10 явлений, которые считаются неприемлемыми у нас, а в других странах являются нормой

Странные правила этикета, которые неприемлемы у нас, но являются нормой за границе.
В любой стране есть свои традиции. И довольно часто случается так, то представители одной культуры совершенно неправильно истолковывают привычки и обычаи других. В этом материале мы собрали 10 вещей, которые считаются неприемлемыми у нас, но являются нормой в других странах.
1. Показывать язык
Показывать язык в Тибете.
Сколько раз в детстве вас отдергивала мама со словами: «Не корчи рожи, не показывай язык»? Уверены, вы слышали эту фразу не один раз и со временем, конечно, уяснили, что кривляться не хорошо. В Италии такое поведение вообще считается оскорбительным и может даже повлечь за собой штраф. В Индии же высунутый язык - всего лишь проявление эмоции. Так что, если в Индии ваш собеседник скривится и покажет язык, значит вы кажетесь ему невыносимым и крайне неприятным человеком. А вот в Тибете, высовывание языка, является выражением уважения и знаком приветствия.
2. Остатки еды в тарелке
Остатки еды на тарелке.
В нашей стране не принято оставлять еду на тарелке. Чаще всего такое случается, если гостю не понравилось блюдо или он просто не в силах больше есть. А вот на Филиппинах, в Северной Африке и некоторых частях Китая, пустая тарелка - вызов для повара. Стоит отметить, что порции в местных кафе просто огромные, но если посетитель доел все, значит он не наелся, а значит надо предложить ему добавку. А вот немного еды на тарелке, свидетельствуют о том, что посетитель сыт и больше есть просто не может.
3. Кривые зубы
Кривые зубы в Японии.
В наших широтах все чаще можно заметить девушек и женщин, надевших брекеты в уже сознательном возрасте. В этом нет ничего удивительно, они просто хотят иметь ровные ряд зубов. А вот для японцев ровные зубы - это скучно. В этой стране все девушки, наоборот мечтают о кривых верхних зубах с ярко выраженными клыками, считая это чем-то красивым и необычным.
4. Плевки
Привычка плеваться.
Во многих странах плевки считаются проявлением бескультурья, в некоторых даже такие действия облагаются штрафом. Но мир большой, а соответственно есть места, где плеваться вполне естественно. Например, никто не обратит на вас внимание, если вы плюнете на улице в Китае. А в племени Масаи плевки приравниваются к приветствию. При встрече они плюются друг в друга и это приравнивается к рукопожатию. Вообще плевки в этих краях считаются проявлением добрых намерений. Они плюют на подарки, которые собираются дарить, в углы нового дома при переезде и на все новое что появляется в их жизни.
5. Есть руками
Привычка есть руками.
Нас с детства приучали пользоваться столовыми приборами. Но есть страны, где есть руками вполне нормально. Например, вареную картошку в Германии едят исключительно руками, а если вы воспользуетесь столовыми приборами, то просто оскорбите повара. В Индии и Индонезии вообще практически не используют ножи и вилки. Так что не удивляйтесь, если в кафе или на улице вам подадут блюдо, завернутое в листочек, и не предложат столовых приборов.
6. Туалетная бумага
Использование туалетной бумаги.
Туалет без туалетной бумаги - ночной кошмар для нашего человека, в то время, как в Индии вообще ее не используют. Все туалеты в этой стране оснащены краником и ковшиком, который помогут поухаживать за собой после туалета.
7. Чаевые
Отношение к чаевым.
Во всех странах по-разному относятся к деньгам, оставленным на чай. В нашей стране, например, принято оставлять чаевые, но нет фиксированной суммы. А вот в Японии оставлять чаевые не принято. Если вы все таки оставили деньги на столике, будьте уверены, официант вас догонит и вернет их. Поблагодарить официанта тут можно словами или с помощью маленького подарка.
8. Опоздания
Отношения к опозданиям.
Если вы опаздываете в гости больше, чем на 15 минут, вам обязательно позвонят, чтобы узнать что произошло и где вы находитесь. В то время как в Танзании приходить на вечеринку вовремя считается дурным тоном. Более того, если вы придете вовремя, будьте готовы застать хозяев вечера врасплох. Все вежливые люди приходят на 15-30 минут позже назначенного времени.
9. Комплименты
Похвала и комплименты.
В странах бывшего СНГ похвала и комплименты воспринимаются с улыбкой. А вот на Среднем Востоке и в африканских странах любая похвала воспринимается, как желание обладать отмеченной вещью и гостеприимный хозяин должен будет вам эту вещь подарить. Но не стоит бурно радоваться подарку, ведь взамен от вас ждут еще более дорогого подарка.
10. Чавканье
Культура поглощения пищи.
Если вы будете громко чавкать, сидя в ресторане Европы, скорее всего на вас будут смотреть косо и осуждающе. И это неудивительно, ведь нас с детства учат есть с закрытым ртом. А вот в азиатских странах молчаливое поедание еды может быть расценено, как оскорбление. В Китае и Японии принято хлюпать и чавкать. Только таким образом вы можете выразить свое восхищение кулинарным талантам шеф-повара.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии