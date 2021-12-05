6 наиболее действенных способов открытия банки с заворачивающейся крышкой

Как легко сделать вот так, когда крышка не поддается.
Каждый хоть раз в своей жизни сталкивался с такой неприятной вещью, как неподдающаяся ни каким усилиям и уговоры крышка банки. Особенно грустно и обидно, когда открыть эту банку нужно во что бы то ни стало. По счастью, есть простые и весьма действенные способы открытия любой банки. В этом обзоре самые эффективные и многократно опробованные на практике.
1. Нагрев крышки
Самый популярный метод.
Пожалуй, самый широко известный способ открытия проблемной банки. Помещаем крышку в горячую воду. Можно попробовать использовать струю воды из крана, однако куда лучше опустить банку крышкой в какую-нибудь емкость с горячей водой.
2. Подковырнуть
Вот только крышке конец.
Невероятно действенный способ открытия любой бедовой банки – пустить в дело консервный нож и сковырнуть крышку. Только стоит помнить, что данный метод «одноразовый» и после такого открытия крышка банки (скорее всего) придет в негодность.
3. Резиновые перчатки
Отличный совет, осталось найти перчатки.
Если портить крышку все-таки не хочется, а нагрев не помог, можно надеть резиновые перчатки и ещё раз попробовать открыть банку. Для этих же целей можно использовать какую-нибудь резинку. Смысл с том, чтобы руки перестали скользить по банке в момент совершения новых попыток.
4. Разнонаправленные движения
Крутим в разные стороны.
Не стоит забывать и о физике! Если все совсем плохо, берем злосчастную банку и пытаемся крутить ее в одну сторону, а ее крышку в противоположную. Очень часто такой прием позволяет открыть даже самый коварный сосуд.
5. Пищевая пленка и чистые руки
Обезжириваем руки.
Перед открытием банки стоит попытаться максимально обезжирить ее и свои руки. Также можно обернуть сосуд пищевой пленкой. В целом здесь действует точно такой же принцип, как и с резиновыми перчатками – главное минимизировать трение.
6. Мужчина
Проще всего и лучше всего.
Наконец, каждая хозяйка не должна забывать про самый эпичный, действенный и простой способ открытия банки! Доверить это дело мужчине с крепкими руками. Работает данный способ безотказно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии