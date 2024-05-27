10 загадочных древних объектов, которые ставят в современных учёных в тупик

Загадочные древние конструкции.
Археология – одна из самых интересных и захватывающих научных областей, потому что всегда связана с тайнами. И особый интерес для учёных и обывателей представляют древние сооружения. Храмовые комплексы, древние замки и таинственные геоглифы – всё может рассказать учёным о целых исторических периодах.
1. Оккультный центр Гегарот
Древняя конструкция: оккультный центр Гегарот.
Древние люди верили в предсказания и совершали самые различные культовые обряды. В 2003-2011 годах археологи раскопали три 3300-летние святилища внутри крепости в Гегароте (территория современой Армении). Каждое из них состояло из комнаты с глиняным бассейном в центре. Ученые предположили, что в Гегароте когда-то практиковался оккультизм.
В святилищах было обнаружено большое количество костей коров, коз и овец, которые были обожжены, а также имели следы искусственной обработки. Вероятно, они использовались в остеомании — гадании по костям, при котором кости бросают и смотрят, как они упадут. Кроме того нашли признаки литомантии, в которой вместо костей использовались камни.
Возможно, самым странным было чтение будущего по муке. Это гадание под названием алеуромантия также могло практиковаться в святилище, поскольку в нём нашли инструменты для измельчения зерна и очаг.
Но похоже, гадание не принесло жителям Гегарота никакой пользы. Эта и все другие крепости в этом районе были сожжены во время массового конфликта.
2. Замок под озером Ван
Древняя конструкция: замок под озером Ван.
Исследователь Тахсин Цейлан хотел поймать монстра, который, по легенде, жил в глубинах турецкого озера Ван. Услышав о подводных руинах, которые ранее видели в этом месте, он обратился за консультацией к экспертам, но все сказали Цейлану, что это всего лишь слухи. Ученые единогласно сходились во мнении, что во втором по величине озере на Ближнем Востоке нет ничего интересного. Но Джейлан со своей командой решили все же исследовать озеро.
Спустя 10 лет монстра так и не нашли, но дайверы наткнулись на остатки забытого города. В 2016 году они обнаружили 1000-летние надгробные плиты и сталагмиты, образующие квадратное поле длиной около 4 километров. В начале 2017 года к находкам добавились остатки российского корабля, которое затонул семь десятилетий назад. Казалось бы больше здесь нет ничего интересного, но настойчивым дайверам удалось сорвать настоящий джекпот.
На большой глубине они обнаружили огромный замок. Построенное из больших блоков здание простиралось на целый километр в длину. Также прекрасно сохранились стены высотой 3-4 метра, несмотря на то, что им было 3000 лет. Как полагают ученые, замок построила вымершая цивилизация Урарту. В те времена (IX-VI века до н.э.) уровень воды в озере был ниже, но со временем воды озера поглотили замок.
3. Косатка из Палпа
Древняя конструкция: косатка из Палпа.
В пустыне Палпа Перу тысячи древних изображений украшают землю. Но один из этих геоглифов потерялся на полвека. Немецкие археологи описали найденное ими изображение косатки ещё в 1960-х годах, но не смогли правильно указать его местоположение. Из-за этого перуанские учёные, узнав о существовании этого изображения после просмотра каталога геоглифов в немецком институте, более полувека не могли найти это изображение.
После долгих поисков в Google Earth и на холмах долины Палпа археологи наконец нашли в 2015 году выгравированное на склоне холма 70-метровое изображение косатки. Невероятно, но тесты показали, что оно старше 2000 лет — т. е. более древнее, чем знаменитые линии Наска в соседнем регионе.
Скорее всего, косатка была «нарисована» представителями культуры Паракас (800-200 г.г. до н.э.), которая была старше, чем культура, живущая на плато Наска. По-прежнему нет четкого ответа, почему обе цивилизации «изрисовали» более 450 квадратных километров большими геоглифами.
4. Степные геоглифы
Древняя конструкция: степные геоглифы.
В 2007 году Дмитрия Дея из Казахстана очень заинтересовала программа о пирамидах, которую он увидел по телевизору. Он начал проверять с помощью Google Earth, нету ли пирамид в его стране. Хотя Дей так и не сумел найти пирамид, он обнаружил более 260 искусственных сооружений, самое большое из которых было больше по площади, чем основание Великой пирамиды Хеопса. Когда об открытии Дея узнали эксперты, они были просто ошеломлены.
NASA подтвердило оригинальность таинственных форм на своих спутниковых снимках. С земли этих изображений не видно, но с высоты в степи видны колоссальные кресты, квадраты, линии, кольца и насыпи. Кто бы ни был их создателем, это в корне изменило мнение о неолитических кочевниках. Скорее всего, сооружения создала культура Маханджара (7000-5000 годы до н.э.).
5. Пирамида Наска
Древняя конструкция: пирамида Наска.
