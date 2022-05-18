«Прототип №9»: футуристический автомобиль, испытать который может любой водитель

Японский концепт-кар Infiniti Prototype 9. | Фото: foxnews.com.
Японская компания Infiniti представила концептуальный автомобиль, который ломает устоявшиеся стереотипы о новинках и передовых технологиях. Infiniti Prototype 9 - это машина в стиле болидов гран-при, получившая новую силовую установку, которая уже скоро появится на серийных моделях.
Пожалуй, самый необычный из всех автомобилей марки Infiniti. | Фото: theverge.com.
Форма кузова Infiniti Prototype 9 напоминает гоночные болиды 1930-х годов. | Фото: topgearrussia.ru.
Автомобили марки Infiniti появились в 1989 году. Под этим именем стала выпускать свои самые престижные модели японская компания Nissan. За прошедшие годы собрано более миллиона автомобилей, которым не хватает лишь одного - богатой гоночной истории.
На выставке Monterey Car Week в Калифорнии японская компания представила необычный концепт-кар. Infiniti Prototype 9 - это гоночная машина в стиле 1930-х годов, буквально начиненная новыми технологиями.
Обтекаемые формы Infiniti Prototype 9. | Фото: topgearrussia.ru.
Идея концепта появилась после того, как в сельской глубинке в Японии был обнаружен заброшенный гоночный автомобиль. Увидев его, старший вице-президент Global Design Альфонсо Альбайса сделал набросок машины, в которой объединились черты болидов гран-при и самолетов 1930-х годов.
Рессорная подвеска и спицованные диски Infiniti Prototype 9 привлекают своей архаичностью. | Фото: topgearrussia.ru.
Выколачивание и сварка кузова Infiniti Prototype 9 из стального листа. | Фото: foxnews.com.
Изготовление кузова Infiniti Prototype 9. | Фото: theverge.com.
В исследовательском центре, где собирают спортивные Nissan GT-R, автомобиль воплотили в металле, используя давно забытую технологию. Мастера молотками вручную выбили стальные кузовные панели, которые крепятся вокруг стальной рамы с колесной базой 270 см.
Подвеска Prototype 9 также архаичной конструкции, с листовыми рессорами. Рулевое управление без каких-либо усилителей, зато тормоза дисковые на всех колесах. Узенькие шины закреплены на спицованном колесном диске с одной центральной гайкой.
Концептуальный электрокар Infiniti Prototype 9 в стиле ретро. | Фото: topgearrussia.ru.
Спортивный салон из черной кожи. | Фото: theverge.com.
Для интерьера дизайнеры выбрали лучший из аутентичных материалов: черную кожу, прошитую контрастной красной нитью. А на сиденьях нашили японские флаги.
Под длинным капотом машины скрывается вовсе не мощный многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, а электрическая трансмиссия. Она состоит из аккумуляторной батареи на 30 кВт•часов, которая питает электродвигатель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 320 Н•м. Далее механическая энергия передается на задние колеса через односкоростную передачу. Ближе познакомиться с технической «начинкой» можно будет в 2018 году, когда выйдет обновленный электрокар Nissan Leaf.
При весе 890 килограмм Prototype 9 развивает максимальную скорость 170 км/ч и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,5 секунд. Правда, при агрессивной езде по гоночной трассе заряда батареи хватает всего на 20 минут.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии