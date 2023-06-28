Антарктида — это континент, расположенный на самом юге Земли, омываемый водами Южного океана. Ученые предупреждают, что потепление на планете приводит сейчас к необратимому таянию ледников в Антарктике.



Поговорим об Антарктиде и посмотрим тающие антарктические пейзажи.













По словам академика Владимира Михайловича Котлякова, ледниковый покров материка образовался не позднее чем 5 миллионов лет назад, но, что более вероятно, 30-35 миллионов лет назад.



20-метровый по высоте край шельфового ледника Уилкинса. (Фото Alister Doyle | Reuters):







Антарктический ледяной щит является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нём сосредоточено ~30 млн куб.км льда, то есть 90 % всех







Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80 % всех пресных вод планеты; если он



Горбатый кит. (Фото Alister Doyle | Reuters):







Ледниковый щит имеет форму купола. Средняя толщина слоя льда — 2500—2800 м, достигающая



Гора и залив, который еще недавно был покрыт ледником Шелдона. (Фото Alister Doyle | Reuters):







Особенностью Антарктиды является большая площадь шельфовых ледников (низкие (голубые) области Западной Антарктиды), которая составляет ~10 % от площади, возвышающейся над уровнем моря; эти ледники являются источниками айсбергов рекордных размеров, значительно превосходящих размеры айсбергов выводных ледников Гренландии.



Трансантарктические горы — горный хребет, расположенный поперёк Антарктиды между







Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля. Район считается полюсом холода Земли



Местные жители на берегу залива Содружества в Антарктиде. (Фото Pauline Askin | Reuters):







Ледники на острове







Помимо полюса холода, в Антарктиде располагаются точки самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра, самой



Окраинное море Уэ́дделла атлантического сектора Южного океана, у берегов Западной Антарктиды. (Фото Enrique Marcarian | Reuters):







Средняя высота поверхности Антарктиды — самая большая из всех



Пингвины на остатка льдин около французской станции Дюмон-Дюрвиль в Восточной Антарктиде. (Фото Pauline Askin | Reuters):







Существует несколько версий потепления. Первая — глобальное потепление, которое заключается в том, что средняя температура по Земле поднялась на 0,7 °C со времени начала промышленной революции (со второй половины XVIII века)



Ледник на мысе Эванс. (Фото Deborah Zabarenko | Reuters):







Берег Нокса — часть побережья Земли Уилкса в Восточной Антарктиде. Ранее вся территория











Противники концепций антропогенного глобального потепления и парникового эффекта утверждают, что наблюдаемое увеличение среднегодовой температуры —







Но так или иначе, идет постепенное увеличение среднегодовой температуры



Гигантские столовые айсберги, отколовшиеся от шельфовых ледников Антарктиды. (Фото Torsten Blackwood | Pool):







Два пингвина Адели на оставшемся куске льда, Восточная Антарктида, 1 января 2010. (Фото Pauline Askin | Reuters):



По словам академика Владимира Михайловича Котлякова, ледниковый покров материка образовался не позднее чем 5 миллионов лет назад, но, что более вероятно, 30-35 миллионов лет назад.20-метровый по высоте край шельфового ледника Уилкинса. (Фото Alister Doyle | Reuters):Антарктический ледяной щит является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нём сосредоточено ~30 млн куб.км льда, то есть 90 % всех льдов суши.Кинг-Джордж — самый крупный остров архипелага Южные Шетландские острова. Сборный скелет ископаемого кита. Собран известным французским исследователем Жаком Кусто в 1979 году. (Фото Paulo Whitaker | Reuters):Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80 % всех пресных вод планеты; если он полностью растает, уровень Мирового океана повысится почти на 60 метров.Горбатый кит. (Фото Alister Doyle | Reuters):Ледниковый щит имеет форму купола. Средняя толщина слоя льда — 2500—2800 м, достигающая максимального значения в некоторых районах Восточной Антарктиды — 4800 м.Гора и залив, который еще недавно был покрыт ледником Шелдона. (Фото Alister Doyle | Reuters):Особенностью Антарктиды является большая площадь шельфовых ледников (низкие (голубые) области Западной Антарктиды), которая составляет ~10 % от площади, возвышающейся над уровнем моря; эти ледники являются источниками айсбергов рекордных размеров, значительно превосходящих размеры айсбергов выводных ледников Гренландии.Трансантарктические горы — горный хребет, расположенный поперёк Антарктиды между мысом Адэр (север Земли Виктории) и Землёй Котса. Разделяет Западную и Восточную Антарктиду. Вид с самолета. (Фото Deborah Zabarenko | Reuters):Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля. Район считается полюсом холода Земли . Местные жители на берегу залива Содружества в Антарктиде. (Фото Pauline Askin | Reuters):Ледники на острове архипелага Южные Шетландские острова. (Фото Paulo Whitaker | Reuters):Помимо полюса холода, в Антарктиде располагаются точки самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра, самой интенсивной солнечной радиации.Окраинное море Уэ́дделла атлантического сектора Южного океана, у берегов Западной Антарктиды. (Фото Enrique Marcarian | Reuters):Средняя высота поверхности Антарктиды — самая большая из всех континентов Пингвины на остатка льдин около французской станции Дюмон-Дюрвиль в Восточной Антарктиде. (Фото Pauline Askin | Reuters):Существует несколько версий потепления. Первая — глобальное потепление, которое заключается в том, что средняя температура по Земле поднялась на 0,7 °C со времени начала промышленной революции (со второй половины XVIII века) , и что «бо́льшая доля потепления, наблюдавшегося в последние 50 лет, вызвана деятельностью человека».Ледник на мысе Эванс. (Фото Deborah Zabarenko | Reuters):Берег Нокса — часть побережья Земли Уилкса в Восточной Антарктиде. Ранее вся территория Берега Нокса, за исключением оазиса Бангера, была покрыта сплошным ледниковым покровом, поднимающимся на высоте более 1500 метров. (Фото Torsten Blackwood | Pool | Reuters):Противники концепций антропогенного глобального потепления и парникового эффекта утверждают, что наблюдаемое увеличение среднегодовой температуры — циклические , естественные процессы, проходящие на Земле, и они никак не связаны с деятельностью человека. Если сравнивать человеческий фактор и энергию Солнца, то это просто несопоставимые величины.Ученые в Антарктиде, 18 января 2009. (Фото Alister Doyle | Reuters):Но так или иначе, идет постепенное увеличение среднегодовой температуры . Гигантские столовые айсберги, отколовшиеся от шельфовых ледников Антарктиды. (Фото Torsten Blackwood | Pool):Два пингвина Адели на оставшемся куске льда, Восточная Антарктида, 1 января 2010. (Фото Pauline Askin | Reuters):