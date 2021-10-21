Ричард - горилла, которая позирует перед камерами, как настоящая модель

Горилла по кличке Ричард.
С 2003 года в чешском зоопарке живет горилла по кличке Ричард, и с момента его появления здесь, он стал настоящей звездой, особенно благодаря его необыкновенной фотогеничности. Некоторые посетители зоопарка смеются, утверждая, что Ричард тайно на самом деле проходил какие-то специальные курсы по позированию перед фотокамерой - настолько хорошо он всегда получается на снимках.
Вот какие у меня мускулы!
Удивление.
Люси Степникова (Lucie Stepnickova), которая фотографирует уже более десяти лет животных пражского зоопарка, в том числе и Ричарда, также отмечает его особую внешность: "Во внешности Ричарда очень много человечного. Из-за его специфической внешности он стал очень популярным в социальных сетях, людям он кажется очень привлекательным. Пожалуй, среди всех животных, он мой любимчик тоже."
Ричард из пражского зоопарка.
Ричард является настоящей звездой среди жителей зоопарка.
Ричард является отцом восьми детей, и его младший сын Аджаби, похоже, также унаследовал привлекательную внешность и умение позировать от своего отца.
Ричарда часто можно увидеть вместе со своими детьми. На снимке он со своим сыном Аджаби.
Аджаби также унаследовал фотогеничность своего отца.
Богатая мимика Ричарда.
Звезда пражского зоопарка.
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