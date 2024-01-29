Как Китагава Утамаро прославился изображениями гейш и оскорбил правительство Японии одной гравюрой

Утамаро изображал гейш, занятых обычными делами.

Утамаро - классик японской гравюры.

Гравюры укиё-э посвящены жизни обитателей "веселых кварталов

Гейши Утамаро вдохновляли великих художников Европы.

Утамаро был разносторонним художником.

Утамаро выполнил множество иллюстраций с изображениями растений и насекомых.

Утамаро изображал не только девушек, но и мир природы.

Ранее мастера гравюры не обращались к жизни насекомых.

Утамаро ввел новшество - цветной контур.

Рисунки Утамаро о жизни насекомых удивительно подробны.

Утамаро был реалистом в изображении животного мира.

Гейши Утамаро - благородны, как аристократки.

Утамаро волновали реальные чувства женщин, их быт, их привычки.

Зритель чувствует себя будто подглядывающим за героинями Утамаро.

Утамаро изображал подробности жизни реальных женщин.

Гравюры Утамаро отличаются тонким колоритом.

Утамаро выполнял и эротические гравюры.

Роковой триптих «Развлечения Тоётоми Хидэёси и его пяти наложниц к востоку от центра столицы»

Герб Хидэёси, который можно увидеть на оскорбительных гравюрах Утамаро.

Гравюры Утамаро, оскорбившие сёгунат.

Утамаро безумно много работал.