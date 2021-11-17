10 миграционных кризисов, происходивших в разные исторические периоды

Миграционный кризис – явление далеко не новое. Уже в течение нескольких тысячелетий войны, болезни, голод и политическая нестабильность являются причинами появления миллионов беженцев. Неизменными остаются и возникающие при этом проблемы, касающиеся как мигрантов, так и принимающих их стран. При правильном подходе массовая миграция населения может способствовать развитию новых технологий, социальных процессов и улучшению генофонда. Если же с проблемами миграции справиться не удается, они могут стать причиной распада даже очень сильных империй, как это неоднократно происходило в истории.
Беженцы римского форта Виндоланд
В 2013 археологи, проводящие земляные работы около Адрианова вала, открыли, как они полагают, древний лагерь беженцев. Они раскопали остатки примерно 100 временных, но довольно прочных строений на территории древнего римского форта Виндоланд в Британии. Эти строения напоминали те, что размещались к северу от вала в земледельческих районах. Они не были похожи на длинные, прямоугольные бараки, в которых обычно проживали римские солдаты.
В связи с этим возникла гипотеза, что их построили беженцы, наплыв которых отмечался в 3 веке н. э. Эксперты полагают, что эти люди ранее занимались земледелием и торговали с римлянами. Из-за этого мятежники на Севере стали считать их предателями. Им пришлось оставить север еще и потому, что их родина в то время была на грани нищеты.
Испанские евреи в Османской империи
В 1492 году правящая королевская чета Испании, фанатичные католики Фердинанд и Изабелла, выпустили печально знаменитый Альгамбрский декрет, положивший начало изгнанию из страны евреев. Но в эти тяжелые годы одним из спасительных пристанищ для еврейского народа стала Османская империя, в которую, благодаря ее императору Султану Бейезид II, переселились почти 250 000 сефардов (испанских евреев), в основном в города Салоники и Стамбул. Сефарды были полны желания создать на своей новой родине второй Золотой век, подобный тому, который был у них в Испании.
Евреи открыли здесь первые типографии, положив начало книгопечатанию. Добившись высоких постов, богатые сефарды оказывали финансовую помощь самому султану, оживили экономику страны. А он в качестве благодарности даровал им для поселения город Тибериус. Трудолюбивые евреи преобразили довольно запущенный город, восстановили здания, вывезли щебень и превратили пустошь в сад.
Древний Рим
В четвертом веке н. э. Римская империя тоже столкнулась с миграционным кризисом, причиной которого стала обрушившаяся на Европу с Востока орда гуннов, особенно пострадали от нее племена готов. Сотни тысяч людей бежали через Дунай к северной границе империи и умоляли о прибежище. Римский император Валент, правивший в то время на востоке империи, принял их, полагая, что готы, пополнив ряды римской армии, помогут ему в борьбе против персов. Беженцев разместили в специальных лагерях, однако, почти вся еда и необходимые для проживания вещи, предназначенные для переселенцев, были разворованы римскими военачальниками.
Жизнь готов в лагерях стала невыносимой, от голода им приходилось даже продавать своих детей. В конце концов, их терпению пришел конец, и, преисполненные ненавистью к римлянам, готы поднялись на восстание. И началась война… В 378 году под Адрианополем произошло кровопролитное столкновение между готами и армией Валента, в котором император погиб, а готы одержали победу, разрушив тем самым миф о неуязвимости Римской империи. А в 410 году готам покорился и сам Рим.
Гугеноты
Отмена в 1685 году королем Людовиком XIV Указа Нанта, защищающего религиозную свободу граждан, повлекла за собой массовый исход из страны французских протестантов (гугенотов). Так, одна только Англия в конечном счете приняла 650,000 беженцев. К началу 18-го века пять процентов жителей Лондона уже были гугенотами. Города, предоставившие убежища, благодаря беженцам, получили новый импульс развития. А уникальные знания шелкового плетения, печати, мебельного производства, металлургии и изготовления часов, которые они поделились, способствовало мощному оживлению всей английской экономики.
Древние Афины
Древние Афины отличались гостеприимством и искренним желанием жителей помочь нуждающимся, что имело иногда весьма печальные последствия. Относилось это и к внешней политике. Так, полководец и политик Алкивиад убедил афинян идти на войну со Спартой, исходя лишь из того, что для Афин помощь нуждающимся – превыше всего. К сожалению, печальным итогом этой войны стало падение города.
