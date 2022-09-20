Копеечное средство, которое поможет победить пыль в доме

Пыль в доме — для многих настоящая беда, ведь она не только портит его ухоженный опрятный вид, но и буквально не дает нам свободно дышать.

Ее, конечно, можно убирать, однако для некоторых поверхностей это довольно затруднительно и проблематично. Как и во многих на первый взгляд непростых случаях, и здесь есть небольшая, но эффективная хитрость, которая облегчит вам жизнь.



Вам потребуются:



вода;



соль;



уксус;



кондиционер для белья



Речь идет о простом, но крайне эффективном средстве. В 1 л теплой воды добавляем 1 ст. л. кондиционера для белья, желательно неконцентрированного, т.е. жидкого по консистенции, 1 ч. л. соли и 5 ч. л. 6 % уксуса, хорошо все перемешиваем.







Получившийся раствор, нанесенный на поверхность, будет действовать как антистатик, хорошо отталкивая пыль от нее. Конечно, пыль из вашего дома никуда не денется, однако она, во-первых, станет менее «летучей», а значит собрать ее будет легче, во-вторых, она значительно меньше будет оседать на сложных, обработанных раствором поверхностях, ведь убрать ее, к примеру, со свободного стола гораздо проще, нежели с заставленной разными мелочами полки.







Для удобства работы переливаем получившийся раствор в емкость с пульверизатором. Также в уборке вам отлично поможет салфетка из микрофибры.

Получившееся средство можно как просто распылять, особенно это удобно в случае с, например, искусственными цветами, так и наносить на тряпочку для дальнейшей уборки. Бонусом вы получите еще и приятный аромат в доме.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как приготовить и как использовать это эффективное и простое средство против пыли.