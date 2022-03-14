10 советских автомобилей, которые оказались похожи на иномарки как две капли воды

Найди десять отличий.

1. ГАЗ А и Ford A

Советский автомобиль.

Американский предок.

2. КИМ-10 и Ford Perfect

Были большие планы.

Родоначальник авто.

3. Москвич 400 и Opel Kadett K38

Гордый соотечественник.

Зарубежная основа.

4. ГАЗ-М20 «Победа» и Opel Kapitan

Вот такая она.

Очень похож.

5. ГАЗ-21 «Волга» и Ford Mainline

Отличная была Волга.

Сходство есть.

6. ЗАЗ 965 и Fiat 600

Старый и добрый.

Прямой предок.

7. ЗАЗ 966 (968) и NSU Prinz 4

Самобытный соотечественник.

Определенно похож.

8. ГАЗ 24 и Ford Falcon

Машина из СССР.

А вот и иномарка.

9. ВАЗ 2101 и Fiat 124

Сделано в Союзе.

А вот, что взято за основу.

10. Москвич 2141 и Simca-Chrysler 1307

Выглядит симпатично.

Зарубежный аналог.