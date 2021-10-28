Практичные и симпатичные способы использования старого хлама с пользой для дома

Со временем у каждого накапливается в доме или на даче старый хлам, который уже по назначению не используешь, а выкинуть жалко.

Но любой вещи можно подарить «новую жизнь», если знать как.

В этом обзоре мы собрали 15 практичных и симпатичных способов использования старого хлама с пользой для дома.

1. Лейка

Лейка из канистры.

Небольшие канистры от соков и молока пригодятся в саду. Проделав много маленьких отверстий в их крышках, можно превратить их в удобные лейки для полива растений дома или на даче.

2. Контейнер для семян

Емкость для семян.

Неиспользуемую солонку можно применить в качестве емкости для семян. Просто насыпьте зернышки в солонку и закрутите крышкой.

3. Контейнер для спагетти

Емкость для спагетти.

Тщательно очистите упаковку от чипсов Pringles и используйте ее в качестве емкости для хранения спагетти.

4. Универсальные чехлы

Универсальные чехлы для мелочей.

Носки без пары можно использовать в качестве удобных чехлов для телефонов, фотоаппаратов, очков и прочих мелочей. Чем толще носок, тем надежнее получится чехол.

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5. Держатели для крышек

Крепление для крышек.

Пластиковые вещи не слишком надежны для хранения одежды, зато они прекрасно подойдут для хранения громоздких крышек от кастрюль и сковородок.

6. Контейнеры для мелочей

Хранение мелочей.

Старые контейнеры для линз позволят взять с собой в поход или путешествие немного специй или необходимые лекарства.

7. Органайзер для прессы

Органайзер для корреспонденции.

Ветхие деревянные ставни могут стать стильной деталью городской квартиры. Просто покрасьте их в яркий цвет, прикрепите к стене и используйте для хранения газет, журналов и почты.

8. Ковер

Ковер из футболок.

Футболки, трикотажные платья, кофты, махровые полотенца и любые другие старые вещи, которые можно порезать на тряпки, станут прекрасным материалом для создания чудного пушистого коврика.

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9. Почва для семян

Проращивание семян.

Забудьте про обрезанные бутылки, контейнеры и другие громоздкие емкости для выращивания рассады. Лучшим местом для проращивания семян станет любая влажная губка.

10. Ваза

Декоративная ваза.

Половинку глобуса можно использовать в качестве декоративной вазы. В ней можно хранить конфеты, фрукты или заполнить ее природным материалом.

11. Столик

Столик в винтажном стиле.

Потрясающий винтажный столик, сделанный из проволочной основы и старой пластинки, станет исключительным украшением любой спальни или гостиной.

12. Шкафчик

Ретро шкафчик.

Старый чемодан небольшого размера - то, что нужно для создания уникального шкафчика в стиле ретро. Такой шкафчик можно использовать для хранения косметики, украшений и других мелочей.

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13. Мебель

Садовая мебель.

Деревянные поддоны можно использовать для изготовления простой и в то же время легкой и креативной садовой мебели.

14. Соусник

Подставка для соусов.

Металлическую формочку для выпекания кексов можно использовать в качестве емкости для разнообразных соусов.

15. Полка для обуви

Полка для обуви.

Из одного строительно поддона можно сделать замечательную полку для хранения обуви.

16. Подставка для планшета

Твердая подставка для планшета.

Используйте ненужную деревянную дощечку для создания практичной подставки для планшета. Для этого спереди нужно приклеить тонкую планку, а сзади некое подобие ножки.

17. Грядки

Многоуровневые грядки.

Несколько деревянных поддонов помогут грамотно и максимально использовать свой садовый участок. Многоуровневая конструкция из паллет позволит выращивать много разных видов растений.

18. Настольный пенал

Настольный пенал для канцелярии.

Используйте обрезки пластиковых труб для создания удобного настольного пенала для карандашей и ручек.

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