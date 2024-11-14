8 самых вероятных сценариев гибели Земли (с научной точки зрения)

Жизнь существует на Земле только благодаря хрупкому и поистине невероятному балансу. Наша атмосфера, близость к солнцу, и бесчисленное множество других невероятных совпадений не только позволяют живым существам жить и развиваться, но и процветать.



Но все хорошее когда-нибудь да заканчивается.







Хотя жизнь здесь может просуществовать еще несколько миллиардов лет, но в зависимости от того, что происходит на нашей планете и в галактике, конец света также может произойти в любое время, даже завтра.

1) Расплавленное ядро Земли может остыть

2) Солнце может начать умирать, расширяясь при этом

3) Земля может сойти со своей орбиты

4) Столкновение с другой планетой

5) Астероиды могут разбомбить нашу планету

6) Земля может быть поглощена блуждающей черной дырой.

7) Атмосфера Земли может быть уничтожена гамма-вспышками.

8) Вселенная разлетится на куски из-за «большого взрыва»