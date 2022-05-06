Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

В США, кажется, сосредоточен весь мир сразу: это страна мигрантов, каждый из которых привез частичку своей культуры и в том числе национальной кухни. Некоторые блюда разных стран за последнее время превратились в нечто неузнаваемое. Конечно, некоторые кулинарные шедевры из этой подборки — скорее, частные «клинические случаи», но, тем не менее, давайте сравним, как выглядят оригинальные блюда, и что с ними сотворили американцы.
Суши
Слева — суши, как их делают в Японии. Искусству приготовления суши несколько веков, и даже современная интерпретация (на фото слева) придумана в конце периода Эдо. Справа — американский вариант. Они просто сделали их с чипсами.
Курица парминьяна
Курица парминьяна, какой ее знают в США, — вероятно, уже продукт итало-американской диаспоры, но рецепт основан на нескольких классических блюдах итальянской кухни, таких как говядина по-пармски (cotolette alla parmigiana) и баклажаны по-пармски. Что сделали американцы? Они взяли нечто прекрасное и совершенно испортили. Это называется «чицца» — своего рода куриная пицца. Нет, спасибо.
Рыбные тако Баха
Вряд ли найдется более летнее блюдо, чем рыбные тако. Этот классический вариант уличной еды пришел в Штаты из региона Баха на севере Мексики и из Южной Калифорнии. Им кормятся серферы с 50-х годов. Что получилось у американцев с этим блюдом? Они поняли, что там должна быть рыба и тортилья. А потом все пошло не так.
Гаспачо
Ни один регион мира не может присвоить себе изобретение томатного супа, но в испанской провинции Андалузии делают вариации гаспачо еще с тех пор, как мавры причалили к Иберийскому полуострову в VIII веке. Справа — скриншот томатного супа по-американски. Девочка просто разогрела тарелку кетчупа в микроволновке. Хозяюшке на заметку.
Темаки-суши
Темаки — еще одна очень популярная разновидность суши, где ингредиенты кладут в конус из нори, и блюдо нужно есть руками, а не палочками. Зачем американцам какие-то водоросли нори, когда есть прекрасные вафельные рожки?
Традиционные мексиканские тако
Точное происхождение современного тако неизвестно. Большинство сходится во мнении, что они появились в Мексике и, возможно, еще до приплытия европейцев. Справа — пример совместного использования слов «тако» и «метель» (“blizzard”), которые никогда нельзя ставить рядом.
Неаполитанская пицца
Блюдо, которое называется «пицца», развивалось на протяжении веков. Пицца появилась в Неаполе в конце XVIII века, а сыр в нее впервые добавили в конце XIX века, когда повар по имени Раффаэле Эспозито приправил пиццу красными помидорами, зеленым базиликом и белой моцареллой в честь флага Италии. Во что превратили пиццу американцы, даже как-то неудобно говорить.
Креольский сэндвич «по-бой» с креветками
На самом деле это блюдо — американское по происхождению и принадлежит к креольской кухне штата Луизиана. В ней смешиваются продукты и техники приготовления из разных регионов, включая Францию, Испанию и Западную Африку. Сэндвичи «по-бой» бывают с разными начинками, но самая традиционная версия — с креветками гриль и устрицами. Современная и, видимо, очень ленивая версия блюда — «давайте просто положим куриные наггетсы в хлеб, назовем “по-бой”, и никто ничего не заметит».
Фаршированный чили из Мексики
Традиционная версия этого блюда — просто обжаренный перец чили из Пуэблы, фаршированный мясом. Более современная версия обычно включает мягкий белый сыр из Чиуауа или Оахаки и поливается соусом. Но что это справа? Больше напоминает уже переваренную еду. Так извратить фаршированный перец — это надо уметь.
Французское парфе
Традиционное французское парфе — это замороженный десерт, напоминающий итальянский семифредо. Название десерта переводится как «превосходный». Изначально это больше напоминало мягкое мороженое, а не слоеную сливочно-фруктовую вариацию, которая позже стала популярна в США. Справа — американское парфе. Да-да, с соусом барбекю, потому что почему бы и нет.
Немецкие колбаски братвурст
В Германии спорят, какой из регионов — настоящая родина этих замечательных колбасок. И Бавария, и Тюрингия имеют законные основания считать себя местом изобретения этого блюда, поскольку и там, и там есть подтверждающие это документы, датированные началом XIV века. В 1313 году совет в Нюрнберге постановил, что колбаска настоящая, только если она начинена свиным фаршем. Там не было ничего сказано о мармеладных мишках. Колбаски на фото справа включают и их.
Ближневосточный хумус
Это простое блюдо делается из тахини и нута и было придумано в Египте в XIII веке. Это основополагающая часть ливанской кухни и популярная на всем Ближнем Востоке закуска. Да и в других странах обожают хумус. Хумус в США — это как справа. Что может быть натуральнее и аутентичнее, чем еда, которая держит форму консервной банки?
Дьявольские яйца
Дьявольские яйца — более древнее блюдо, чем можно себе представить: первые упоминания о нем встречаются в хрониках Рима IV века, а самая современная версия упоминается в Испании XIII века. Это популярная закуска во многих европейских странах, особенно на праздничном столе. В США это превратили в жалкую пародию, продавая в наборах «сделай сам».
Традиционная японская лапша рамэн
Хотя рамэн уже стал синонимом Японии, некоторые специалисты спорят о его истинном происхождении. Есть вероятность, что рамэн — изначально китайское блюдо, которое пришло в Японию где-то между XVII веком и началом XX века (смотря у кого спрашивать). Что сделали с рамэном американцы? Зажарили в масле, покрыли сыром и нарезали на кусочки.
Техасско-мексиканский буррито
Традиция использовать тортильи, чтобы заворачивать еду, берет начало в доколумбову эпоху существования мезоамериканских племен на территориях, где сейчас находится Мексика и Центральная Америка. Происхождение современного буррито немного загадочно, но, скорее всего, он появился в Северной Мексике или Южной Калифорнии в XVIII-XIX веках. Буррито в современной Америке — это формальное соблюдение формы при полном извращении содержания.
Английский толченый картофель
Первый рецепт толченого картофеля появился в книге рецептов 1747 года под названием «Искусство готовки» (“The Art of Cookery”) пера английского автора Ханны Гласс. Это блюдо стало традиционным для Великобритании и США и часто дополняет праздничный стол.
Если можно заставить еду автоматически выдавливаться из автомата, скорее всего, американцы найдут способ. И картошку не миновала эта участь.
Французская сырная тарелка
Отношениям французов с сыром уже много веков, и сыр стал настоящим символом французской идентичности. По традиции, после ужина и до десерта подается блюдо с как минимум тремя сортами сыров. Американцы не заморачиваются: просто сыр просто на тарелке.
Тэппанъяки
Тэппанъяки — более новое прибавление в многовековой истории японской кухни. Оно впервые было представлено в 1940-х годах в ресторанной сети Misono, где начали готовить еду в более западном стиле, зажаривая мясо на тэппане — железном противне. Гриль тэппанъяки часто путают с хибати, где используется уголь и есть открытая решетка. Тэппан в США — это как на фото справа. Можно было использовать только первые буквы имен, но нет.
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