Город Кауачи когда-то был домом народности наска в Перу. Это место было заброшено ещё между 300-350 годами н.э. Все строения были погребены под песками пустыни. В Кауачи было найдено около 40 подобных насыпей. Их не могли обнаружить до XXI века, поскольку большинство погребенных структур — глинобитные, и сканеры попросту не могли отличить их от земли насыпи.
Недавно благодаря спутникому изображению была обнаружена семиуровневая ступенчатая пирамида площадью 9000 квадратных метров (ее размеры составляют 91 х 100 метров). Она очень напоминает другую, обнаруженную в Кауачи ранее массивную ассиметричную Великую Пирамиду. Во время предыдущих раскопок антропологи обнаружили человеческие черепа, сложенные внутри Великой пирамиды.
6. Полость в Великой пирамиде
Древняя конструкция: полость в Великой пирамиде.
В 2017 году ученые заявили, что они обнаружили огромную полость в Великой пирамиде Гизы. В Египте не находили ничего более сенсационного с 1800-х годов. Полость проходит почти в 30 метрах над Большой галереей, основным коридором монумента. В 2015 году египтологи пробовали применить неинвазивную технику, называемую мюонной радиографией.
Мюоны - это космические частицы, которые постоянно проходят через все на Земле. Отслеживая их скорость (частицы проходят быстрее в пустых пространствах и медленнее в твердых телах, ученые могут воссоздать интерьер здания. Мюонные детекторы оставались внутри пирамиды в течение нескольких месяцев.
Когда данные были проанализированы в 2016 году, необычная полость ошеломила всех. Мюоны показали, что поперечное сечение пустоты соответствует Большой галерее. В отличие от последней, которая ведет к могиле фараона Хуфу, эта полость кажется полностью запечатанной. Никто не знает, что это такое.
7. Проект тщеславия Нерона
Древняя конструкция: проект тщеславия Нерона.
Археологи присматривались к британскому Силчестеру с викторианских времен. Ранее на местной ферме были обнаружены два римских храма, но как Силчестер был связан с Римом, оставалось загадкой. Когда археологи вернулись на это место в 2017 году, обнаружилась интересная находка: подтверждение того, что император Нерон (54-68 г.г. н.э.) хотел, чтобы о нем знали местные жители.
Ученые идентифицировали руины третьего храма и нашли внутри плитки с именем Нерона. В то время Силчестер был римским городом Каллева, а самые ранние здания в нем были храмами высотой 15 метров (их фундаменты составляли в среднем 15 х 17 метров). Считается, что Нерон возвел великолепные структуры в Каллеве, чтобы прославиться перед местными жителями.
8. Театр под стенами Иерусалима
Древняя конструкция: театр под стенами Иерусалима.
В 2017 году раскопки попытались установить возраст арки Вильсона в Иерусалиме. По этому древнему каменному мосту когда-то поднимались к Храмовой горе. Во время раскопок удивленные археологи обнаружили под аркой небольшой театр, способный вместить аудиторию в 200 человек. Это была первое публичное римское строение, раскопанное в городе.
Точное предназначение этого сооружения неизвестно, но театр, скорее всего, был музыкальным залом или «булевтерием» - помещением для собраний городского совета. Тесты показали, что здание было построено во втором веке нашей эры. В этот период Иерусалим находился под властью Рима.
9. «Саудовские врата»
Древняя конструкция: «Саудовские врата».
В мире, где новые открытия ограничены в основном отдельными объектами или артефактами, Саудовские врата являются исключением. С помощью спутника в 2017 году в Саудовской Аравии нашли около 400 мегалитов. На самом деле, это вовсе не дверные проемы, но с воздуха большинство структур напоминают старые футбольные ворота.
С первого взгляда очевидно, что это не естественные структуры - кто-то приложил огромные усилия для строительства этих каменных стен. Структуры явно служили какой-то цели, но никто не знает, какой. Требуются дополнительные исследования, но некоторые врата могут быть построены еще 7000 лет назад.
10. Затерянный замок Синглтона
Затерянный замок Синглтона.
Несколько лет назад часть густого леса в поместье Маунт Стюарт (Северная Ирландия) попала в собственность Национального фонда. Чтобы увидеть, что находится в этом лесу, археологи обыскали район с помощью радара. Когда сканирование показало какую-то постройку, это место было сфотографировано с воздуха и на нем нашлась круглая структура, возвышающаяся среди деревьев на земле.
Чтобы добраться до этого места, пришлось в течение более 800 часов вырубать деревья. В 2017 году наконец расчистили проход к загадочной структуре. Это был замок Норманской эпохи, построенный восемь веков назад на полуострове Ардс. Удалось установить личность одного его владельца - норманна по имени Роберт де Синглтон, который жил в нем в 1333 году. Замок был построен в XII веке на 23-метровом кургане.
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