Проблемы беженцев нашли свое отражение и в творчестве знаменитых древнегреческих драматургов. Так, в одной из драм Софокла афиняне дают прибежище Эдипу, убившему своего отца и женившегося на матери. Добро от их поступка побеждает, и теперь дух благодарного Эдипа охраняет этот город. А в трагедии Эврипида афинский король Демофонт, следуя законам гостеприимства, не выдал врагам детей Геракла, хотя это и послужило поводом для развязывания войны.
Шелковый путь
Великий Шелковый путь считается символом древней торговли. Однако основную людскую массу, передвигающуюся по нему, составляли беженцы – из Китая на Запад или, наоборот, из других стран в Китай. Вместе с населением, бегущим от политических кризисов и войн, распространялись и новые технологии. Секреты производства стекла разошлись по всему миру из исламских государств, а бумаги – из Китая. Мудрые правители древних торговых королевств, расположенных в оазисах на окраинах пустыни Такла-Макан в Западном Китае очень терпимо относились к беженцам и не ущемляли их религиозные чувства.
В этих королевствах мирно соседствовали буддизм и иудаизм, ислам и христианство, зороастризм и манихеизм. С другой стороны, завоевание мусульманами в 1006 году буддистского королевства Синьцзян и драматическая смена в нем религии привели к массовой миграции населения. Но беженцы были уверены, что найдут приют в других странах Шелкового пути, поскольку в то время многие понимали, что, приняв мигрантов, можно сделать из этого неплохой бизнес.
«Народы моря»
В 13-м веке до н.э. Средиземноморье терроризировали так называемые «народы моря». «Народы моря» – это группа средиземноморских племен, превратившихся в мародеров. Их этническое происхождение достоверно не установлено, и до сих пор они остаются величайшей загадкой для историков. В 13 веке до н.э. они массово двинулись с целью переселения к границам Египта, при этом безжалостно грабя все территории на своем пути.
Индийские беженцы в Европе
В Европе долгое время ошибочно считалось, что цыгане изначально проживали в Египте, но, благодаря генетическому и лингвистическому анализу, окончательно утвердилась версия о том, что они являются потомками выходцев из северо-западной Индии. Историкам пока не удалось доподлинно установить, когда именно и по какой причине цыганские племена двинулись в своё большое путешествие. Возможной причиной их миграции могли послужить нашествия мусульман в Индию. Их миграционный путь пролегал через Средний Восток и Византию, а в 15 веке они, наконец, достигли Европы и, по большей части, осели именно в ней.
Религиозные сепаратисты
В 1607 группа религиозных ”сепаратистов” (как они сами себя называли) покинула Англию в поисках новой земли. Причиной этого стали их преследования за неортодоксальные религиозные взгляды. Сегодня мы называем их Паломниками. Сепаратисты выступали за упрощение религиозных ритуалов и приведение догмата в соответствие с Новым Заветом. Но самой главной причиной их преследования явилось то, что они резко выступали против тесного союза политики и религии, образовавшегося в английской монархии. В связи с этим сепаратисты представляли прямую угрозу английской короне. В 1620 году, после нескольких лет скитаний, паломники высадились на Кейп-Коде, основав, таким образом, первую английскую колонию на территории Америки.
Bene Israel в Индии
Bene Israel или «Сыны Израилевы» – это представители еврейской общины, жившие в Индии в течение многих веков. При этом они оставались неизвестными для всей остальной части общины. Согласно легенде, «сыны израилевы» были потомками всего нескольких евреев, обосновавшихся в Индии в результате кораблекрушения. По другой версии, они спасались здесь от ассирийского вторжения в 721 до н.э. Возможно также, что они покинули свою родину из-за конфликта Израиля с королем Антиохом.
В 1700-х годах посетивший Индию рабби Давид Рахаби с огромным изумлением обнаружил там людей, называющих себя евреями и даже соблюдающих некоторые еврейские традиции. Генетические исследования показали, что «Сыны Израилевы» являются потомками ближневосточных евреев, поселившихся в Индии 600-1000 лет назад.
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