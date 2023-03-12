9 невероятных способов полезного применения картошки

Не так уж мало, но в действительности картофель способен на много большее. Этот, не побоимся этого слова, волшебный корнеплод обладает совершенно необычными свойствами, которыми мы вас и собираемся удивить.









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Полировка серебра

Чтобы в столовом серебре можно было увидеть собственное отражение, не обязательно покупать дорогие полирующие средства. Всё, что вам нужно сделать — это отварить пару картофелин, затем извлечь их из кастрюли и опустить серебряные

Полировка обуви

Этот удивительный овощ может отполировать не только серебряные вещи, но и обувь. Просто разрежьте картофелину пополам и натирайте половинкой кожу ботинок. Практически мгновенно кожа потускнеет. Через пять

Удаление ржавчины

Картофель неплохой помощник в борьбе с ржавым налётом на кухонной посуде и различных металлических изделиях, т. к. он содержит кислоту, которая буквально разъедает ржавчину. Для этого нужно разрезать картофель на две части и натереть одной из частей

Снятие припухлостей

Если вы мыло спите, то, как результат, получаете неприятный подарок — опухшие глаза. Обычно мы доверяем питательным веществам, содержащимся в огурцах, которые помогают успокоить глаза и снять отёки. Всё же огурцы

Средство от недомоганий

Когда дело доходит до исцеления ряда заболеваний, то магические свойства картофеля поистине впечатляют: облегчение язвенной и спинной боли, спазмов, изжоги, боли при разрыве связок, заживление синяков и многое другое. Картофельный сок богат витаминами, особенно такими, как витамины группы В,

Уход за кожей

Вы когда-нибудь обращали внимание на состав кремов для лица? Наверняка, нет. К сожалению, среди компонентов большинства кремов нет картофельного экстракта. А зря. Картофель содержит вещества, которые помогают бороться с прыщами, угрями, жирной кожей; он очищает поры и предупреждает другие кожные заболевания.



Существует два эффективных метода применения картофеля в косметических

Создание цветных фотографий

Прежде чем появились цифровые фотоаппараты и смартфоны, людям приходилось проявлять плёнку, чтобы получить желаемые снимки. Одним из первых методов создания цветной

Заменитель пластика

Крахмал является идеальным материалом для создания полностью биоразлагаемой пластиковой посуды: ложек, вилок и тарелок. Тем самым картофель помогает снизить издержки производства и защитить от загрязнений окружающую среду, т. к. пластик сам по себе не поддаётся биохимическому разложению и наносит вред природе.

Природный аккумулятор

Раньше картофель использовался как источник питания для немалого количества изобретений. Самый обычный школьный эксперимент состоит в том, что с помощью обычной картошки загораются лампы и подпитываются



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Чтобы в столовом серебре можно было увидеть собственное отражение, не обязательно покупать дорогие полирующие средства. Всё, что вам нужно сделать — это отварить пару картофелин, затем извлечь их из кастрюли и опустить серебряные изделия в эту воду. Оставьте изделия на 20–30 минут, затем достаньте и тщательно их протрите. Такой эффективный метод заставит ваше серебро сиять как новое. Этот способ очистки серебра придумали тысячи лет назад, когда в ходу были серебряные монеты.Этот удивительный овощ может отполировать не только серебряные вещи, но и обувь. Просто разрежьте картофелину пополам и натирайте половинкой кожу ботинок. Практически мгновенно кожа потускнеет. Через пять минут протрите обувь мягкой щёткой или чистой тканью. Результат превзойдёт все ваши ожидания: вы получите абсолютно блестящую пару ботинок. По завершению очистки, мы не рекомендуем употреблять такой картофель в пищу.Картофель неплохой помощник в борьбе с ржавым налётом на кухонной посуде и различных металлических изделиях, т. к. он содержит кислоту, которая буквально разъедает ржавчину. Для этого нужно разрезать картофель на две части и натереть одной из частей ржавую поверхность предмета. Отложите вещь на полчаса. Затем жёсткой губкой снимите остатки ржавчины. Если налёт не получилось удалить с первого раза, то повторите всю процедуру заново.Если вы мыло спите, то, как результат, получаете неприятный подарок — опухшие глаза. Обычно мы доверяем питательным веществам, содержащимся в огурцах, которые помогают успокоить глаза и снять отёки. Всё же огурцы здесь значительно уступают по своей эффективности картофелю, который чаще используют в салонах красоты и спа-центрах. Результат от картофельных примочек не заставит себя долго ждать: положите кусочки картофеля на глаза и держите их в течение 20 минут. Повторяйте эту процедуру регулярно, и вы не только снимите отёк, но и устраните тёмные круги под глазами.Когда дело доходит до исцеления ряда заболеваний, то магические свойства картофеля поистине впечатляют: облегчение язвенной и спинной боли, спазмов, изжоги, боли при разрыве связок, заживление синяков и многое другое. Картофельный сок богат витаминами, особенно такими, как витамины группы В, витамины РР , D, Е, калий. Приготовить сок очень просто: киньте несколько картофелин в соковыжималку, а для улучшения вкуса можно добавить немного морковного сока. Такой укрепляющий напиток поможет всегда оставаться бодрым и здоровым.Вы когда-нибудь обращали внимание на состав кремов для лица? Наверняка, нет. К сожалению, среди компонентов большинства кремов нет картофельного экстракта. А зря. Картофель содержит вещества, которые помогают бороться с прыщами, угрями, жирной кожей; он очищает поры и предупреждает другие кожные заболевания.Существует два эффективных метода применения картофеля в косметических целях . Первый: половинкой сырого картофеля протрите проблемные зоны на коже. Через 1–2 минуты ополосните лицо и протрите его полотенцем. Второй: с помощью блендера сделайте из картофеля кашицу и наложите её на лицо как маску. Через 15 минут маску можно смывать. В результате вы получаете ровную, гладкую и очищенную кожу.Прежде чем появились цифровые фотоаппараты и смартфоны, людям приходилось проявлять плёнку, чтобы получить желаемые снимки. Одним из первых методов создания цветной фотографии был процесс под названием автохром. Фотограф использовал микроскопические гранулы картофельного крахмала, которые окрашивались оранжевой, зелёной и синей красной и работали как светофильтры.Крахмал является идеальным материалом для создания полностью биоразлагаемой пластиковой посуды: ложек, вилок и тарелок. Тем самым картофель помогает снизить издержки производства и защитить от загрязнений окружающую среду, т. к. пластик сам по себе не поддаётся биохимическому разложению и наносит вред природе.Раньше картофель использовался как источник питания для немалого количества изобретений. Самый обычный школьный эксперимент состоит в том, что с помощью обычной картошки загораются лампы и подпитываются электронные часы. Это происходит потому, что картофель создаёт определённое количество энергии, освобождаемой при контакте овоща с проводами из меди и цинка. Способность производить и использовать электроэнергию позволяет сравнить корнеплод с природным аккумулятором. Конечно, вряд ли с помощью картофеля у вас получится запустить двигатель машины, но определённо вы сможете провести парочку экспериментов по зажиганию лампочек в домашних условиях.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: