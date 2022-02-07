Назад в СССР: интересная подборка фотографий советской эпохи

Интересная подборка фотографий советской эпохи.

1. Освещение жизни в СССР

«Купание бездомного», 1927 год. Фотограф: Аркадий Шайхет.

2. «Руки маникюрщицы»

Снимок является частью серии «Руки» фотографа Аркадия Шайхета.

3. Техника решает все

Диагональный ракурс и смелая обрезка — это техники, характерные для творчества коллектива фотографов «Октябрь» .

4. Диетические яйца

Одна из многочисленных работ Александра Хлебникова, отснятых в 1930-х годах.

5. Уникальный снимок

На снимке Анатолия Егорова, получившего ранение на войне, командир расчета станкового пулемета Степан Васильевич Овчаренко открывает огонь по врагу .

6. Встреча победителей

Фотограф Георгий Петрусов увековечил ликование народа после окончания Великой Отечественной войны.

7. Цементный завод

Работы Всеволода Тарасевича освещали достижения науки и техники.

8. Молодость

Снимок Бориса Игнатовича показывает, как фотографы постепенно осваивали метод социалистического реализма, подразумевавшего не просто отображение действительности , но и отражение коммунистических идей.

9. Дорогой парфюм

Снимок из серии фотографий парфюмов знаменует переход Александра Хлебникова к жанру модной и рекламной фотографии .

10. Физлаборатория

Фотограф Анатолий Хрупов, обыгрывавший тему «физиков и лириков» в контексте достижений советской науки.

11. Портретный снимок знаменитого композитора

Портрет знаменитого композитора Дмитрия Шостаковича знаменует перемены в области советской портретной съемки. Фотограф: Всеволод Тарасевич .

12. Высшая математика

Снимок из серии «МГУ» фотографа Всеволода Тарасевича.

13. Обед Никиты Хрущева и Фиделя Кастро в колхозе

Кубинский лидер Фидель Кастро провел в СССР более 38 дней, объехав за это время почти всю страну. Фотограф: Василий Егоров.

14. Университетская гимнастика

Коллаж из четырех снимков фотографа Александра Абазы превращает обычные гимнастические упражнения в алфавит жестов.

15. Сказки моря

Фотография литовского фотохудожника Виталия Бутырина .