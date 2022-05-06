С нами не соскучишься!

8 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    "  с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР ..." Да, Брежнев был у власти 16 лет - дол...Семейные тайны ге...
  • Сергей Дмитриев
    Статья в тренде и скать подкожный смысл советского обихода. Также объясняют  подкожный смысл кинофильмов, которые был...Привычки советски...
  • Astra
    еще в тему -  например, шабашники - тот, кто работает в шабат (работать в суббуту нельзя), холера - перевод "болеть п...Значение и истори...

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

В США, кажется, сосредоточен весь мир сразу: это страна мигрантов, каждый из которых привез частичку своей культуры и в том числе национальной кухни. Некоторые блюда разных стран за последнее время превратились в нечто неузнаваемое. Конечно, некоторые кулинарные шедевры из этой подборки — скорее, частные «клинические случаи», но, тем не менее, давайте сравним, как выглядят оригинальные блюда, и что с ними сотворили американцы.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Суши


Слева — суши, как их делают в Японии. Искусству приготовления суши несколько веков, и даже современная интерпретация (на фото слева) придумана в конце периода Эдо. Справа — американский вариант. Они просто сделали их с чипсами.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Курица парминьяна


Курица парминьяна, какой ее знают в США, — вероятно, уже продукт итало-американской диаспоры, но рецепт основан на нескольких классических блюдах итальянской кухни, таких как говядина по-пармски (cotolette alla parmigiana) и баклажаны по-пармски. Что сделали американцы? Они взяли нечто прекрасное и совершенно испортили. Это называется «чицца» — своего рода куриная пицца. Нет, спасибо.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Рыбные тако Баха


Вряд ли найдется более летнее блюдо, чем рыбные тако. Этот классический вариант уличной еды пришел в Штаты из региона Баха на севере Мексики и из Южной Калифорнии.
Им кормятся серферы с 50-х годов. Что получилось у американцев с этим блюдом? Они поняли, что там должна быть рыба и тортилья. А потом все пошло не так.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Гаспачо


Ни один регион мира не может присвоить себе изобретение томатного супа, но в испанской провинции Андалузии делают вариации гаспачо еще с тех пор, как мавры причалили к Иберийскому полуострову в VIII веке. Справа — скриншот томатного супа по-американски. Девочка просто разогрела тарелку кетчупа в микроволновке. Хозяюшке на заметку.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Темаки-суши


Темаки — еще одна очень популярная разновидность суши, где ингредиенты кладут в конус из нори, и блюдо нужно есть руками, а не палочками. Зачем американцам какие-то водоросли нори, когда есть прекрасные вафельные рожки?

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Традиционные мексиканские тако


Точное происхождение современного тако неизвестно. Большинство сходится во мнении, что они появились в Мексике и, возможно, еще до приплытия европейцев. Справа — пример совместного использования слов «тако» и «метель» (“blizzard”), которые никогда нельзя ставить рядом.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Неаполитанская пицца


Блюдо, которое называется «пицца», развивалось на протяжении веков. Пицца появилась в Неаполе в конце XVIII века, а сыр в нее впервые добавили в конце XIX века, когда повар по имени Раффаэле Эспозито приправил пиццу красными помидорами, зеленым базиликом и белой моцареллой в честь флага Италии. Во что превратили пиццу американцы, даже как-то неудобно говорить.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Креольский сэндвич «по-бой» с креветками


На самом деле это блюдо — американское по происхождению и принадлежит к креольской кухне штата Луизиана. В ней смешиваются продукты и техники приготовления из разных регионов, включая Францию, Испанию и Западную Африку. Сэндвичи «по-бой» бывают с разными начинками, но самая традиционная версия — с креветками гриль и устрицами. Современная и, видимо, очень ленивая версия блюда — «давайте просто положим куриные наггетсы в хлеб, назовем “по-бой”, и никто ничего не заметит».

