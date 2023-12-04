9 популярных продуктов, которые на самом деле серьезно вредят нам

Есть немало таких продуктов, которые мы едим каждый день и даже не подозреваем, какой вред наносим себе. Они влияют на организм медленно, подтачивая его изнутри. Еще более-менее терпимо, если такой продукт один, а вот если их несколько — сокрушительная комбинация в деле. Некоторые из них вызывают повышение давления, холестерина в крови, развитию сердечно-сосудистой недостаточности, диабета. А вместе с ними приходят тревожность, депрессии и ожирение. Вот список из 9 потенциально вредных продуктов.
1. Мясные деликатесы
Очень аппетитно, но есть не стоит. /Фото: thebrasilians.com
Какие же аппетитные и ароматные эти колбасные деликатесы! Например, салями, ветчина, сервелат, буженина, балык — пальчики оближешь. Но для здоровья они малополезны, поскольку содержат много нитратов, натрия, консервантов и добавок. Все эти вещества повышают риск развития рака, сердечных заболеваний и диабета. А у детей вполне могут появиться проблемы с поведением и обучением. Чтобы не рисковать понапрасну, вместо продуктов из супермаркета лучше найти проверенного мясника с натуральными мясными деликатесами или вовсе отказаться от них.
2. Растительное масло
Вместо обычного растительного масла лучше выбирать здоровые альтернативы. /Фото: gogetnews.info
Растительное масло — ингредиент для приготовления множества блюд. Оно прочно утвердилось на нашей кухне, так, что мы даже не задумываемся, какой вред масло может приносить здоровью. А в долгосрочной перспективе оно вполне способно спровоцировать ожирение, синдром Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания или даже рак. В растительном масле содержатся опасные транс-жиры и ГМО. Если на бумажке указано, что масло очищено, от него точно стоит бежать поскорее, поскольку в составе наверняка есть свободные радикалы, которые приводят к ранней старости и вызывают другие неприятные проблемы. Лучше покупать полезные заменители: оливковое, авокадовое или кокосовое масло.
3. Белый хлеб и очищенная мука
Даже в красивом и аппетитном белом хлебе кроется опасность. /Фото: menslife.com
Тщательно обработанная мука — это хорошо, разве нет? Значит, и хлеб обязан быть полезным, наверное. Оказывается, что не наверняка, поскольку белый хлеб из рафинированной муки — это только приятный белый цвет и никакой пользы для организма. Он состоит из отходов, соединенных с химвеществами, а минералы, витамины и пищевые волокна в таком продукте отсутствуют. Есть такой хлеб, значит сознательно повышать вероятность набора лишних килограмм, нарушения работы щитовидки и повреждения внутренних органов. Лучше выбирать зерновой хлеб.
4. Заправка для готовых блюд в бутылках
Полезная салатная заправка — приготовленная самостоятельно. /Фото: today.kz
Эти заправки вкусные, но полны сахара, искусственных красителей и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Вместо того, чтобы заправить салат этой «вкусностью» и думать, что ешь полезное для здоровья блюдо, с таким же успехом можно просто съесть хот-дог или упаковку каких-нибудь снеков. Лучше оставить лень для других случаев и сделать безопасную заправку для салата самостоятельно, используя сок лимона, немного полезного оливкового масла, горчицы в зернах, специй, чеснока, яблочного, винного или бальзамического уксуса.
5. Мясо на гриле
Мяса на гриле нужно есть как можно меньше. /Фото: village-bakery.com
Сложно устоять от такого аппетитного и притягательного запаха жареного мяса, но, увы, стоит приложить все усилия. Во время приготовления такого мяса в него попадают химвещества, которые вредят поджелудочной и молочной железам и могут спровоцировать развитие рака. Если совсем отказаться от мяса на гриле не получается, хотя бы постарайтесь есть его вместе с розмарином, который уменьшает количество канцерогенов.
6. Молоко и его производные продукты
Долой хитрые маркетинговые уловки, молоко — это вред. /Фото: img2.hochu.ua
Младенцев кормят исключительно молоком, поэтому многие считают, что этот напиток просто по умолчанию не может быть вредным. Однако материнское молоко это вовсе не то же самое, что покупное. Кроме того, с возрастом у людей развивается непереносимость лактозы. Употребление большого количества молочных продуктов должно ассоциироваться с мигренью, плохим усвоением питательных компонентов, астмой, аллергией и раком. Не верьте рекламе, вместо обычного намного полезнее выбирать кокосовое или миндальное молоко, которое обладает прекрасным вкусом и питательностью.
7. Энергетики в виде батончиковhttp://funhere.ru/?p=19172
Энергетические батончики — это настоящие энергетические бомбы с замедленным убийственным действием. /Фото: nautilusplus.com
Энергетические батончики иногда просто незаменимы для занимающихся спортом, которым нужно быстро восполнить запасы энергии. Но если вы не из их числа, есть это не стоит. Питательные батончики для подзарядки энергией включают огромное количество сахара, кукурузный сироп с повышенным уровнем фруктозы, консерванты и иногда даже очень вредные транс-жиры. Эта разновидность подзарядки ничем не лучше обычных сладостей, которые наполнены калориями, лишним сахаром и искусственными наполнителями.
8. Хлопья для завтрака
Заманчиво, удобно и быстро, но вряд ли действительно полезно. /Фото: slowfood.by
Помните эти радостные лица ненастоящих семейств, которые так аппетитно едят хлопья на телеэкранах? Не верьте, это просто продуманный маркетинговый ход. На самом деле хлопья для завтрака содержат сахар, ненатуральные красители, консерванты, генетически модифицированные продукты, и зачастую лишены полезных свойств и своей питательности из-за многочисленных производственных обработок. Для завтрака лучше выбирать овсянку с различными свежими или сушеными фруктами. Это вкусно, а главное полезно для здоровья.
9. Магазинные фруктовые соки
Производители обещают фейерверк витаминов, а получаем красители и консерванты. /Фото: alltop10.org
Призывным ярким этикеткам лучше не доверять, даже если на них написано 100% натуральный продукт. Чтобы сохранить соки свежими и годными к употреблению долгое время, в них добавляют сахар, красители, консерванты, а еще пастеризуют, что явно не добавляет им витаминов. Хорошая и полезная альтернатива: приготовить вкусный натуральный сок дома или выпить его в надежном местном кафе с фрешами в меню.
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