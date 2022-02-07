Назад в СССР: интересная подборка фотографий советской эпохи

Интересная подборка фотографий советской эпохи.
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Чтобы попасть в прошлое, совсем не обязательно ждать появления машины времени. Можно открыть старый альбом и совершить увлекательное путешествие по страницам истории. Этот альбом - уникальная возможность попасть на несколько минут "назад в СССР"
1. Освещение жизни в СССР
«Купание бездомного», 1927 год. Фотограф: Аркадий Шайхет.
2. «Руки маникюрщицы»
Снимок является частью серии «Руки» фотографа Аркадия Шайхета.
3. Техника решает все
Диагональный ракурс и смелая обрезка — это техники, характерные для творчества коллектива фотографов «Октябрь».
4. Диетические яйца
Одна из многочисленных работ Александра Хлебникова, отснятых в 1930-х годах.
5. Уникальный снимок
На снимке Анатолия Егорова, получившего ранение на войне, командир расчета станкового пулемета Степан Васильевич Овчаренко открывает огонь по врагу.
6. Встреча победителей
Фотограф Георгий Петрусов увековечил ликование народа после окончания Великой Отечественной войны.
7. Цементный завод
Работы Всеволода Тарасевича освещали достижения науки и техники.
8. Молодость
Снимок Бориса Игнатовича показывает, как фотографы постепенно осваивали метод социалистического реализма, подразумевавшего не просто отображение действительности, но и отражение коммунистических идей.
9. Дорогой парфюм
Снимок из серии фотографий парфюмов знаменует переход Александра Хлебникова к жанру модной и рекламной фотографии.
10. Физлаборатория
Фотограф Анатолий Хрупов, обыгрывавший тему «физиков и лириков» в контексте достижений советской науки.
11. Портретный снимок знаменитого композитора
Портрет знаменитого композитора Дмитрия Шостаковича знаменует перемены в области советской портретной съемки. Фотограф: Всеволод Тарасевич.
12. Высшая математика
Снимок из серии «МГУ» фотографа Всеволода Тарасевича.
13. Обед Никиты Хрущева и Фиделя Кастро в колхозе
Кубинский лидер Фидель Кастро провел в СССР более 38 дней, объехав за это время почти всю страну. Фотограф: Василий Егоров.
14. Университетская гимнастика
Коллаж из четырех снимков фотографа Александра Абазы превращает обычные гимнастические упражнения в алфавит жестов.
15. Сказки моря
Фотография литовского фотохудожника Виталия Бутырина.
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