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Фаршированный чили из Мексики


Традиционная версия этого блюда — просто обжаренный перец чили из Пуэблы, фаршированный мясом. Более современная версия обычно включает мягкий белый сыр из Чиуауа или Оахаки и поливается соусом. Но что это справа? Больше напоминает уже переваренную еду. Так извратить фаршированный перец — это надо уметь.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Французское парфе


Традиционное французское парфе — это замороженный десерт, напоминающий итальянский семифредо. Название десерта переводится как «превосходный». Изначально это больше напоминало мягкое мороженое, а не слоеную сливочно-фруктовую вариацию, которая позже стала популярна в США. Справа — американское парфе. Да-да, с соусом барбекю, потому что почему бы и нет.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Немецкие колбаски братвурст


В Германии спорят, какой из регионов — настоящая родина этих замечательных колбасок. И Бавария, и Тюрингия имеют законные основания считать себя местом изобретения этого блюда, поскольку и там, и там есть подтверждающие это документы, датированные началом XIV века. В 1313 году совет в Нюрнберге постановил, что колбаска настоящая, только если она начинена свиным фаршем. Там не было ничего сказано о мармеладных мишках. Колбаски на фото справа включают и их.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Ближневосточный хумус


Это простое блюдо делается из тахини и нута и было придумано в Египте в XIII веке. Это основополагающая часть ливанской кухни и популярная на всем Ближнем Востоке закуска. Да и в других странах обожают хумус. Хумус в США — это как справа. Что может быть натуральнее и аутентичнее, чем еда, которая держит форму консервной банки?

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Дьявольские яйца


Дьявольские яйца — более древнее блюдо, чем можно себе представить: первые упоминания о нем встречаются в хрониках Рима IV века, а самая современная версия упоминается в Испании XIII века. Это популярная закуска во многих европейских странах, особенно на праздничном столе. В США это превратили в жалкую пародию, продавая в наборах «сделай сам».

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Традиционная японская лапша рамэн


Хотя рамэн уже стал синонимом Японии, некоторые специалисты спорят о его истинном происхождении. Есть вероятность, что рамэн — изначально китайское блюдо, которое пришло в Японию где-то между XVII веком и началом XX века (смотря у кого спрашивать). Что сделали с рамэном американцы? Зажарили в масле, покрыли сыром и нарезали на кусочки.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Техасско-мексиканский буррито


Традиция использовать тортильи, чтобы заворачивать еду, берет начало в доколумбову эпоху существования мезоамериканских племен на территориях, где сейчас находится Мексика и Центральная Америка. Происхождение современного буррито немного загадочно, но, скорее всего, он появился в Северной Мексике или Южной Калифорнии в XVIII-XIX веках. Буррито в современной Америке — это формальное соблюдение формы при полном извращении содержания.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Английский толченый картофель


Первый рецепт толченого картофеля появился в книге рецептов 1747 года под названием «Искусство готовки» (“The Art of Cookery”) пера английского автора Ханны Гласс. Это блюдо стало традиционным для Великобритании и США и часто дополняет праздничный стол.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Если можно заставить еду автоматически выдавливаться из автомата, скорее всего, американцы найдут способ. И картошку не миновала эта участь.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Французская сырная тарелка


Отношениям французов с сыром уже много веков, и сыр стал настоящим символом французской идентичности. По традиции, после ужина и до десерта подается блюдо с как минимум тремя сортами сыров. Американцы не заморачиваются: просто сыр просто на тарелке.

Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

Тэппанъяки


Тэппанъяки — более новое прибавление в многовековой истории японской кухни. Оно впервые было представлено в 1940-х годах в ресторанной сети Misono, где начали готовить еду в более западном стиле, зажаривая мясо на тэппане — железном противне. Гриль тэппанъяки часто путают с хибати, где используется уголь и есть открытая решетка. Тэппан в США — это как на фото справа. Можно было использовать только первые буквы имен, но нет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх