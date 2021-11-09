Шесть самых страшных ядов и одно легендарное противоядие

Сегодня достаточно сложно понять, что в историях об отравлениях, дошедших до наших дней через века, было правдой, в что вымыслом. Ведь в то время не было испытаний и судебно-медицинской экспертизы, а историй о загадочных ядах хоть отбавляй. В нашем обзоре речь о самых легендарных ядах, существование которых пока так и не доказано.
1. Яд Гу
Гу – древнекитайский яд с магическими свойствами. Если верить легендам, этот яд создавали помещая ядовитых животных – змей, ящериц, скорпионов, многоножек и различных насекомых – в банку. Эти ядовитые твари пожирали друг друга до тех пор, пока не оставалась только одна, которая была перенасыщена токсинами всех своих переваренных собратьев. Затем из этой твари извлекали яд, который использовали, чтобы убить, вызвать болезнь или навести любовные чары. Жертвы отравления гу умирали от рвоты кровью. Поговаривали, что гу мог даже убивать на расстоянии.
2. Яд на ноже Парисатиды
Парисатида, мать персидского царя Артаксеркса II (435 или 445 до н.э. – 358 г. до н.э.). не ужилась со своей невесткой Статирой. Парисатида попросту ревновала, ей казалось, что Статира «заняла все мысли ее сына и тот стал меньше любить мать», поэтому она придумала, как избавиться от нее. Просто отравить невестку она не могла, поскольку обе женщины с недоверием относились друг у другу и боялись быть отравленными. Поэтому они ели одни и те же блюда из одной посуды.
Но Парисатида придумала следующий ход: она смазала неизвестным ядом одну сторону ножа, а затем отрезала себе кусок курицы (чистой стороной) и передала нож невестке. В итоге та умерла мучительной смертью, но победа Парисатиды оказалась пирровой. Пребывая на смертном одре, Статира убедила своего мужа, что в убийстве виновата его мать. Артаксеркс сослал Парисатиду в Вавилон, и они никогда больше не виделись.
3. Яд Эйтр
В скандинавской мифологии жидкость эйтр являлась одновременно источником жизни и смерти. Когда фрагменты льда из Нифльхейма (изначальное царство льда на севере) встретились с искрами из Муспельсхейма (изначальное царство огня на юге) в Гиннунгагапе (первичный хаос, мировая бездна), то лед растаял. Эта жидкость и была эйтром, изначальным веществом, из которого зародилось первосущество – великан Имир.
Боги сотворили Землю из плоти Имира, океаны – из его крови, горы – из его костей, деревья – из его волос, облака – из его мозга. Мидгард, царство людей, был сделан из бровей Имира. Эйтр был, таким образом, ответственен за весь мир и всю жизнь в нем, но это был также смертельный яд, достаточно сильный, чтобы убить богов. Согласно скандинавской мифологии, в великой последней битве Рагнареке великий змей Ёрмунганд, который опоясывает Мидгард, поднимется из океана, чтобы отравить небо.
Тор убьет Ёрмунганда, но поскольку его кровь состоит из эйтра, то Тор умрет от яда, пройдя всего девять шагов. В скандинавском фольклоре легендарная жидкость жизни и смерти стала синонимом смертельных токсинов. На древнеисландском слово «эйтр» означало «яд», а на современном исландском слово «эйтур» означает то же самое.
4. Белый порошок Борджиа
Семейство Борджиа сегодня неразрывно связывают с ядом. Все началось с Джема, сводного брата османского султана Баязида II. После смерти их отца султана Мехмеда II братья перессорились и начали воевать друг с другом. В итоге Джем бежал на Родос, где его приютил магистр мальтийского ордена Пьер д’Обюссон. Но Баязид посулил рыцарям огромную ежегодную сумму за то, что те будут удерживать его брата подальше от Османской империи, чтобы тот не претендовал на престол.
В итоге мальтийцы передали Джема в Рим папе Иннокентию VIII. После смерти Иннокентия в 1492 году, его преемником стал Александр VI (1431-1503), печально известный Родриго Борджиа. Баязид же продолжал ежегодно выплачивать половину дохода Османской империи за содержание его брата в Риме. Кормушка закончилась в сентябре 1494 г., когда Карл VIII вторгся в Италию, чтобы захватить Неаполитанское королевство, которое он планировал использовать в качестве стартовой площадки для нового крестового похода (целью которого было возвращение Иерусалима).
Когда Карл VIII дошел до Рима, то он заключил сделку с папой, согласно которой он прекращает дальнейшее завоевывание Италии, но получает «курицу, несущую золотые яйца» — Джема. Но, когда французы забрали Джема из Рима 28 января 1495 г., по пути в Неаполь тот 25 февраля тот внезапно умер. Слухи о том, что Джем был отравлен папой Борджиа пошли почти сразу же. Народная молва утверждала, что Джему дали таинственный белый порошок неизвестного состава, который якобы может убивать через несколько недель после попадания в организм.
Таинственный белый порошок вскоре превратился в легендарный яд. Одна доза яда могла убивать мгновенно, в течение нескольких дней или месяцев. Это было белое как снег вещество с приятным вкусом , которое легко и незаметно можно было подмешать в любой пищевой продукт или напиток. Его можно якобы даже насыпать в сапоги или добавлять в свечи, что делало их дым смертельным. Так начались легенды про знаменитых отравителей Борджиа.
5. Аква тофана
По общему мнению, изобретение сицилийской женщины Тофаны, жившей в 17 веке, было бесцветной и прозрачной, безвкусной и не возбуждающей подозрения жидкостью. Предполагалось, что яд изготавливался из мышьяка, шпанской мушки, щитолистника и/или львиного зева. Он якобы мог убивать с исключительной точностью: дозу можно было рассчитать так, чтобы убить сразу, через неделю, через месяц или через год. Некоторые истории утверждают, что у жертв постепенно выпадали все волосы и зубы и они съеживались, пока наконец не умирали в агонии.
Другие настаивают на том, что настолько острых не симптомов не наблюдалось, просто у жертвы начиналась непонятная слабость, которая не проходила никогда и доводила до смерти. Яд обычно добавляли в пищу, но иногда его наносили на щеку, чтобы заражать жертву при поцелуе.
6. Порошок наследования
Poudre de succession или «порошок наследования» был назван в честь того, что он использовался для устранения проблемных наследников. Это было якобы изобретение одной из самых известных отравительниц Франции, Мари Мадлен Дрё д’Обре, маркизы де Бренвилье (1630-1676). Различные источники утверждают, что порошок состоял из матового стекла, «свинцового сахара», порошкообразной версии аква тофана и мышьяка. Яд якобы был настолько смертельным, просто просто вдыхание этого порошка мгновенно убивало.
Карьера Мари Мадлен Дрё д’Обре в качестве отравительницы началась, когда ее отец Антуан Дрё д’Обре заключил любовника Мари, капитана Година де Сент-Круа в Бастилию. Сокамерником Сент-Круа был итальянец по имени Эксили, имевший обширные познания о ядах, которыми щедро поделился с своим новым другом. После своего освобождения, Сент-Круа рассказал о ядах маркизе, которая начала экспериментировать с различными составами, раздавая отравленный хлеб ничего не подозревающим беднякам в больничных палатах.
Первой преднамеренной жертвой Мари стал ее отец. После этого она убила своих братьев Антуана и Фрэна для того, чтобы ей досталось все наследство. В 1672 году при загадочных обстоятельствах умер Сент-Круа, возможно от вдыхания его собственного продукта. В итоге Мари арестовали и подвергли пытке водой. Затем ее обезглавили и сожгли.
Универсальное противоядие
Правитель Понтийского царства Митридат VI Евпатор (134-63 годы до н.э.), говорят, был параноиком. Впрочем, это было вполне оправданно. Его мать отравила своего мужа, когда Митридат был еще ребенком и управляла царством в качестве регента до его совершеннолетия. Еще в детстве Митридат подозревал, что мать замышляет отравить и его, чтобы посадить на престол его брата. Когда юный наследник обнаружил, что ему становится все хуже и хуже, он убежал в пустыню, где в течение лет пытался выработать иммунитет к любым ядам.
Это сработало. Уже во взрослом возрасте Митридат прослыл «неотравимым». Он якобы создал универсальный антидот, который мог противостоять любому яду. Это противоядие, основными компонентами которого (согласно записям Помпея Великого) были сушеные грецкие орехи, инжир, рута, листья и щепотка соли, считалось универсальным антидотом на протяжении следующих 1800 лет.
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