Антарктида — это континент, расположенный на самом юге Земли, омываемый водами Южного океана. Ученые предупреждают, что потепление на планете приводит сейчас к необратимому таянию ледников в Антарктике.
Поговорим об Антарктиде и посмотрим тающие антарктические пейзажи.
По словам академика Владимира Михайловича Котлякова, ледниковый покров материка образовался не позднее чем 5 миллионов лет назад, но, что более вероятно, 30-35 миллионов лет назад.
20-метровый по высоте край шельфового ледника Уилкинса. (Фото Alister Doyle | Reuters):
Антарктический ледяной щит является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нём сосредоточено ~30 млн куб.км льда, то есть 90 % всех льдов суши.Кинг-Джордж — самый крупный остров архипелага Южные Шетландские острова. Сборный скелет ископаемого кита. Собран известным французским исследователем Жаком Кусто в 1979 году. (Фото Paulo Whitaker | Reuters):
Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80 % всех пресных вод планеты; если он полностью растает, уровень Мирового океана повысится почти на 60 метров.
Горбатый кит. (Фото Alister Doyle | Reuters):
Ледниковый щит имеет форму купола. Средняя толщина слоя льда — 2500—2800 м, достигающая максимального значения в некоторых районах Восточной Антарктиды — 4800 м.
Гора и залив, который еще недавно был покрыт ледником Шелдона. (Фото Alister Doyle | Reuters):
Особенностью Антарктиды является большая площадь шельфовых ледников (низкие (голубые) области Западной Антарктиды), которая составляет ~10 % от площади, возвышающейся над уровнем моря; эти ледники являются источниками айсбергов рекордных размеров, значительно превосходящих размеры айсбергов выводных ледников Гренландии.
Трансантарктические горы — горный хребет, расположенный поперёк Антарктиды между мысом Адэр (север Земли Виктории) и Землёй Котса. Разделяет Западную и Восточную Антарктиду. Вид с самолета. (Фото Deborah Zabarenko | Reuters):
Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля. Район считается полюсом холода Земли.
Местные жители на берегу залива Содружества в Антарктиде. (Фото Pauline Askin | Reuters):
Ледники на острове архипелага Южные Шетландские острова. (Фото Paulo Whitaker | Reuters):
Помимо полюса холода, в Антарктиде располагаются точки самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра, самой интенсивной солнечной радиации.
Окраинное море Уэ́дделла атлантического сектора Южного океана, у берегов Западной Антарктиды. (Фото Enrique Marcarian | Reuters):
Средняя высота поверхности Антарктиды — самая большая из всех континентов.
Пингвины на остатка льдин около французской станции Дюмон-Дюрвиль в Восточной Антарктиде. (Фото Pauline Askin | Reuters):
Существует несколько версий потепления. Первая — глобальное потепление, которое заключается в том, что средняя температура по Земле поднялась на 0,7 °C со времени начала промышленной революции (со второй половины XVIII века), и что «бо́льшая доля потепления, наблюдавшегося в последние 50 лет, вызвана деятельностью человека».
Ледник на мысе Эванс. (Фото Deborah Zabarenko | Reuters):
Берег Нокса — часть побережья Земли Уилкса в Восточной Антарктиде. Ранее вся территория Берега Нокса, за исключением оазиса Бангера, была покрыта сплошным ледниковым покровом, поднимающимся на высоте более 1500 метров. (Фото Torsten Blackwood | Pool | Reuters):
Противники концепций антропогенного глобального потепления и парникового эффекта утверждают, что наблюдаемое увеличение среднегодовой температуры — циклические, естественные процессы, проходящие на Земле, и они никак не связаны с деятельностью человека. Если сравнивать человеческий фактор и энергию Солнца, то это просто несопоставимые величины.Ученые в Антарктиде, 18 января 2009. (Фото Alister Doyle | Reuters):
Но так или иначе, идет постепенное увеличение среднегодовой температуры.
Гигантские столовые айсберги, отколовшиеся от шельфовых ледников Антарктиды. (Фото Torsten Blackwood | Pool):
Два пингвина Адели на оставшемся куске льда, Восточная Антарктида, 1 января 2010. (Фото Pauline Askin | Reuters):
В результате глобального потепления на Антарктическом полуострове начала активно формироваться тундра. По прогнозам ученых, через 100 лет в Антарктиде могут появиться первые деревья.
Огромный айсберг откололся от Берега Нокса, 11 января 2008. (Фото Torsten Blackwood | Pool | Reuters):
На фотографии ниже — крупный ледник на западе Антарктики — ледник Твейтса — может полностью растаять в течение нескольких сот лет, и это повысит уровень Мирового океана на 60 сантиметров. Пять других ледников в море Амундсена не отстают и, скорее всего, тоже исчезнут в ближайшие столетия. Все вместе эти процессы могут поднять уровень воды на метр. С такими новостями выступили 12 мая 2014 две независимые группы ученых.
В некоторых местах ледник уже сейчас теряет в толщине до нескольких метров в год. И он может полностью исчезнуть через 200–500 лет, в лучшем случае — через тысячу с небольшим лет. (Фото NASA | Handout via Reuters):
Гигантский айсберг B-31, размером с Сингапур, отколовшийся в ноябре 2013 года от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде. (Фото NASA Earth Observatory | Holli Riebeek | Handout via Reuters):
Трещина в леднике Пайн Айленд, 2011 год. Значительное изменение толщины ледника Пайн Айленд и окружающих льдов было зафиксировано при помощи измерений со спутника. (Фото NASA | GSFC | Jefferson Beck | Handout | Reuters):
По мнению НАСА, если растает весь лед Западной Антарктики, уровень воды в мировом океане поднимется на 13 футов (3.9 метра), однако этот процесс займет столетия. Если же уровень воды поднимется на 12 футов, то 73% Майами окажется под водой, а также 22% Нью-Йорка и 20% Лос-Анджелеса.
Гигантские столовые айсберги в заливе Винсенн, 11 января 2008. (Фото Torsten Blackwood / Pool | Reuters):
Мировой океан захватывает планету. Считается, что с 1993 по 2010 гг. ежегодно уровень воды увеличивался в среднем на 1.1 миллиметра под действием термального расширения океана. В данный момент вклад этого фактора в повышение уровня воды в мировом океане гораздо серьезнее, чем даже вклад таяния Антарктиды, который составляет всего 0.27 миллиметра. (Фото Alister Doyle | Reuters):
Мыс Денисон в Антарктиде, 12 декабря 2009. (Фото Pauline Askin | Files | Reuters):
Еще одни местные жители. Тюлени на мысе Денисон в заливе Содружества, Восточная Антарктида, 1 января 2010. (Фото Pauline Askin | Reuters):
Айсберг B-15A — это крупнейший обломок еще более крупного айсберга B-15, отколовшегося от ледникового шельфа все в том же Море Росса еще в 2000 году. (Фото Handout | Reuters):
Научное судно «Академик Шокальский», заблокированное в Антарктике осколками айсберга 24 декабря 2013. Ему на помощь тогда выдвинулись сразу несколько могучих кораблей. (Фото Andrew Peacock | Reuters):
Телескоп на Амундсен-Скотт — действующей с 1956 года постоянно обитаемой антарктической станции США на Южном полюсе. (Фото Keith Vanderlinde | National Science Foundation | Handout | Reuters):
Антарктида. Вид из космоса. (Фото | NASA/Handout | Reuters):
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