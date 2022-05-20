Быстрорастущие декоративные кустарники, которые преобразят участок

Помочь реализовать любую идею в озеленении как садовых участков, так и мегаполисов способны декоративные кустарники. Но многое зависит от того, как быстро они растут. Чтобы раньше увидеть результат, посадите растения, которые мы для вас отобрали.



Они отличаются не только высокими декоративными качествами, но и значительным годовым приростом побегов. У некоторых он превышает два метра. Из этих быстрорастущих кустарников, надеемся, вам удастся выбрать насаждения и для одиночных посадок, и для живой изгороди.



Акация желтая (карагана древовидная)

Буддлея Давида

Бузина черная

Гортензия

Дейция

Жимолость

Калина обыкновенная

Пузыреплодник

Ракитник

Свидина красная

Смородина кроваво-красная

Спирея японская

Форзиция

Фотиния

Чубушник

Листопадный кустарник семейства Бобовые – карагана древовидная – больше известен под другими названиями. За схожее строение листьев его называют сибирской и желтой акацией, а за плоды в виде стручков – гороховиком.Карагану повсеместно используют в озеленении для создания плотных живых изгородей, т.к. она быстро разрастается и легко переносит стрижку. В естественной среде вырастает до 5 м в высоту.Ароматом многочисленных желтых цветков кустарника, который так нравится пчелам, в мае наполняются сады. Садоводы же любят сибирскую акацию за неприхотливость, простоту размножения и презентабельный внешний вид. Кроме того, желтую акацию высаживают по берегам оврагов, т.к. она способна укреплять их склоны и улучшать почву.Отменным ежегодным приростом побегов отличается экзотическая буддлея Давида. За сезон при благоприятных условиях ее стебли увеличиваются на 2-2,5 м. Чтобы они не вытягивались и не оголялись, кустарнику необходима обрезка.Ее проводят весной, укорачивая высокорослые растения до уровня 90 см над землей, а низкорослые – до 30 см. Благодаря этой процедуре не только улучшается внешний вид буддлеи, но и цветение становится пышнее.А радует растение своими удлиненными кистевидными соцветиями разных оттенков: от белого до фиолетового, с середины лета до начала осени. Все это время они источают тонкий медовый аромат.Сохраняет свою декоративность с ранней весны до поздней осени бузина черная – листопадный кустарник, который достигает в высоту 3-4 м. Ее сорта отличаются по размерам, форме кроны и листьев, их расцветке. Плоды бывают как черными, так и кремово-золотистыми с красным румянцем.Особенно красива бузина летом в период цветения. Ее пышные щитковидные соцветия также имеют приятный аромат.В отличие от диких видов своих «сородичей», которые не боятся морозов, декоративные сорта бузины черной в условиях средней полосы и Подмосковья нуждаются в укрытии на зиму. Если кустарник все же подмерзнет, его обрезают на пень. Растение быстро восстановится, т.к. хорошо образует новые побеги.Красавица гортензия украсит любой цветник и сад. Она снискала популярность по всему миру благодаря своему пышному цветению. В роду кустарника более ста видов, отличающихся по высоте, окраске и форме соцветий.Среди гортензий встречаются даже деревья и лианы, вырастающие до 30 м. Кустарники же достигают в высоту от 1 до 3 м. Своевременная обрезка придает им ухоженный вид. При желании растению можно придать даже штамбовую форму.В уходе гортензия требовательна. Нуждается в регулярных поливах, подкормках и укрытии на зиму. Почву предпочитает слабо- или среднекислую, плохо переносит полуденный зной и застой воды.Восточная «родственница» гортензии – дейция – цветет с июня по июль. Если ее не обрезать, то многолетник быстро разрастется, превратившись в роскошный куст до 1,5 м высотой. Обильные нежные цветы дейции украсят любой сад, как, впрочем, и само растение, которое долго не теряет декоративности.Вырастить дейцию просто, в уходе она неприхотлива, но нуждается в укрытии на зиму, т.к. боится морозов. Высаживайте ее на солнечное, защищенное от холодных ветров место с низким залеганием грунтовых вод. Весной необходимо проводить санитарную обрезку кустарника, а после цветения – укорачивать его ветви.К быстрорастущим кустарникам относится и жимолость. В озеленении используют ее несъедобные виды. За год побеги декоративного растения увеличиваются в длину почти на 2 м (жимолость каприфоль). Эта эффектная лиана способна в короткие сроки создать красивую живую изгородь вдоль забора, оплести беседку или перголу.Практически все виды жимолости нетребовательны к условиям выращивания и в уходе. Им лишь необходимы мульчирование перепревшим навозом осенью и фосфорно-калийные подкормки в период цветения, редкий полив в засуху и легкое укрытие на зиму.На протяжении всего года украшает сад калина обыкновенная. Она великолепна весной во время пышного цветения, хороша летом с гроздьями созревающих желтовато-красных ягод, чудесна осенью в багряном наряде. А зимой ее красные плоды – главный акцент в белом безмолвии.Полезных же свойств ягод калины не счесть. Впрочем, в медицине, как народной, так и официальной, применяют не только плоды, но и кору, семена, молодые побеги растения. Его настоями и экстрактами лечат многие заболевания, начиная от зубной боли и заканчивая атеросклерозом.Кроме того, калина – надежная почвозащитная культура. В выращивании же она несложна. Нуждается главным образом в защите от вредителей и формирующей обрезке.Декоративен в течение всего сезона и пузыреплодник – листопадный кустарник из семейства Розовые. Он неприхотлив и очень быстро разрастается. В начале лета растение украшают белые цветки, собранные в полушаровидные соцветия, а с осени и до середины зимы – необычные плоды-листовки.Наибольшей популярностью в ландшафтном дизайне пользуется пузыреплодник калинолистный с раскидистыми поникающими ветвями и трех- или пятилопастными листьями разной окраски (в зависимости от сорта).Высаживайте этот декоративный кустарник на открытых солнечных участках, тогда его листва будет яркой. Регулярный полив и обрезка пузыреплодника, как санитарная, так и формирующая поспособствуют пышному цветению и поддержанию привлекательности кроны. Молодые растения нуждаются в укрытии зимой.Такой неприхотливый декоративный кустарник, как ракитник с мотыльковыми цветками, в озеленении России распространен пока еще недостаточно. В природе он растет в Южной и Центральной Европе. В культуру введено около 15 видов. Самые популярные ракитники: венечный, кьюсский, ранний, стелющийся и Цингера.Высота куста варьируется от 20 см до 3 м. Низкорослые растения высаживают в альпинариях, каменистых садиках. Более высокие кустарники используют в одиночных и групповых посадках. Ими также укрепляют склоны. Ракитник к тому же еще и хороший медонос.Вырастить кустарник довольно просто. Его нужно своевременно поливать, подкармливать и обрезать, а также защищать от болезней и вредителей. После окончания цветения необходимо обрезать побеги до мощных боковых ответвлений. Молодые растения следует укрывать на зиму.Прекрасное растение для озеленения тенистых уголков сада – свидина красная, или дерен красный. Его крепкие красные ветви, которым не страшен сильный ветер, особенно выигрышно выглядят зимой.Цветет свидина в конце мая, а при хорошем уходе и в сентябре. Мелкие цветы собраны в пушистые почти плоские щитки диаметром до 7 см.С помощью такого декоративного кустарника можно не только замаскировать неказистые постройки, но и укрепить склоны, т.к. у него много корневых отпрысков. А также свидина идеально подходит для создания живой изгороди.Хотя смородина кроваво-красная относится к ягодникам, но чаще она применяется в ландшафтном дизайне, т.к. обладает множеством декоративных достоинств. А вот плоды у нее – сине-черные овальные ягоды – насыщенным вкусом похвастаться не могут.Этот необычный кустарник вырастает до 4 м в высоту (в культуре 1,5-2,5 м). Кроваво-красной смородину называют из-за красно-коричневых прямых побегов и розово-красных кистевидных соцветий. Молодые листья имеют насыщенный аромат.Но выращивать растение не рекомендуют в регионах, где температура опускается ниже –23°С.Для создания живых изгородей, в одиночных и групповых посадках широко используется спирея японская. В зависимости от сорта, она бывает низкорослой (20-30 см) и более высокой – до 1,3 м. Кустарник цветет практически все лето, чем привлекает многих садоводов. Он неприхотлив и легко приспосабливается к любым климатическим условиям.Цветки у спиреи японской розово-красные, осенью крупные зеленые листья, в зависимости от сорта растения, становятся желтыми или розово-бордовыми.Одной из первых «просыпается» весной форзиция. На ее безлистных побегах распускаются желтые цветки-колокольчики. Ветви буквально усыпаны ими. По окончании цветения кустарник «переодевается» в светло-зеленую листву, которая осенью становится золотистой или багряно-фиолетовой.Для такого разноцветного чуда выбирайте хорошо освещенные места с легкой и слегка щелочной почвой. Форзиция не терпит переувлажнения, нуждается в укрытии на зиму, регулярной санитарной и формирующей обрезке.Дальневосточный кустарник фотиния все чаще появляется в садах. Правда, подходит он только для выращивания в южных регионах, т.к. не выдерживает низкие температуры. Это вечнозеленое растение высотой 1,5-3 м привлекает своей необычной листвой, которая меняет цвет с красного на зеленый.В мае-июне на фотинии распускаются большие белые зонтичные соцветия. Осенью на их месте созревают темно-красные плоды диаметром около 1 см, а листва становится оранжево-багровой.В выращивании фотинии особых сложностей нет. Ей нужен умеренный полив и в течение вегетационного периода ежемесячные подкормки комплексными минеральными удобрениями.Один из самых неприхотливых кустарников – чубушник – растет быстро и хорошо переносит обрезку. За сильный аромат и белые цветы его еще называют садовым жасмином, хотя растения принадлежат к разным семействам. Чубушник – к Гортензиевым, а жасмин – к Маслиновым.Цветет «самозванец» в июне, наполняя сад своим выразительным запахом. Если вам он не по душе, то есть сорта, цветки которых практически не пахнут. Чтобы наслаждаться красотой и ароматом подольше, в жаркую погоду чубушник необходимо поливать и притенять на несколько часов в день.Из-за ежегодной обрезки и сильного роста кустарник нуждается в большем количестве питательных веществ. Поэтому трижды за сезон: ранней весной, перед цветением и после него растение подкармливают минеральными и органическими удобрениями.Для большинства сортов чубушника укрытия на зиму не потребуется, т.к. он выдерживает морозы до –25°С, но молодым растениям оно не помешает. Подмерзшие же побеги весной нужно обрезать, они быстро восстановятся.Каждый из этих декоративных кустарников способен быстро преобразить и украсить ваш участок. А при надлежащем уходе и своевременной обрезке они будут долго радовать своим превосходным внешним видом.