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Чем опасно интервальное голодание

У интервального голодания много плюсов: снижение веса, предотвращение диабета, уменьшение онкологических рисков. Многим подходит этот вариант, но у него есть и особенности, о которых стоит знать заранее.

Гипогликемия


Состояние, при котором в крови снижается уровень сахара, может сопровождаться головными болями, учащенным сердцебиением, ознобом, тошнотой.
И, конечно, плохим настроением: никому не нравятся ограничения в еде. Пока у тебя период голодания, организм сжигает гликоген (запасы глюкозы) в печени и мышцах, а уже потом начинает бороться с жировыми отложениями. Но вскоре это пройдет. Если же никак не приспособишься, съешь что-нибудь! Никакое похудение не стоит плохого самочувствия. Убедись, что твой рацион состоит из здоровой насыщающей еды. Фрукты, овощи, белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры позволят держать уровень сахара в нужных рамках.

Обезвоживание


Те, кто переходит на интервальное питание, часто перестают завтракать. Вместо этого пьют чай или кофе, а вот о воде в течение дня забывают. Из-за недостатка жидкости может заболеть голова. Если чувствуешь себя неуютно, попробуй для начала выпить стакан воды!

Диабет


Людям, у которых диагностирован преддиабет, интервальное питание помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Но тем, у кого уже есть диабет, не стоит переходить на этот режим без консультации с врачом, чтобы не навредить себе.

Тренировки


Если ты занимаешься спортом, не сочетай его с голоданием. Точнее, правильно выбирай время! Не стоит тренироваться на голодный желудок или ограничивать себя в еде после тренировки.
Если ты питаешься по системе 5:2 (5 дней как обычно, 2 — с лимитом калорий), не назначай интенсивные занятия на дни, когда у тебя ограничение. Если соблюдать эти несложные правила, пользы от интервального голодания гораздо больше!

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