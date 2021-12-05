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6 наиболее действенных способов открытия банки с заворачивающейся крышкой


Как легко сделать вот так, когда крышка не поддается.

Как легко сделать вот так, когда крышка не поддается.

Каждый хоть раз в своей жизни сталкивался с такой неприятной вещью, как неподдающаяся ни каким усилиям и уговоры крышка банки. Особенно грустно и обидно, когда открыть эту банку нужно во что бы то ни стало. По счастью, есть простые и весьма действенные способы открытия любой банки. В этом обзоре самые эффективные и многократно опробованные на практике.

1. Нагрев крышки


Самый популярный метод.

Самый популярный метод.

 

Пожалуй, самый широко известный способ открытия проблемной банки. Помещаем крышку в горячую воду. Можно попробовать использовать струю воды из крана, однако куда лучше опустить банку крышкой в какую-нибудь емкость с горячей водой.

2. Подковырнуть


Вот только крышке конец.

Вот только крышке конец.

 

Невероятно действенный способ открытия любой бедовой банки – пустить в дело консервный нож и сковырнуть крышку. Только стоит помнить, что данный метод «одноразовый» и после такого открытия крышка банки (скорее всего) придет в негодность.

3. Резиновые перчатки


Отличный совет, осталось найти перчатки.

Отличный совет, осталось найти перчатки.

 

Если портить крышку все-таки не хочется, а нагрев не помог, можно надеть резиновые перчатки и ещё раз попробовать открыть банку. Для этих же целей можно использовать какую-нибудь резинку.
Смысл с том, чтобы руки перестали скользить по банке в момент совершения новых попыток.

4. Разнонаправленные движения


Крутим в разные стороны.

Крутим в разные стороны.

 

Не стоит забывать и о физике! Если все совсем плохо, берем злосчастную банку и пытаемся крутить ее в одну сторону, а ее крышку в противоположную. Очень часто такой прием позволяет открыть даже самый коварный сосуд.

5. Пищевая пленка и чистые руки


Обезжириваем руки.

Обезжириваем руки.

 

Перед открытием банки стоит попытаться максимально обезжирить ее и свои руки. Также можно обернуть сосуд пищевой пленкой. В целом здесь действует точно такой же принцип, как и с резиновыми перчатками – главное минимизировать трение.

6. Мужчина


Проще всего и лучше всего.

Проще всего и лучше всего.

 

Наконец, каждая хозяйка не должна забывать про самый эпичный, действенный и простой способ открытия банки! Доверить это дело мужчине с крепкими руками. Работает данный способ безотказно.

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6 наиболее действенных способов открытия банки с заворачивающейся крышкой

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6 наиболее действенных способов открытия банки с заворачивающейся крышкойПодписаться на мой Instagram
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