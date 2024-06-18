Мой босс – идиот или самые глупые выходки начальства, из-за которых люди ушли с работы

Вам кажется, что с вами обошлись на работе несправедливо? Злобный начальник не оплатил вам больничный? Заставил работать в субботу? Задержал зарплату или вычел штраф за опоздание? Мы уверены, что после прочтения этой статьи вам резко станет легче.
Недавно звезда знаменитого юмористического шоу Джимми Фэллон запустил в социальных сетях марафон с хештегом #почемуяушелсработы («#WhyIQuit»), чтобы узнать самые необычные и забавные причины, по которым люди сказали «пока» своему начальству.
1. Возьми меня на ручки
Пользователь с ником toshoonly рассказал о весьма необычном способе, которым его начальник решил оптимизировать продуктивность труда уборщицы. Далее цитата, добавить к которой просто нечего. «Мой босс заставлял носить его на руках по коридору каждый раз, после того как уборщица вечером мыла полы, чтобы на свежевымытом паркете оставалось меньше следов». Без комментариев.
2. Ты следующая
А вот девушка с ником bren_nancarrow порадовала пользователей по-настоящему жуткой историей, достойной то ли фильма «Антихрист», то ли многочисленных историй о будущих серийных убийцах.
«Как-то раз я устроилась в семью няней, и этот пацан постоянно показывал на меня пальцем и говорил, что я стану следующей. После четвертого раза я просто попросила расчет». Уж не знаем, что имел ввиду ребенок, возможно, и правда что-то безобидное, но бедную няню в этой ситуации вполне можно понять.
3. У меня есть к вам парочка вопросов
Еще один обитатель социальных сетей с ником KSchmooze рассказывает историю о своем весьма заботливом начальнике, который то ли искренне беспокоился о здоровье своих подчиненных, то ли не мог допустить, чтобы драгоценные минуты рабочего времени сливались в унитаз. Далее со слов автора: «На моей прошлой работе начальник установил в туалете телефон, и, если ему казалось, что кто-то из нас задерживается там слишком долго, он начинал названивать и интересоваться, что же случилось». Интересный подход, не так ли?
4. Вооружен и опасен
А вот следующий герой нашей статьи угодил в куда более неприятную ситуацию, чем простой телефонный звонок во время раздумий на «белом троне». Молодой человек по имени Jonathan_Young_ едва не попал по воле своей начальницы в серьезную передрягу. «Моя начальница попросила у меня ножик, чтобы открыть коробку. У меня как раз был один с собой, поэтому я без проблем дал его ей. Через пару часов мне сделали выговор с занесением за то, что я пришёл на работу с оружием». Страшно представить, насколько плохо начальница обращалась с бедным Джонатаном, если, поразмыслив, всерьез испугалась за свою жизнь.
5. Да, мой господин
А вот в этом случаи все оказалось вполне безобидно, но от этого ни менее жутковато. Надо полагать, начальник пользователя с ником YZracer81 явно любил долгими зимними вечерами игры в подчинение и господство.
«Как-то раз я действительно накосячил на работе, и мой шеф вызвал меня на ковер, чтобы отчитать за ошибку. В конце этого неприятного разговора, он заставил меня сказать: «Простите, сэр. Я был плохим мальчиком»».
6. Не «если», а «когда»
А вот тут уже по-настоящему становится жутковато. Автора поста ниже вряд ли можно осудить за то, что после этого инцидента он быстро спаковал чемоданы и написал заявление по собственному желанию. Пользователь с ником CaptainHarris1 поделился историей о том, почему ему пришлось удирать от начальника после первого же дня на работе.
«Я устроился продавцом в хозяйственный магазин, правда проработал там всего один день. Я тут же уволился, когда шеф решил устроить для меня инструктаж о том, «что делать, когда тебя начнут грабить?». «Если тебя начнут грабить» – попытался поправить его я. «Нет, КОГДА» – с улыбкой ответил начальник».
7. Бешеный принтер
Последняя героиня нашего хит-парада откровенно признается, что причуды начальства тут не причем, и накосячила она определенно сама. Правда менее забавной ее историю это никак не делает. Итак, история о бешеном принтере от девушки с ником verambassi. «Когда мне нужно было распечатать отчет, я слишком сильно нажала на клавишу, и в итоге, вместо цифры 1 в строке «количество копий» я напечатала 1111. Я попыталась остановить принтер, но это мало что дало. Я уволилась с работы еще до того, как этот чертов аппарат закончил печатать».
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