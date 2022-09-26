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Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Миф о том, что размер имеет значение, уже давно развеян. Само собой, мы говорим о сериалах. А ты о чем подумала? Дайджест классных – и, главное, коротких! – шоу, которые можно проглотить за одни выходные, читай в нашем обзоре.

“НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР” (THE NIGHT MANAGER)


Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Сколько эпизодов? 6.

О чем? Об агенте под прикрытием Джонатане Пайне – он работает администратором в отеле с целью внедриться в сеть торговца оружием. Сериал поставлен по книге мастера шпионских романов Джона Ле Карре, чьи работы не раз экранизировали как в кинематографе, так и на телевидении.

Кто в ролях? Наш любимчик Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики (“Великий Гэтсби”).

Смотреть, когда… не хватает острых ощущений.

“ФЛЕМИНГ” (FLEMING: THE MAN WHO WOULD BE BOND)


Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Сколько эпизодов? 4.

О чем? О мужчине, который подарил миру Джеймса Бонда, – писателе Яне Флеминге. Агента 007 писатель практически списал с самого себя. Можно только представить, какой образ жизни вел именитый британец.

Кто в ролях? Доминик Купер (молодой отец Тони Старка в “Первом мстителе”).

Смотреть, когда… заждалась новых частей бондианы.

“ДРУЗЬЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА” (FRIENDS FROM COLLEGE)


Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Сколько эпизодов? 8.

О чем? О злоключениях повзрослевших выпускников Гарварда. Ностальгические воспоминания, разговоры со старыми друзьями и немного фарса – это все, что нужно для хорошей комедии.
А появление Сета Рогена и Кейт Маккинон на экране – отдельный бонус.

Кто в ролях? Коби Смолдерс (“Как я встретил вашу маму”), Киган-Майкл Ки.

Смотреть, когда… скучаешь по студенческим годам.

“ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА” (YOUNG DOCTOR’S NOTEBOOK)


Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Сколько эпизодов? 8.

О чем? О молодом и неопытном враче, направленном в маленькую деревушку прямиком из мединститута. Эта гротескная экранизация рассказов Михаила Булгакова, еще и событий времен революционного 1917 года, уж точно сможет разнообразить твои выходные.

Кто в ролях? Дэниел Рэдклифф, Джон Хэмм (“Безумцы”).

Смотреть, когда… уже посмотрела “Больницу Никербокер”.

“ВОЙНА И МИР” (WAR AND PEACE)


Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Сколько эпизодов? 8.

О чем? Обойдемся без пересказа целого романа-эпопеи Льва Николаевича. Достаточно того, что это строгое и лаконичное следование классике в интерпретации BBC. Вспомни, когда в последний раз тебя подвел британский сериал?

Кто в ролях? Пол Дано, “золушка” Лили Джеймс, Джиллиан Андерсон (“Американские боги”).

Смотреть, когда… нужно больше драмы. Еще больше драмы!

“ЛЕГИОН” (LEGION)


Интересные сериалы, которые можно легко посмотреть за день

Сколько эпизодов? 7. Но в 2018-м ждем продолжение.

О чем? Об одном из самых сильных мутантов – сыне профессора Чарльза Ксавьера (Патрик Стюарт/Джеймс Макэвой в фильмах о людях Икс). Однако ничего общего с киновселенной сериал не имеет: он красочный, чудаковатый, местами жуткий, но очень интересный.

Кто в ролях? Дэн Стивенс (“Аббатство Даунтон”), Обри Плаза (“Парки и зоны отдыха”), Рэйчел Келлер (“Фарго”).

Смотреть, когда… хочется покопаться в чужом сознании.

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