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Как просто размножить замиокулькас

Некоторые из нас и не догадываются, что многие растения можно довольно просто размножить самостоятельно и в домашних условиях, при это не только насладишься этим занимательным процессом, но и также неплохо сэкономив на покупке приглянувшихся растений.
Например, любимый многими за сочную красивую листву замиокулькас — одно из таких растений.

Как просто размножить замиокулькас

Для его размножения вам потребуется выбрать одну ветку растения и обрезать ее. Выбирать, конечно, лучше ветку с большими, крепкими и здоровыми листьями, однако это не так уж и обязательно. Затем у обрезанной ветки аккуратно срезаем все листья.

Как просто размножить замиокулькас

После чего подготавливаем песчаную почву и высаживаем в нее листики срезами вниз. Для посадки удобнее всего выбрать горшок или кашпо из прозрачного материала. Хорошо проливаем грунт подготовленной водой и убираем горшок с листьями в прохладное затененное место, в дальнейшем грунт увлажняем по мере подсыхания.

Как просто размножить замиокулькас

Примерно через 3 месяца в прозрачном горшке вы отчетливо увидите новые корешки и клубни.

Как просто размножить замиокулькас

В этот момент растения можно пересаживать в постоянную землю, в одном горшке можно разместить по несколько клубней.

Как просто размножить замиокулькас


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Замиокулькасразмножение
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