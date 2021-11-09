Шесть самых страшных ядов и одно легендарное противоядие

Сегодня достаточно сложно понять, что в историях об отравлениях, дошедших до наших дней через века, было правдой, в что вымыслом. Ведь в то время не было испытаний и судебно-медицинской экспертизы, а историй о загадочных ядах хоть отбавляй. В нашем обзоре речь о самых легендарных ядах, существование которых пока так и не доказано.









1. Яд Гу

2. Яд на ноже Парисатиды

3. Яд Эйтр

4. Белый порошок Борджиа

5. Аква тофана

6. Порошок наследования

Универсальное противоядие