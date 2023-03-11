10 стран с самым умным населением

Конечно, в любой стране хватает и умников, и глупцов. И все же, как выяснили статистики, в некоторых странах наблюдается повышенная концентрация интеллектуалов. В каких же?









Швеция

Австрия

Германия

Италия

Голландия

Сингапур

Тайвань

Япония

Южная Корея

Гонконг