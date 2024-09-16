Что предрекают людям цветные озера в Индонезии и в чём секрет их воды

В далекой Индонезии, в районе вулкана Келимуту, есть три загадочных и удивительных по красоте озера. Все они – разных цветов, и у каждого своя легенда. Эти мистические истории, в которые безоговорочно верят местные жители, леденят душу и в то же время делают цветные водоемы еще более привлекательными для туристов, ведь каждый хочет разгадать тайну знаменитых трёх озер.
Что было после извержения
Кратерные озера вулкана Келимуту, расположенного на индонезийском острове Флорес, образовались, по версии ученых, в 1968 году – во время последнего вулканического извержения. Впадины, образовавшиеся после остывания лавы, постепенно заполнились дождевой водой. С тех пор они постоянно пополняются, ведь сезон дождей длится здесь около пяти месяцев в году – с конца осени по начало весны.
Озёра заполняются пополняются за счет осадков.
Впрочем, есть другая версия о возрасте озер, согласно которой они намного старше. Все дело в том, что местное древнее племя упоминало о цветных водоемах в этой местности еще много веков назад, о чем свидетельствуют народные предания.
Озера действительно ни с какими другими не спутать. Они уникальны тем, что периодически меняют свой цвет – то с лазурного на серый, то с болотного на коричневый и так далее. Он может быть также красным, почти белым и даже чёрным. И гора Келимуту считается единственной в мире, где можно увидеть три примыкающих друг к другу озера с периодически меняющимся цветом воды.
Еще более красивыми и загадочными делает эти водоемы периодически нависающая над ними дымка.
Озёра привлекают туристов со всего мира.
Вода постоянно то и дело меняет цвет.
Интересно, что предсказать, каким будет озеро, когда вы взберетесь на вулкан Келимуту, невозможно. Вода может еще много недель оставаться того же цвета, а может вдруг поменять его. У туриста есть возможность лишь посмотреть, какие цвета эти озера имели раньше – в последние годы данные мониторятся и соответствующая информация размещена возле водоемов.
Озёра на местной банкноте.
Местные жители считают их священными
Изменение цвета озер аборигены связывают с некими пертурбациями в потустороннем мире, души которого, по их мнению, томятся в этих наполненных водой чашах.
Говорят, в озёрах томятся души умерших индонезийцев.
Водоёмы окутаны легендами.
Местное население верит в историю, рассказанную дедами и прадедами. Мол, в первом озере живут души умерших стариков, во втором – души тех, кто умер молодыми, а в третьем – грешников. Есть и другой вариант этой легенды. Согласно ему, в одном озере томятся души колдунов, в другом – грешных людей, а в третьем — младенцев, девственниц и тех, кто жил праведно.
Некоторые жители острова верят, что водоемы способны предсказывать будущее. Мол, если озеро сменило цвет, стоит ждать серьезных неприятностей для Флореса, а, может быть, и для всех островов Индонезии. Поэтому чем дольше водоём остается одного и того же цвета – тем лучше.
Озёра-предсказатели?
Согласно верованиям древнего местного племени, озера этого вулкана священны и неприкасаемы. Туристам этот трепет передается, благодаря чему возле этих водоемов их охватывает непередаваемое чувство сопричастности к чему-то важному и таинственному.
Чего стоит ждать в будущем?
Озёра глазами учёных
Ученые объясняют причину «разноцветности» озер по-своему: исключительно с точки зрения науки. По их утверждениям, все дело в химических реакциях, происходящих на дне водоемов в тот или иной период времени, и от погодных условий.
Так озера выглядят сверху: съемка со спутника.
В частности, на цвет могут влиять вулканические газы, попадающие в воду из недр Земли через трещины на дне водоемов. Они вступают в реакцию с минеральными веществами, баланс которых в озерах постоянно меняется.
Например, ярко-зеленый цвет образуется при смешивании серной и соляной кислот, а красный — железа с сероводородом.
Всё дело в составе воды.
Иногда озёра становятся лазурными.
Кстати, потрогать рукой воду нельзя – поверхность воды находится намного ниже, чем края озер. Были случаи, когда люди пытались спуститься вниз с обрывистых берегов, но такие попытки оканчивались трагически.
Берега у озер крутые, до воды не дотянуться.
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