Полезная инструкция: Как снять с селёдки филе за 10 секунд и буквально два движения

Вы будете удивлены, насколько это просто - чистить селёдку.
Этот продукт весьма популярен на постсоветском пространстве. Селёдка к картошечке или бутерброды с селёдкой нравятся многим. Правда, есть одно существенное «НО». Каждый раз приходится мучительно долго отделять аппетитное филе от костей. Но есть секрет, как сделать это почти моментально.
Итак, после того, как вы посмотрите это видео, чистить селёдку станет совсем просто.
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