Блюда народов мира, над которыми американцы совершили кощунство

В США, кажется, сосредоточен весь мир сразу: это страна мигрантов, каждый из которых привез частичку своей культуры и в том числе национальной кухни. Некоторые блюда разных стран за последнее время превратились в нечто неузнаваемое. Конечно, некоторые кулинарные шедевры из этой подборки — скорее, частные «клинические случаи», но, тем не менее, давайте сравним, как выглядят оригинальные блюда, и что с ними сотворили американцы.











Суши

Курица парминьяна

Рыбные тако Баха

Гаспачо

Темаки-суши

Традиционные мексиканские тако

Неаполитанская пицца

Креольский сэндвич «по-бой» с креветками

Фаршированный чили из Мексики

Французское парфе

Немецкие колбаски братвурст

Ближневосточный хумус

Дьявольские яйца

Традиционная японская лапша рамэн

Техасско-мексиканский буррито

Английский толченый картофель

Французская сырная тарелка

Тэппанъяки