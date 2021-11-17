10 миграционных кризисов, происходивших в разные исторические периоды

Миграционный кризис – явление далеко не новое. Уже в течение нескольких тысячелетий войны, болезни, голод и политическая нестабильность являются причинами появления миллионов беженцев. Неизменными остаются и возникающие при этом проблемы, касающиеся как мигрантов, так и принимающих их стран. При правильном подходе массовая миграция населения может способствовать развитию новых технологий, социальных процессов и улучшению генофонда. Если же с проблемами миграции справиться не удается, они могут стать причиной распада даже очень сильных империй, как это неоднократно происходило в истории.









Беженцы римского форта Виндоланд

Испанские евреи в Османской империи

Древний Рим

Гугеноты

Древние Афины

Шелковый путь

«Народы моря»

Индийские беженцы в Европе

Религиозные сепаратисты

Bene Israel в Индии