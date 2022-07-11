Мистические животные: 15 завораживающих кадров таинственной жизни черных котов

Мистическая жизнь котов в черно-белом свете.

1. Черные близнецы

Маленькие озорники в синхронном движении .

2. Кошачьи глаза

Уникальное черно-белое фото с таинственными глазами.

3. Острые коготки

Лапа с острыми когтями

4. Сумеречный кот

Силуэт кота-призрака увеличен в несколько раз.

5. Багира

Мурлыкать я тоже умею.

6. За вами следят

Редкий кадр, который вызывает чувства страха и безысходности.

7. Таинственная красота

Ощущение таинственной красоты и царской гордости одновременно.

8. Черное пятно в конце туннеля

Прямо как на заставках к кинофильмам про Джеймса Бонда, агента 007.

9. Водные процедуры

Некоторые люди поговаривают, что семейство кошачьих боится воды. Так ли это?

10. Черно-белый портрет

Мордочка кошки с суженными в тонкую щелку зрачками.

11. Кошка, которая гуляет сама по себе

Своенравный кот прячется за решетками окна.

12.Усатый-полосатый

Глаза котенка полны слез.

13. Котята в горшочке

Маленькие черненькие озорники похожи на чертят .

14. Бесшерстное создание

Сфинкс, вытягивающий лапу вверх.

15. Таинственная жизнь

Жизнь котов и кошек коротка, но она полна сюрпризов и приключений .