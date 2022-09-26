Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Миф о том, что размер имеет значение, уже давно развеян. Само собой, мы говорим о сериалах. А ты о чем подумала? Дайджест классных – и, главное, коротких! – шоу, которые можно проглотить за одни выходные, читай в нашем обзоре.
“НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР” (THE NIGHT MANAGER)
Сколько эпизодов? 6.
О чем? Об агенте под прикрытием Джонатане Пайне – он работает администратором в отеле с целью внедриться в сеть торговца оружием. Сериал поставлен по книге мастера шпионских романов Джона Ле Карре, чьи работы не раз экранизировали как в кинематографе, так и на телевидении.
Кто в ролях? Наш любимчик Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики (“Великий Гэтсби”).
Смотреть, когда… не хватает острых ощущений.
“ФЛЕМИНГ” (FLEMING: THE MAN WHO WOULD BE BOND)
Сколько эпизодов? 4.
О чем? О мужчине, который подарил миру Джеймса Бонда, – писателе Яне Флеминге. Агента 007 писатель практически списал с самого себя. Можно только представить, какой образ жизни вел именитый британец.
Кто в ролях? Доминик Купер (молодой отец Тони Старка в “Первом мстителе”).
Смотреть, когда… заждалась новых частей бондианы.
“ДРУЗЬЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА” (FRIENDS FROM COLLEGE)
Сколько эпизодов? 8.
О чем? О злоключениях повзрослевших выпускников Гарварда. Ностальгические воспоминания, разговоры со старыми друзьями и немного фарса – это все, что нужно для хорошей комедии. А появление Сета Рогена и Кейт Маккинон на экране – отдельный бонус.
Кто в ролях? Коби Смолдерс (“Как я встретил вашу маму”), Киган-Майкл Ки.
Смотреть, когда… скучаешь по студенческим годам.
“ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА” (YOUNG DOCTOR’S NOTEBOOK)
Сколько эпизодов? 8.
О чем? О молодом и неопытном враче, направленном в маленькую деревушку прямиком из мединститута. Эта гротескная экранизация рассказов Михаила Булгакова, еще и событий времен революционного 1917 года, уж точно сможет разнообразить твои выходные.
Кто в ролях? Дэниел Рэдклифф, Джон Хэмм (“Безумцы”).
Смотреть, когда… уже посмотрела “Больницу Никербокер”.
“ВОЙНА И МИР” (WAR AND PEACE)
Сколько эпизодов? 8.
О чем? Обойдемся без пересказа целого романа-эпопеи Льва Николаевича. Достаточно того, что это строгое и лаконичное следование классике в интерпретации BBC. Вспомни, когда в последний раз тебя подвел британский сериал?
Кто в ролях? Пол Дано, “золушка” Лили Джеймс, Джиллиан Андерсон (“Американские боги”).
Смотреть, когда… нужно больше драмы. Еще больше драмы!
“ЛЕГИОН” (LEGION)
Сколько эпизодов? 7. Но в 2018-м ждем продолжение.
О чем? Об одном из самых сильных мутантов – сыне профессора Чарльза Ксавьера (Патрик Стюарт/Джеймс Макэвой в фильмах о людях Икс). Однако ничего общего с киновселенной сериал не имеет: он красочный, чудаковатый, местами жуткий, но очень интересный.
Кто в ролях? Дэн Стивенс (“Аббатство Даунтон”), Обри Плаза (“Парки и зоны отдыха”), Рэйчел Келлер (“Фарго”).
Смотреть, когда… хочется покопаться в чужом сознании.
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