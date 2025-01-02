5 корейских салатов, которые пользуются огромной популярностью во всём мире

Стоит ли говорить о том, что с каждым годом азиатская кухня обретает всё больше и больше популярности за пределами родины? Исключением не стали и корейские салаты, разнообразие которых зашкаливает, а доступность ингредиентов приятно удивляет и радует. Да и времени на их приготовление уйдёт не так уж и много.
1. Овощной микс
Классическим салатом уже вряд ли кого-то удивишь, а вот овощным миксом по-корейски – запросто.
Ингредиенты:
• Перец болгарский крупный красный и жёлтый – 2 шт;
• Огурцы – 3 шт;
• Морковка молодая крупная – 1 шт;
• Перец острый – 1 стручок;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Лимон – 1 шт;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соевый соус – для заправки;
• Семена кунжута – для подачи.
Способ приготовления:
• Перцы вымыть;
• Удалить семена и плодоножки;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Выложить в глубокую миску;
• Огурцы вымыть;
• Просушить и нарезать такой же соломкой, как и перцы;
• Морковку вымыть;
• Натереть на тёрку для корейских овощей;
• Выложить в миску;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Заправить лимонным соком, соевым соусом и оливковым маслом;
• Зелень измельчить и добавить в салат;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить семена кунжута и всё хорошенько перемешать;
• Дать салату настояться десять-пятнадцать минут в прохладном месте и подать к столу.
2. Свекольный
Свекольный салат по-корейски – то, что нужно хотя бы раз попробовать приготовить. Подавайте как самостоятельное блюдо или салат с гарниром.
Ингредиенты:
• Свекла ранняя среднего размера – 2 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для заправки;
• Кинза – 2-3 веточки.
Способ приготовления:
• Свеклу хорошенько вымыть;
• Очистить и натереть на тёрку для корейских овощей;
• Выложить в миску;
• Сбрызнуть лимонным соком;
• Чеснок очистить и мелко нарезать;
• Добавить к свекле;
• Заправить подсолнечным маслом;
• Хорошенько перемешать;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Добавить к свекле;
• Приправить солью, сахаром и смесью молотых перцев;
• Перемешать;
• Отправить в холодильник на полчаса;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной кинзой.
3. С курочкой
Нежная и в меру острая курочка, сочные овощи и ароматное масло – вот главные составляющие ещё одного корейского салата.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Капуста пекинская маленькая – 1 шт;
• Перца болгарский красный небольшой – 1 шт;
• Морковка ранняя крупная – 1 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Мёд – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соевый соус – для заправки;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – для подачи;
• Масло подсолнечное – для заправки;
• Семена кунжута – для подачи.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Удалить всё лишнее (при необходимости);
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• После хорошенько остудить;
• Нарезать соломкой или небольшим кубиком;
• В миске смешать лимонный сок с подсолнечным маслом, мёдом, соевым соусом, пропущенным через пресс чесноком, семенами кунжута, солью и смесью перцев;
• Нарезанное мясо выложить в глубокую миску;
• Полить частью соуса;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Добавить к мясу;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрке для корейских овощей;
• Капусту вымыть и нарезать тонкой соломкой;
• Вместе с морковкой переложить в миску к остальным ингредиентам;
• Кинзу вымыть и мелко нарезать;
• Посыпать салат;
• Заправить остатками соуса;
• Хорошенько перемешать и дать настояться двадцать минут в прохладном месте.
4. Томатный
Для любителей острых и пикантных овощей – помидоры по-корейски. Такой салат хорошо сочетается с белым рисом, спагетти или же картофелем.
Ингредиенты:
• Помидоры с плотной мякотью – 8-10 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Масло подсолнечное – для заправки;
• Лимон – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 3-4 веточки;
• Петрушка – 3-4 веточки.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Нарезать на четыре или на шесть частей (в зависимости от величины помидора);
• Выложить в глубокую миску или кастрюлю;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Лук вымыть;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Смешать с луком и чесноком;
• Высыпать к помидорам;
• Заправить лимонным соком и подсолнечным маслом;
• Добавить соль и смесь молотых перцев;
• Хорошенько перемешать;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на всю ночь;
• На следующий день можно подавать к столу.
5. Из стручковой фасоли
И ещё один оригинальный рецепт корейского салата с добавлением стручковой фасоли. Получается очень вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Фасоль стручковая – 0,5 кг;
• Морковка ранняя – 2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Уксус – для заправки;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для заправки;
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
• Фасоль хорошенько вымыть;
• Удалить перепонки;
• После стручки отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и остудить до комнатной температуры;
• После нарезать небольшими кусочками;
• Выложить в миску;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрке для корейских овощей;
• Переложить в миску к фасоли;
• Чеснок очистить и мелко нарезать;
• Добавить в салат;
• Заправить уксусом и подсолнечным маслом;
• Приправить солью, сахаром и смесью молотых перцев;
• Хорошенько перемешать;
• Накрыть миской или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на два-три часа.
