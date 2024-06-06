10 сумасшедших развлечений, которые древним римлянам предлагали в Колизее

Голый император на арене Колизея.
Современные люди так зашорены на работе, что порой на отдых и развлечения у них просто не остаётся времени. Большинство выдавшиеся свободные часы коротает у телевизора. Тогда как в древности гражданам Древнего Рима предлагались развлечения буквально на любой вкус и без каких-либо нравственных ограничений..
1. Преступники на качелях
Преступники на гигантских качелях.
Люди, которые организовывали римские игрища, иногда придумывали довольно странные идеи. Одним из таких странных изобретений было устройство под названием «petaurua». Это были гигантские качели, которые могли поднимать людей в воздух на 5 метров. На этих качелях размещали голых преступников с руками, связанными за спиной. Затем качели раскачивали, а под них выпускали диких животных, которые не могли достать до людей, которые взмывали в небо на качелях, но стаскивали их вниз, когда те опускались, и разрывали на куски. Люди старались выжить, как только могли.
2. Дикие животные, выскакивающие из-под пола
Животные на арене Колизея.
Животных, появляющихся на арене Колизея, не всегда выпускали из клеток через специальные ворота. Они могли внезапно выскочить прямо «из-под земли». В Колизее было множество люков и 24 подъемника, которые вели к подвальным помещениям. Эти подъемники были разработаны в расчете на вес до 270 кг, поскольку они должны были поднимать тяжелых диких хищников на поверхность к арене. Обычно на осужденных выпускали львов, волков, барсов и медведей, причем тогда, когда они меньше всего этого ожидали. Чтобы поднять их из подвала к арене, требовались усилия 8 человек.
3. Сражения голого императора с животными
Голый император на арене Колизея.
Император Коммод был большим поклонником игр. Из-за своей любви к спорту и развлечениям (а также, вероятно, психического заболевания) он в обнаженном виде сражался на арене Колизея с животными. В основном голый император убивал экзотических животных, таких как львы, страусы, бегемоты, слоны и жирафы. Также иногда он выходил на арену против людей, но не убивал их, а позволял сдаться. В конце-концов Коммода задушил в бане его тренер по борьбе.
4. Карлики, сражающиеся тесаками
Карлики на арене Колизея.
В то время, когда Римом правил Коммод, на смерть на арене приговаривали не только преступников, но и калек и карликов. Однажды Коммод приказал собрать всех карликов в Риме и привести их в Колизей. Там каждому выдали мясницкий тесак и приказали сражаться до тех пор, пока не останется только один. Другой раз Коммод собрал безногих людей и привязал их в ряд в центре арены, после чего ходил вдоль ряда и колотил калек по головам дубиной.
5. На сцене разыгрывались мифические смерти
Почти театрализованные представления.
В Колизее для зрителей показывали сцены из мифов древнего Рима. Но это были не литературные произведения в исполнении актеров, это были массовые убийства с приговоренными преступниками в главной роли. К примеру, в одном шоу разыгрывали пытки Прометея: преступника пригвоздили к кресту и распороли ему живот. После этого на него спустили медведя. В другом случае преступник отыгрывал роль Орфея с лирой, который приручал животных. Он думал, что все животные на арене ручные, но на самом деле туда выпустили (помимо ручных) голодного дикого медведя.
6. Животные из разных уголков мира
Экзотические животные на потеху толпы.
Игры были лучшим местом, где можно было увидеть различных животных. К примеру, первый жираф, которого когда-либо привезли в Европу, был показан именно на арене Колизея. Жираф был пойман Юлием Цезарем во время одного из походов. Хотя все были поражены, это был Рим... и людям не хотелось просто смотреть на животных. Экзотических животных, в том числе слонов, носорогов, бегемотов и жирафов стравливали друг с другом. Также их выпускали против людей для развлечения толпы.
7. Свободная охота
Парк для охоты на животных.
В 281 году император Проб полностью засадил деревьями Большой цирк (крупнейший ипподром в Риме), так, что ипподром стал похож на лес. Затем он предложил всем желающим поучаствовать в необычном развлечении. Вместо того, чтобы сидеть на трибунах, людей пригласили выйти на арену. В рукотворный лес выпустили целую орду травоядных (тысячу страусы, тысячу оленей и тысячу кабанов), а людям разрешили охотиться на них, используя подручные средства, а добычу забрать домой.
8. Женщины, убивающие друг друга
На арене Колизея сражались и женщины.
На арену выпускали не только мужчин, там также сражались и женщины. В отличие от мужчин, эти женщины, как правило, были не подготовленными, поэтому их выпускали или друг против друга или против карликов.
9. Морской бой
Затопленный Колизей.
В истории есть около четырех подтвержденных случаев, когда Колизей затапливали водой , чтобы устроить полномасштабное морское сражение. На затопленную на глубину несколько метров арену запускали флотилии судов, экипажи которых состояли из осужденных заключенных, которые затем сражались друг с другом на потеху толпы.
Впервые такое развлечение представил Юлий Цезарь — на арену Колизея выпустили 4000 «гребцов» и 2000 «абордажников» на бортах полноразмерных судов. Зрелище было настолько популярным, что люди затаптывали друг друга насмерть, пытаясь занять места с лучшим видом на сражение. Но это еще было небольшое шоу. Император Клавдий не установил рекорд, выпустив на арену 100 судов и 19 000 «воинов». Но это шоу чуть не сорвалось.
Изначально заключенные на борту судов отказались воевать. Клавдий послал за своей императорской гвардией, чтобы продемонстрировать, что случится с заключенными, если они не умрут для развлечения публики. Только тогда шоу началось.
10. Все лучше, чем смерть на потеху
Смерть на потеху - худшее из зол.
Естественно, заключенные были не слишком довольны тем, что их отправляют на смерть для развлечения римского народа. Для многих это было хуже смерти, поэтому некоторые делали все возможное, чтобы покончить с собой. Ночью перед тем, как их должны были выпустить на арену, группа из 29 саксонских заключенных по очереди задушили друг друга до смерти, поскольку для них это было лучше, по сравнению с ужасами римских игр. Самый экстремальный поступок совершил отчаянный немецкий заключенный. Не имея других вариантов как покончить с собой, он схватил губку из общественной уборной и затолкал ее себе в горло, задушив себя до смерти.
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