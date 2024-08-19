Пекин 150 лет назад: редкие фото Китая времен последней династии

Свадебный паланкин.
В мае 1870 года Императорская морская таможенная служба наняла Томас Чайлда на должность инженера-газовщика в Пекине. 29-летний англичанин оставил свою жену и троих детей, взял камеру и отправился в Поднебесную, чтобы стать одним из 100 иностранцев, живущих в столице империи династии Цин, В течение следующих 20 лет он сделал около 200 фотографий, засняв обычаи, архитектуру и людей времен последней династии Китая.
1. Свадеба Цзэн Цзифена и Ни Цзи Гуй
Цзэн Цзифена и Ни Цзи Гуй.
Свадебный портрет Цзэн Цзифена и Ни Цзи Гуй, Невеста была дочерью шэньши (одно из сословий императорского Китая) Цзэна Гофаня, высокопоставленного китайского чиновника во время династии Цин.
2. Великая китайская стена
Участок на перевале Нанку.
Участок Великой китайской стены на перевале Нанку, ведущем к Монголии.
3. Традиционный свадебный паланкин
Свадебный паланкин.
Фотография традиционного свадебного паланкина, в котором несут невесту на ее свадьбу. Такое «путешествие» в кресле символизирует переход невесты из одной семьи в другую.
4. «Путь Духов»
24 каменные скульптуры животных.
Вид на «Путь Духов» к имперским гробницам возле Пекина. Возле дороги, символизирующей дорогу к небу, установлены 24 каменные скульптуры животных (12 стоя и 12 лежа).
5. Мост семнадцати арок
Самый большой мост императорского сада.
Вид на Мост семнадцати арок - самый большой мост императорского сада на территории Летнего дворца. Также на фото видна статуя бронзового быка, который смотрит на озеро Куньминху. В 1755 году бронзовый бык был расположен на берегу озера в надежде на то, что он предотвратит наводнения, поскольку китайцы верят, что он обладает особой властью над водой.
6. «Цзунли ямэнь»
Министерство иностранных дел цинского правительства.
Вид на «Цзунли ямэнь» - министерство иностранных дел цинского правительства. Созданное князем Гун в 1861 году, оно выполняло функции министерства иностранных дел.
7. Мост Юйдайцяо
Мост на территории Летнего дворца.
Вид на мост Юйдайцяо, который до сих пор стоит на территории Летнего дворца на западном берегу озера Куньмин. Арочный мост в традиционном китайском дизайне был построен так, чтобы под ним могла проходить императорская лодка-дракон.
8. Магазин в Китайском городе
Табачный магазин в квартале Пекина.
Уличная сцена перед богато украшенным деревянной инкрустацией табачным магазином в квартале Пекина, известном как Китайский город.
9. Большой канал
Вид на Большой канал.
Вид на Большой канал - наиболее важный канал в Пекине. На протяжении правления всей династии Цин этот водный путь имел решающее значение для перевозки зерна и других товаров в Пекин, соединяющем северный и южный Китай.
10. Бронзовый астрономический инструмент
Бронзовый инструмент обсерватории.
Бронзовый инструмент Императорской астрономической обсерватории. Это научно-исследовательский центр еще до изобретения телескопов, который был построен во время династии Мин и расширен во время династии Цин.
11. Дорога к Великой китайской стене
Взгляд на дорогу из 19 века.
Вид на местность, которую видели путешественники в 19 веке, которые отправлялись к Великой китайской стене. Во время своих путешествий Чайлд прошел этот путь со своей хрупкой фотоаппаратурой и стеклянными негативами.
12. Фонтанные ворота в Юань Мин Юань
«Сады совершенной ясности».
Вид на Фонтанные ворота в Юань Мин Юань или «сады совершенной ясности». В 1709 году император династии Цин Канси начал строительство этого садово-дворцового комплекса, который был смоделирован на основе грандиозных дворцов, садов и фонтанов Европы. Большая часть Юань Мин Юань была разрушена во время Второй опиумной войны.
13. Улица в Пекине
Пекинская улица.
Вид улицы в Пекине.
14. Запретный город
Система укреплений 15-16 веков.
Вид на Запретный город из-за «имперского рва». На этой фотографии видны китайские системы укреплений 15-16 веков, которые уже не существуют сегодня.
15. Ван Шо-Шань
Холм Долголетия.
Вид спереди на Ван Шо-Шань или Холм Долголетия на территории Летнего дворца.
16. Путешественники на Шелковом пути
Путешественники на бактрийских верблюдах.
Фото путешественников 19-го века и их верблюдов на Шелковом пути в Китае. Бактрийские верблюды, отличающиеся двойными горбами, использовались для перевозки угля в Пекин из Западных холмов, а также товаров в Пекин из Монголии.
17. Храм Лазурных облаков
Единственная фотография уничтоженного храма.
Это единственная известная фотография основания Храма Лазурных облаков. Деревянные здания, окружающие пагоду алмазного трона были уничтожены во время Боксерского восстания.
18. Арка у входа в Гробницы Мин
Мемориальная арка.
Вид на мемориальную арку у входа в Гробницы Мин за пределами Пекина.
19. Чаша-череп, бронзовый Будда, статуя Кали...
Тибетский буддийский монах и его ученик.
Фотография «ламы» - тибетского буддийского монаха и его ученика. Оба держат в руках четки и связки «сутр» - священных писаний. На столе позади них видны бронзовые скульптуры и священные тибетские ритуальные предметы, в том числе чаша-череп, бронзовый Будда и статуя Кали, богини времени, силы и разрушения. Это одно из самых ранних фото религиозного деятеля в Пекине.
20. Пагода в парке Сяншань
Пагода монастыря Цзунцзин.
Вид на пагоду в парке Сяншань, которая ранее относилась к монастырю Цзунцзин. Пагода украшена изразцами желтого, зеленого, фиолетового и синего цветов.
21. Пагода 12-го века храма Тяньнин
Пагода Тяньнин - одно из самых старых зданий в Пекине.
Пагода 12-го века храма Тяньнин, стоящего в нескольких километрах от западных ворот города. Это одно из самых старых зданий в столице. В ней есть герметичная подземная камера, в которой хранятся буддийские реликвии, статуи и сутры.
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