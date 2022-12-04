Нестандартное применение сетки от фруктов и овощей

Воспользуйтесь классными бытовыми лайфхаками с сеткой для фруктов и овощей. Она сделана из вспененного полиэтилена, и, благодаря своим свойствам, может выручить в самых неожиданных ситуациях!







Во-первых, две сеточки можно положить в обувь. Что это даёт? Ноге будет легче «дышать», а в жёсткой обуви станет намного мягче, удобнее, приятнее ходить. Попробуйте, и скажете спасибо за совет!







Во-вторых, такой упаковкой можно даже эффективнее, чем обычной губкой, отмывать загрязнения. Например, она прекрасно чистит налёт на раковине, в ванной, на плите и т. д., не царапая их!







В-третьих, если у вас есть родственники, разводящие кур (или у вас самих они есть), то, чтобы яйца не разбились, просто сложите их в эти сеточки. Просто, но гениально!







В-четвёртых, когда вам нужно взять горячий стакан без ручки, просто наденьте на него эту сетку из вспененного полиэтилена. И проблема сразу же испарится!





Наконец, в-пятых, сеточку можно положить в мыльницу, прямо под мыло. И тогда мыло не будет намокать от влаги, которая с него стекает!









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