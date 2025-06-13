Чем опасно интервальное голодание

У интервального голодания много плюсов: снижение веса, предотвращение диабета, уменьшение онкологических рисков. Многим подходит этот вариант, но у него есть и особенности, о которых стоит знать заранее.
Гипогликемия
Состояние, при котором в крови снижается уровень сахара, может сопровождаться головными болями, учащенным сердцебиением, ознобом, тошнотой., конечно, плохим настроением: никому не нравятся ограничения в еде. Пока у тебя период голодания, организм сжигает гликоген (запасы глюкозы) в печени и мышцах, а уже потом начинает бороться с жировыми отложениями. Но вскоре это пройдет. Если же никак не приспособишься, съешь что-нибудь! Никакое похудение не стоит плохого самочувствия. Убедись, что твой рацион состоит из здоровой насыщающей еды. Фрукты, овощи, белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры позволят держать уровень сахара в нужных рамках.
Обезвоживание
Те, кто переходит на интервальное питание, часто перестают завтракать. Вместо этого пьют чай или кофе, а вот о воде в течение дня забывают. Из-за недостатка жидкости может заболеть голова. Если чувствуешь себя неуютно, попробуй для начала выпить стакан воды!
Диабет
Людям, у которых диагностирован преддиабет, интервальное питание помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Но тем, у кого уже есть диабет, не стоит переходить на этот режим без консультации с врачом, чтобы не навредить себе.
Тренировки
Если ты занимаешься спортом, не сочетай его с голоданием. Точнее, правильно выбирай время! Не стоит тренироваться на голодный желудок или ограничивать себя в еде после тренировки.
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