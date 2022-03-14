10 советских автомобилей, которые оказались похожи на иномарки как две капли воды

Найди десять отличий.
Так уж повелось, что изобрести велосипед можно всего один раз. Вся остальная жизнь, быт и творчество состоят из повторов и клише, которые порождаются не столько по причине умысла, сколько из-за действия своеобразной «зоны комфорта», называющейся сегодня модным словом «тренд». Автомобильная промышленность в этом отношении не исключение, а самое настоящее правило. И вот, несколько советских автомобилей, которые поразительным образом похожи на иномарки.
1. ГАЗ А и Ford A
Советский автомобиль.
Американский предок.
Один из первых серийных автомобилей, который выпускался в стране Советов с 1932 по 1936 год. Первоначально машина была представлена в кузове фаэтон, однако позже также появились пикап и седан. Двигатель имел объем в 3.3 литра и выдавал мощность порядка 40 «лошадей». Скорость достигала 90 км\ч. Машина была лицензированным продуктом.
2. КИМ-10 и Ford Perfect
Были большие планы.
Родоначальник авто.
Предполагалось, что именно КИМ-10 станет первым действительно массовым автомобилем для населения. В основу автомобиля действительно лег простой и надежный Ford Perfect от 1938 года. Советские конструкторы дали машине три новых вида кузова: купе, седан и кабриолет. К сожалению, война помешала планам по серийному выпуску.
3. Москвич 400 и Opel Kadett K38
Гордый соотечественник.
Зарубежная основа.
Стоит сразу сказать, что Opel Kadett – это удивительный автомобиль, который лег в основу многих не только советских, но американских продуктов. Ничего удивительного в этом нет. Выбор конструкторов на Opel Kadett модели 1937 года пал еще до войны. Однако, планы по созданию «народного автомобиля» были нарушены Второй мировой. После Второй мировой войны, трофейные Opel Kadett использовались для восстановления уничтоженной технической документации модели. К слову, «позаимствовали» машину не только советские инженеры, но и инженеры Соединенных Штатов. Чего уж там, почти вся уцелевшая документация была вывезена союзниками в США, так же как и оборудование заводов.
4. ГАЗ-М20 «Победа» и Opel Kapitan
Вот такая она.
Очень похож.
«Победа» была первым советским автомобилем с несущим кузовом. Вопреки популярному мнению, «Победа» не была просто скопирована с трофейных Opel Kapitan. Это была полностью своя собственная разработка. Хотя отрицать факт изучения конструкторских решений Kapitan тоже было бы лукавством.
5. ГАЗ-21 «Волга» и Ford Mainline
Отличная была Волга.
Сходство есть.
Данная «Волга» поразительно похожа на целый ряд иномарок, однако на самом деле является полностью советской разработкой. Чаще всего машины похожи только внешне. Само собой были позаимствованы некоторые любопытные технические решения, в создании которых у советских инженеров на тот момент не было опыта. Например, была перенята идея автоматической коробки передач.
6. ЗАЗ 965 и Fiat 600
Старый и добрый.
Прямой предок.
А вот ЗАЗ-965 действительно является адаптацией зарубежного Fiat 600 под реалии Советского союза. И речь сейчас о промышленности. Дело в том, что в иномарке был ряд технологий и решений, которые не делались в СССР. Вместо них пришлось разрабатывать полностью свои элементы.
7. ЗАЗ 966 (968) и NSU Prinz 4
Самобытный соотечественник.
Определенно похож.
Следующее поколение ЗАЗ было адаптацией целого ряда зарубежных автомобилей. Создавался новый «народный автомобиль» также с использованием последних разработок советских автомобилистов.
8. ГАЗ 24 и Ford Falcon
Машина из СССР.
А вот и иномарка.
Несмотря на внешнее сходство, 24-ый был полностью советской разработкой, которая создавалась с учетом тогдашних трендов мирового автомобильного рынка. Важно то, что конструктивно в своем классе машина ничем не уступала своим родственникам из Европы и из-за океана.
9. ВАЗ 2101 и Fiat 124
Сделано в Союзе.
А вот, что взято за основу.
А вот легендарная «Копейка» - настоящий лицензированный продукт, в основу которого лег Fiat 124. Именно благодаря «Копейке», советский автопром смог стать действительно массовым. К слову, благодаря этой лицензии Fiat даже построил новый завод в СССР.
10. Москвич 2141 и Simca-Chrysler 1307
Выглядит симпатично.
Зарубежный аналог.
Еще один автомобиль, который выпускался по лицензии. К сожалению, история 2141-го очень трагична. Можно даже сказать, что именно этот автомобиль, из-за откровенно неудачной сборки стал могильщиком предприятия.
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