть маленькая хитрость, которая упростит процесс чистки. Сразу после отваривания залейте картофель холодной водой. Из-за температурного перепада кожура отслоится сама собой, вам нужно будет лишь ее поддеть и снять. Подобный лайфхак работает и с сардельками.

11. Крошить батон в процессе нарезки

Если правильно нарезать батон, он не будет крошиться

После нарезания батона крошек не оберешься. Да и кусочки получаются ровными через раз. Все потому, что вы неправильно режете. Избежать ошибок поможет следующая техника: нарезайте батон обязательно острым ножом со стороны «ребра» или «донышка».

12. Есть хлеб без колбасы

Если правильно расположить колбасу, лишнего хлеба не останется

Как не выкладывай колбасу, а все равно остается пустое место на хлебе. Чтобы такого не было, сложите колбасный конструктор. Вместо одного толстого куска отрежьте два тонких кружочка. Разрежьте их пополам и разместите на хлебе круглыми сторонами к центру. Так у вас не будет зазоров по краям.

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