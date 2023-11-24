Какую страшную тайну древних скрывают камни сати в давно затерянной индийской деревне Веламбур

Заброшенная деревня и её камни сати

Старый камень сати в национальном парке Панна в Мадхья-Прадеше.

Исследователь Мунайвар Мунисваран с двумя найденными им камнями сати. Сложность резьбы на них выдаёт царское происхождение погибших.

Страшный ритуал

Камень сати с изображением царя и двух его жён в Орчхе, Мадхья-Прадеш.

Подготовка к церемонии сати в 1908 году.

Археолог Амита Сингх с одним из скульптурных камней сати, которые она ищет и документирует.

Камни сати — тайна Индии

Камень сати на похоронном гхате в городе Варанаси.

Этот камень сати в Видиша Мадхья-Прадеш богат символикой и иерархией, возможно, изображая царя, погибшего в битве, двух его жён и его лошадь.