Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Миф о том, что размер имеет значение, уже давно развеян. Само собой, мы говорим о сериалах. А ты о чем подумала? Дайджест классных – и, главное, коротких! – шоу, которые можно проглотить за одни выходные, читай в нашем обзоре.



“НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР” (THE NIGHT MANAGER)

“ФЛЕМИНГ” (FLEMING: THE MAN WHO WOULD BE BOND)

“ДРУЗЬЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА” (FRIENDS FROM COLLEGE)

“ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА” (YOUNG DOCTOR’S NOTEBOOK)

“ВОЙНА И МИР” (WAR AND PEACE)

“ЛЕГИОН” (LEGION)