Как выбрать дачные качели

Один из интересных и удобных вариантов садовой мебели — это подвесные качели. Они могут быть рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Это не обязательно должен быть диван-качалка, есть много вариантов, какие качели обустроить на своём дачном участке.







Но у них, помимо положительных качеств, есть также и некоторые недостатки.

Не все качели могут выдержать вес двух взрослых людей, а другие придут в негодность уже через сезон, потому и к этой покупке стоит подходить с умом.Вариантов качелей массаБлагодаря садовым качелям можно проводить время на природе и не лежать на холодной земле, а греться на солнышке, слегка покачиваясь. Они, если позволяет их конструкция, даже прекрасно подойдут для сна на свежем воздухе. Но и они должны хорошо вписываться в ландшафт сада, быть долговечными и, что гораздо важнее, прочными. Сегодня такие качели на даче уже не считаются роскошью, и есть множество вариантов, какие выбрать лично для себя. Они будут хорошо смотреться как на террасах, так и на летних беседках, рядом с деревьями. Все они имеют и разную цену, в зависимости от размера и материалов, из которых изготовлены.Конечно, лучше изначально выбирать такую конструкцию именно с крышей или тентом, желательно съёмным, чтобы через сезон его можно было постирать. И тех цветов, которые выгорают меньше всего — светлых. Также качели должны выдерживать большой вес, чтобы не вышло так, что на них смог бы сидеть только один человек, то есть не мене двухсот килограмм.Садовые качели можно условно разделить по типам конструкции: двухместные и даже трёхместные, но стоит понимать, что и места в саду они займут достаточно. Конечно, когда планируется проводить много времени с семьёй на свежем воздухе, лучше брать более вместительные варианты.Двухместные качелиТакже есть и качели на подвесах, они обычно крепятся к деревьям. Такие качели будут занимать намного меньше места и точно создадут особую атмосферу в саду, особенно если там есть большие и старинные деревья. А вот если деревья в саду ещё очень тонкие, то они могут не выдержать вес. Есть варианты садовых качелей подвешенных на пружинах, к каким-либо опорам или деревьям. Для этого деревья тоже нудны очень прочные. Зато округлая форма самих качелей позволяет создать удобное место для отдыха. Они обычно относятся к категории качелей-гамков, а также выдерживают вес до двухсот килограммов, так что в целом достаточно хороший вариант. А вот качели, которые крепятся к основанию, делаются не из синтетических материалов, а специальных плетеных верёвок из хлопка.И, конечно же, стационарные качели. Это массивные конструкции, обычно из железа или дерева, которые не передвигают и оставляют зимовать их основы прямо на улице. У них всегда есть крыши и защитные тенты от дождя. В категорию отдельно стоящих качелей входят все, которым не нужны ещё какие-то опоры для того, чтобы стоять. Они должны быть автономны и размещены в любом месте, а изготавливаются из разных материалов.Потрясающий вариант на канатахКачели в форме диванов тоже очень популярны, они компакты и мобильны. Их можно перенести на веранду в прохладное дождливое лето или уже под осень, а можно наслаждаться отдыхом на улице на них даже зимой. Это удобно. У них также имеется сразу мягкая спинка и сиденье, иногда такие конструкции могут раскладываться в полноценную кровать. Дизайн у них также разный, как и материалы, из которых изготавливаются. Как правило, это либо металлический профиль, либо трубы. Однако стоит заранее понимать, сколько человек будет сидеть на этих качелях, также насколько удобно положение спинки, имеются ли фиксаторы для раскачивания, водонепроницаемый тент, можно ли снять и его и чехлы на матрасе сиденья.Есть похожий вариант, но это уже просто сидение без матраса. Крыша в таких качелях простая, но прекрасно выполняет свою функцию — защиту от солнца. Однако такое сидение обычно выполнено из верёвок и может быть не очень надёжным. Для некоторых создаётся стойкое ощущение, что такие качели в любой момент могут упасть, хоть они не насколько неустойчивые.Качели кроватьКогда выбор сделан, стоит уделить внимание материалу, из которого будут сделаны качели. У каждого есть как преимущества, так и недостатки. Металл, конечно же, самый прочный вариант, хоть иногда и может начать ржаветь, если не уделять и ему должного ухода. Конструкции из него будут прочными и устойчивыми к внешним воздействиям, например, не будут шататься при сильном ветре. Но также он будет перегреваться на солнце и периодически нуждаться в обработке антикоррозийным составом.С другой стороны, кованые качели, особенно если на них присутствуют какие-то узоры, смотрятся очень статно и красиво, может стать настоящим произведением искусства. Но перемещать такие железные конструкции не получится, они стационарные из-за своего внушительного веса. Даже убрать на зиму будет трудновато, и особенное если они трёхместные.Трёхместный кованный вариантДревесина — материал очень хороший, главное — красивый, но совершенно недолговечный, если за ним не ухаживать и не делать это правильно, а также регулярно. Качели будут гармонично вписываться в ландшафт, а элегантные модели с тентами защищать от яркого солнца. Мягкое сидение, если оно подвешено на цепях, будет, без сомнения, очень привлекательно. Но всю древесину нужно обрабатывать специальными средствами, защищать от непогоды и насекомых, а на зиму точно убирать в сарай или хотя бы под навес.Конечно, есть и пластиковые варианты, но они не слишком надёжны и долго не прослужат. Они просты в уходе, но не смогут выдержать большой вес и слишком неустойчивы к внешним повреждениям.Комфорт при выборе качелей тоже не должен стоять на последнем месте. У них должны быть мягкие подушки или сидение, если оно плетёное, да и сама конструкция рассчитана для того, чтобы можно было прилечь, а ноги при этом не свисали. Регулировка спинки очен важный аспект, благодаря этому можно сделать тот угол наклона, который будет максимально удобен.Плетёный вариант выглядит менее надёжнымЭстетический вид имеет важное значение, но если в магазине нет желаемого цвета- обычно палитра достаточно ограничена, качели из металла можно покрасить, то же самое касается и пластика. А вот сам стиль качелей уже потом не переделать, он должен гармонировать не только с садом, но и террасой. Это может быть классический стиль, современный, прованс и т.д. Также все материалы должны быть водоотталкивающими, не обязательно, что они будут постоянно находиться под дождём, но даже утренняя роса в состоянии промочить сидение полностью. Материал не должен впитывать влагу. Темные оттенки основания, конечно же, будут более практичны, они не будут загрязняться, но и выцветать металл так быстро тоже не начнёт.Но можно сделать такие качели и самому, если это простая конструкция, то ничего сложного для умельца в этом нет. Обычно это может быть сидение и две верёвки по бокам, лучше взять канаты, а сидение при этом просторное и вместительное. Они могут крепиться на врытые в землю столбы или на деревья. Главное, чтобы это основание было прочным, не проминалось и не промокало. Вес, который они должны выдерживать, не должен быть меньше ста двадцати килограмм, это позволит находиться на них не только человеку, но и брать ему с собой книгу, чашку и спокойно переворачиваться, не боясь, что всё сломается.Есть и совсем экзотические варианты