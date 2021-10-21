Ричард - горилла, которая позирует перед камерами, как настоящая модель

Горилла по кличке Ричард.

Вот какие у меня мускулы!

Удивление.

Ричард из пражского зоопарка.

Ричард является настоящей звездой среди жителей зоопарка.

Ричарда часто можно увидеть вместе со своими детьми. На снимке он со своим сыном Аджаби.

Аджаби также унаследовал фотогеничность своего отца.

Богатая мимика Ричарда.

Звезда пражского зоопарка.