Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Гнусная подборка!15 документальных...
  • Песня
    Ориентировочно, хлынет ливень, который всю эту горку размажет по дорожкам вместе с морковкой 🤦‍♀️ И я бы еще с расса...Необычный способ ...
  • Елена Максимова
    Один вопрос - Зачем?Как вырастить кру...

Полезная инструкция: Как снять с селёдки филе за 10 секунд и буквально два движения


Вы будете удивлены, насколько это просто - чистить селёдку.

Вы будете удивлены, насколько это просто - чистить селёдку.

Этот продукт весьма популярен на постсоветском пространстве. Селёдка к картошечке или бутерброды с селёдкой нравятся многим. Правда, есть одно существенное «НО». Каждый раз приходится мучительно долго отделять аппетитное филе от костей. Но есть секрет, как сделать это почти моментально.


Итак, после того, как вы посмотрите это видео, чистить селёдку станет совсем просто.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Полезная инструкция: Как снять с селёдки филе за 10 секунд и буквально два движения

И не забудьте:
Полезная инструкция: Как снять с селёдки филе за 10 секунд и буквально два движенияПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх