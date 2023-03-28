Простые способы прививки черешни на вишню

Покупая саженцы с рук, есть риск вместо дерева определенного сорта получить «кота в мешке». Однако всегда можно самостоятельно привить понравившийся сорта черешни к более адаптированной и устойчивой к болезням вишне.

Использовать прививки целесообразно и в условиях ограниченного пространства, при желании на одно дерево можно привить сразу несколько сортов. И тогда посаженная на участке черешня будет радовать обильным урожаем на протяжении долгих лет.

Прививая черешню к вишне, следует учесть важный момент. Ствол вишни имеет более плотную кору, он гораздо медленнее черешни увеличивается в диаметре. Чтобы устранить это несоответствие и дать привитому дереву полноценно развиваться достаточно сделать бороздование ствола. В конце мая — начале июня делаем на стволе подвоя пару глубоких (вплоть до луба) продольных разрезов во всю длину с противоположных сторон. Через 3-4 часа проверяем состояние надрезов. Если кора визуально разошлась на 3-4 мм, замазываем место разреза садовым варом или камедью. Через 2-3 месяца снова делаем бороздование с таким расчетом, чтобы насечки располагались крест на крест.







Повторяем процедуру на молодых привитых деревьях несколько лет подряд.

Для прививки используем черенки с полностью спящими или только начавшими пробуждаться почками. Использовать можно молодые веточки, полученные в результате весенней обрезки. При этом важно, чтобы они были однолетними, с еще не загрубевшей корой.







Чтобы привить черешню на вишню используем метод улучшенной копулировки. Определяем место среза на вишне и черешне с таким расчетом, чтобы диаметр привоя и подвоя совпадал. Диаметр черенка может быть на несколько миллиметров меньше, но не наоборот.

Воспользовавшись секатором, делам на вишне ровный срез. При необходимости подравниваем поверхность ножом. Укорачиваем снизу черенок с таким расчетом, чтобы не повредить находящиеся сверху почки.







Теперь на черенке нужно сделать косой срез, длинна которого будет соответствовать трем диаметрам. В идеале сделать это нужно одним движением.







От верхней части среза отступаем 1/3. Делаем вертикальный надрез глубиной 4-5 мм, стараясь, чтобы кора не отслоилась. Подготовленный черенок ставим в воду.







Аналогичный срез делаем на вишне.







Дальше остается совместить надрезы привоя и подвоя по принципу пазла, а затем аккуратно обмотать место стыка изолентой. На черешне оставляем 3 почки, остальные удаляем. При необходимости верхушку укорачиваем, место среза обрабатываем садовым варом. Дополнительно обматываем место среза изолентой.







Второй способ позволяет привить на вишню сразу 2 веточки. Никто не помешает использовать черенки разных сортов. Для такой прививки можно использовать вишневую поросль 2-5 лет. Диаметр подвоя здесь гораздо больше и не совпадает по толщине с веточками черешни. Для начала, как и в первом случае, делаем на стволе прямой горизонтальный срез. Чем ровнее он будет, тем легче и быстрее дерево заживет.







По косой обрезаем более тонкую веточку черешни. Затем делаем глубокую вертикальную насечку с отступом от края в 1/3. И отправляем черенок в воду.







Сбоку на подвое делаем срез под небольшим наклоном к середине. С таким расчетом, чтобы место среза ориентировочно совпадало со срезом на веточке черешни.







Отступив вниз на 1/3 высоты среза, делаем насечку 4-5 мм, слегка отодвигаем древесину. В щель добавляем буквально каплю воды.







Аккуратно состыковываем веточку черешни с надрезом на вишне. По сути получаем искусственный сучок.







Подготавливаем к прививке еще одну веточку черешни. С предельной осторожностью делаем надрез с противоположной стороны под вторую прививку. Важно не допустить смещения на вновь сформированном сучке. Совмещаем привой с подвоем. В результате получаем рогатку с ответвлением в разные стороны. При необходимости поправляем веточки. Важно, чтобы стыковка была как можно более плотной.







Оборачиваем «рогатку» изолентой для дополнительной фиксации. Начинаем двигаться снизу, сделав дополнительный отступ от начала сучков. Верх вишневого ствола обрабатываем садовым варом. Затем пропускаем изоленту через середину. Намотку делаем тугой, чтобы обеспечить максимальное сцепление.





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