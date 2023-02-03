Эффективные косметические рецепты на основе яблочного уксуса

Мы часто отводим яблочному уксусу скромную роль непритязательной заправки для салатов, однако в этом волшебном средстве скрыт огромный потенциал. Нефильтрованный уксус полон полезных ферментов и является природным тоником, антисептиком и противогрибковым средством. Он также прекрасно очищает кожу, не вызывая сухости и раздражения.







Предлагаем вашему вниманию несколько способов использования яблочного уксуса в косметических целях.



Ополаскиватель для волос

Лосьон для кожи

Дезодорант

Ополаскиватель для полости рта

Маска для лица

Ванночка для ног

Уход за варикозными венами

Смягчающий кожу лосьон для ванны

Средство от «простуды» на губах

Бальзам после загара