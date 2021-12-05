6 наиболее действенных способов открытия банки с заворачивающейся крышкой

Как легко сделать вот так, когда крышка не поддается.

1. Нагрев крышки

Самый популярный метод.

2. Подковырнуть

Вот только крышке конец.

3. Резиновые перчатки

Отличный совет, осталось найти перчатки.

4. Разнонаправленные движения

Крутим в разные стороны.

5. Пищевая пленка и чистые руки

Обезжириваем руки.

6. Мужчина

Проще всего и лучше всего.