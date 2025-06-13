Чем опасно интервальное голодание

У интервального голодания много плюсов: снижение веса, предотвращение диабета, уменьшение онкологических рисков. Многим подходит этот вариант, но у него есть и особенности, о которых стоит знать заранее.





Гипогликемия

Обезвоживание

Диабет

Тренировки