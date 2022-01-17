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«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши


«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

«Шагал по городу шагал...»

Можно по-разному относиться к поэзии современного рифмоплёта-хулигана Андрея Орлова, известно в интернете как Орлуша. Но это стихотворение – тот удивительный случай, когда всё сошлось в одной точке, зазвучало по-новому и заиграло яркими красками. И живопись Шагала — "мастера зримой поэзии", полной метафор, загадок, иронии и подмигиваний для тех, кто понимает, и шутливые стихи Орлуши, который, видимо исключительно из уважения к таланту художника, сумел обойтись без обычной для своего творчества ненормативной лексики — все слилось в единую ленту звуков, образов и цвета.

Шагал по городу Шагал,
А рядом с ним жена шагала
Он палкой голубей пугал,
За что жена его ругала.

Шагал не соблюдал шабат,
И даже иногда в субботу
Спесив, красив, носат, губат
В трамвае ездил на работу.
«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

«Окно на даче». Марк Шагал.

 

Шагал любил глядеть в окно,
С вареньем булку уплетая
И там он видел, как в кино,
Летающих евреев стаи.

Они летели сквозь грозу,
Смешно из неба свесив ноги,
Оставив далеко внизу
Сады, дома и синагоги.
«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

«Влюблённые». Марк Шагал.

 

Сперва решив, что это – сон,
Шагал щипнул себя немножко,
Но нет, сапожник Шнеерзон
Летит, как птичка за окошком.

Шагал скорей зовёт жену,
Чтоб любоваться перелётом,
Но не идёт она к окну,
Считая мужа идиотом.

«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

«Дождь». Марк Шагал.

 

Шагал орёт: "Ты что, жена,
Ты что ли сделана из стали?
Ты вспомни: май, сирень, весна!
Ведь мы с тобой тогда летали!
«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

«Над городом». Марк Шагал.

 

Смотрели снизу мужики,
От дикой зависти зверея,
Как над домами вдоль реки
Парили в облаках евреи!"

Всё это громко говоря,
Он ищет краски и холстину,
И пишет, в небесах паря,
Отлёт евреев в Палестину.
«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

«Над Витебском». Марк Шагал.

 

Он палкой голубей шугал,
Чтоб улетали поскорее,
И представлял себе Шагал,
Что в небеса летят евреи.
«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

«Белла с белым воротником». Марк Шагал.

 

Пришли другие времена,
А где сейчас жена Шагала?
На небесах теперь она,
Летает, как тогда летала!

<Андрей Орлов (Орлуша)>

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«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана Орлуши

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«Шагал по городу шагал»: шутливые стихи рифмоплёта-хулигана ОрлушиПодписаться на мой Instagram
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