Какие тайны открыло сакральное сооружение в Португалии, которое старше знаменитого Стоунхенджа

Найденный фрагмент деревянных кругов.

Около трети деревянного круга диаметром более 20 метров было раскопано. Это составное изображение основано на аэрофотоснимке, чтобы дать представление о размерах сооружения

Район Эвора в Португалии, местонахождение находки.

Место раскопок.

Подобные сооружения можно найти в разных местах земного шара, а это говорит о том, что раньше люди контактировали друг с другом гораздо больше, чем мы думали ранее.

Возраст этого сооружения старше знаменитого Стоунхенджа на несколько столетий.