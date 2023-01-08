Какие тайны открыло сакральное сооружение в Португалии, которое старше знаменитого Стоунхенджа

«Деревянный Стоунхендж» был найден археологами в Португалии. Сооружение оказалось старше своего заокеанского тёзки. Раскопки проводили специалисты со всех концов земного шара. Сейчас этот комплекс получил статус национального памятника. Какие секреты древних открыло это таинственное место?
Археологи в районе Эвора в Алентежу на юге Португалии тщательно исследуют место, где когда-то находилось это внушительное сооружение. Строение похоже на знаменитый Стоунхендж в Англии. Эта структура, найденная на территории археологического комплекса Пердигойнс, была круглой и более двадцати метров в диаметре. Такие называют «Вудхенджами» или «деревянными Стоунхенджами». Они представляют собой комплекс деревянных монументов.
Найденный фрагмент деревянных кругов.
Антониу Карлос Валера, археолог, ответственный за проект, заметил, что структура состоит из нескольких концентрических кругов и нескольких рядов больших столбов или деревянных стволов. Возраст сооружения эксперты определили, как период между 2800 и 2600 годами до нашей эры. Этот комплекс оказался на несколько столетий старше каменного мегалита в Англии.
Около трети деревянного круга диаметром более 20 метров было раскопано. Это составное изображение основано на аэрофотоснимке, чтобы дать представление о размерах сооружения.
Карлос Валера также отмечает, что входы в сооружение расположены там, где они чётко ориентированы на летнее солнцестояние и восходящее солнце. Такое расположение означает, что комплекс использовался для астрономических наблюдений. К настоящему времени восстановлено около одной трети комплекса, найдены глиняные изделия, кости животных и человеческие захоронения. Был также обнаружен большой природный амфитеатр, ведущий в долину Рибейра в Вале-ду-Аламо, где находится одно из крупнейших скоплений памятников мегалитизма Алентежу.
Район Эвора в Португалии, местонахождение находки.
Археологи считают, что «Вудхендж» строили и использовали в течение примерно четырнадцати веков. Заложен он был в конце среднего неолита, около 3400 года до нашей эры. Заброшен же был он в начале бронзового века, около 2000 года до нашей эры. Сакральный комплекс был центром сбора всего общества в то время и местом, где проводились церемониальные ритуалы.
Место раскопок.
В течение двадцати трёх лет Пердигойнс подвергался археологическим исследованиям с привлечением как местных археологов, так и зарубежных. В 2019 году он был объявлен национальным памятником и представляет собой большой комплекс круглых канав, где до сих пор находятся деревянные остатки данного сооружения.
Подобные сооружения можно найти в разных местах земного шара, а это говорит о том, что раньше люди контактировали друг с другом гораздо больше, чем мы думали ранее.
Хотя подобные места можно найти по всей Европе и Великобритании, это первое подобное место, которое нашли в Португалии. Это доказывает, что в эпоху неолита у людей было гораздо больше контактов друг с другом, чем предполагалось ранее.
Другие монолитные памятники были обнаружены в Великобритании и во многих других местах на европейском континенте, включая Эйвбери. Древняя деревня Чисаустер, остатки поселения железного века в хорошо сохранившемся состоянии и могила Грайма, один из десяти известных доисторических кремниевых рудников в Англии. Там около 4500 лет назад шахтёры вырыли более четырёхсот ям.
Возраст этого сооружения старше знаменитого Стоунхенджа на несколько столетий.
Один из самых больших и древних памятников находится в Карнаке, Бретань, Франция, где всё ещё стоит более десяти тысяч камней. Антекера, Андалусия в Испании, может похвастаться Дольменом Менга и Долем де Вьера, двумя из старейших мегалитических сооружений, датируемых примерно 3800 годом до нашей эры.
В июне 2020 года археологи обнаружили круглый памятник эпохи неолита всего в четырёх километрах от Стоунхенджа. Он имеет более двадцати больших шахт, которые окружены изгородью. Доктор Ник Снашалл, археолог из Национального фонда Всемирного наследия Стоунхенджа и Эйвбери, заметил: «Как место, где строители Стоунхенджа жили и пировали, стены Даррингтона являются ключом к раскрытию истории более широкого ландшафта Стоунхенджа, и это удивительное открытие предлагает нам новое понимание жизни и верований наших неолитических предков».
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