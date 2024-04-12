10 исторических личностей, о половой принадлежности которых спорят и сегодня

Переодевание – не маленькая прихоть нового веяния и не индивидуализм современного мира, эта «традиция» восходит к векам, оставляя после себя неизгладимый след в истории, тем самым показывая известных личностей с другой стороны. Ведь если так разобраться, то большинство выдающихся людей были склонны к трансвестизму, и совсем неудивительно, что Жанна д'Арк и Шарль д'Эон попали в этот список. И кто знает, как бы сложилась судьба и во что превратилась бы история, если бы не их странные поступки.
1. Элагабал (204-222)
Император Элагабал.
Под чутким руководством своей тётушки, Элагабал стал римским императором в возрасте четырнадцати лет. И несмотря на то, что мальчишка удостоился такой чести, он продолжал вести себя крайне странным образом. Марк Аврелий Антонин не только удалил все волосы на собственном теле, а и злоупотребляя макияжем, выдавал себя за девушку, переодеваясь в женскую одежду. Ко всему прочему, он испытывал страсть к светловолосому колесничему Иероклу, которого называл своим мужем. А однажды молодой император и вовсе заявил доктору о том, что озолотит его, если тот найдёт способ сделать из него женщину. И несмотря на свои тайные желания и предпочтения, римский правитель был вынужден жениться на жрице, ранее поклявшейся в девственности. И кто знает, как бы сложилась судьба Элагабала в дальнейшем, если бы не его ранняя кончина. Одержимый собственным безумством и жаждой власти, он был убит в возрасте восемнадцати лет во время мятежа, поднятого солдатами. Его тело сбросили в Тибр, наложив запрет на имя Антонин, которое он обесчестил.
2.Франсуа де Шуази (1644-1724)
Аббат Шуази и его легендарная книга Воспоминания трансвестита.
Историки поговаривают о том, что образ Франсуа де Шуази был создан его матерью, которая выдавала собственного сына за девочку вплоть до восемнадцати лет. По одной из версий причина кроется в том, что Шуази с раннего возраста вращался в окружении короля брата – Филиппа I. Возможно, что таким странным образом женщина попросту пыталась уберечь собственного ребёнка от нападок короля Людовика XIV. Или же, если верить другой теории, она наоборот, стремилась тем самым подтолкнуть своего сына в более высокое и статусное общество. Но как бы там ни было, а Франсуа даже после смерти матери продолжал носить женскую одежду, заявляя о том, что мужская ему не к лицу. Вскоре своенравный молодой человек стал настоящей иконой моды и стиля среди дам королевского двора, которые частенько приходили к нему за модными советами. А в 1773 году он опубликовал одну из своих самых громких книг под названием «Воспоминания трансвестита».
3. Мэри Рид (1690 – 1721)
Отчаянная пиратка.
С детства Рид воспитывалась матерью, а в раннем возрасте девочка присоединилась к британской армии, где во время службы столкнулась с пиратами. Решив, что пиратство – её призвание, Мэри, переодевшись в мужчину, присоединилась к группе пиратов, став частью их команды. Постепенно дерзкий и самоуверенный «молодой человек» стал всё больше и больше привлекать внимание женщины-пирата Энн Бонни, которая любой ценой решила заполучить Рид в свои сети. Но каково было её удивление и разочарование, когда перед ней вместо желанного мужчины оказалась женщина. И тем не менее, если верить легенде, то эти двое стали спутниками друг другу на всю оставшуюся жизнь. А в 1720 году они были взяты в плен, став единственными женщинами, когда-либо осуждёнными за пиратство.
4. Кристина королева Швеции (1626-1689)
Отрёкшись от престола, она бежала из родной страны, переодевшись в мужчину.
Король хотел, чтобы его дочь стала сильнее, потому что она была наследницей престола, и поэтому он решил воспитывать её, как мальчика. Он частенько брал её на охоту на медведя, которая в скором времени стала излюбленным занятием Кристины. Она была коронована в возрасте восемнадцати лет, но под постоянным давлением брака и рождения наследника, спустя десять лет после коронации, Кристина, отрёкшись от престола, сбежала из Швеции, переодевшись в мужчину. Проведя несколько дней в таком виде, она свыклась с мыслью о том, что так гораздо проще и удобнее существовать в новом мире. Позже, обратившись к католицизму, она отправилась в Рим, где ей дано было специальное разрешение носить мужскую одежду. Стоит отметить тот факт, что Кристина – одна из немногих женщин, похороненных в церкви Святого Петра в Риме.
5. Дебора Самсон (1760-1827)
Женщина в армии.
Во время американской войны Дебора была призвана в армию под именем своего покойного брата. Переодетая в мужчину, она отчаянно сражалась за родную страну. Получив ранение, девушка просила лишь об одном, чтобы боевые товарищи оставили её на поле боя умирать, лишь потому, что она боялась своего истинного разоблачения. Но сослуживцы, игнорируя её нелепые просьбы, отвезли Самсон в госпиталь, откуда она сбежала, вытащив пулю из бедра самостоятельно. Однако, когда в очередной раз она была госпитализирована, её страшный секрет был раскрыт. Но несмотря на это, ей дали почётное увольнение, и женщина отправилась на гражданку. Она не только вышла замуж, а и родила детей, став любимой женой и счастливой мамой.
Важно! Ко всему прочему стоит отметить тот факт, что Самсон была не единственной женщиной, провернувшей подобную уловку на тот момент.
6. Шарль д’Эон (1728-1810)
Французский шпион и аристократ Шарль д’Эон.
Шарль д’Эон был французским дипломатом и шпионом, засланным в Россию в 1756 году, дабы скрасить отношения между двумя странами. И чтобы осуществить задуманное, он пошёл на меленькую уловку, переодевшись в женщину, став фрейлиной для русских императриц. Пожалуй, он один из немногих людей, чья половая принадлежность до сих пор остаётся загадкой. По одной из версий историки ссылаются на то, что Шевалье на самом деле был женщиной, которая первую половину своей жизни прожила как мужчина, а вторую – уже как женщина, в то время, как другие утверждают, что он был мужчиной, которому нравилось переодеваться в женские одежды.
8. Марина Монах
Марина Монах.
Эта женщина, согласно историческим данным, родилась в V веке на территории Ливана. Вскоре она взяла себе мужское имя Маринос, которое позволило ей присоединиться к её отцу в монастыре и продолжить свою жизнь под мужской личиной. Однако после того, как её отец умер, Марину обвинили в том, что, по словам одной женщины, жившей неподалёку от монастыря, она была беременна от неё. Вместо того, чтобы раскрыть свою личность и оправдать собственное имя, Марина молча понесла наказание. И лишь после своей смерти, когда, наконец, было установлено, что Марина – это женщина, девушка, обвинившая её в зачатии ребёнка, признала свою неправоту.
Интересный факт: любопытно, что Марина была далеко не единственной в своём роде женщиной, что, ведя религиозную жизнь, изображала из себя мужчину. К примеру, по слухам, папа Джоан также был биологической женщиной, однако выдавал себя за мужчину.
8. Ши Пэйпу (1938-2009)
Оперная дива.
Когда мужчине было 26 лет, Ши работал в качестве оперного певца, а также обзавелся поклонником по имени Бернар Бурсико. Являясь послом из Франции в Пекине, Бурсико убедил молодого мужчину в том, что на самом деле он является женщиной, которая по случайной ошибке заперта в мужском теле. Это и стало причиной, по которой они вступили в бурный роман, длившийся свыше двадцати лет. Однако чуть позже Бернара обвинили в том, что он выдал важную информацию о деятельности коммунистической партии. В 1982 году его вместе с Ши арестовывают в Париже и обвиняют в шпионаже. В тот же день Бурсико, боясь волны унижения за связь с мужчиной после раскрытия личности Ши, пытается убить его, перерезав тому глотку. Однако Ши выживает, чем и завершается этот трагический роман.
9. Изабель Эберхард (1877-1904)
Изабель Эберхард.
Девушка родилась на территории Швейцарии, однако вскоре её родители переехали в Северную Африку в 1897 году. Там девочка росла в строгом исламском обществе и начала понимать, что, если она хочет добиться чего-то в жизни, то ей следует идти на хитрости. Поэтому она принимает имя Си Махмуд Эссади и становится исследователем, а также её имя знают, как одного из шпионов, который действовал во время алжирского восстания против Франции. Чуть позже она, всё ещё маскируясь под мужчину, вошла в так называемую суфийскую секту Кадырия, где в конечном счёте посвятила себя жизни святого человека – факира.
10. Жанна д`Арк (1412-1431)
Легендарная Жанна д`Арк.
Пожалуй, это самая известная личность, которая когда-либо существовала и имя которой знает каждый человек. Молодая девушка во время Столетней войны утверждала, что некие голоса с небес приказали ей привести армию к оглушительной победе и выиграть войну. Именно поэтому, чтобы достичь цели, она постриглась под мальчика и оделась, как мужчина, чтобы выполнить свой долг. Отметим, что Жанна оказала немалое влияние на Карла VII, наследника французского престола, что и привело эту страну к победе. После этого Карл VII восходит на престол, а юную, девятнадцатилетнюю девушку арестовывают и обвиняют в мошенничестве и переодевании, после чего сжигают её на костре. Однако справедливость, конечно же, восторжествовала, и вскоре католическая церковь признала Жанну святой и назвала её спасительницей Франции.
По материалам сайта wonderslist.com
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