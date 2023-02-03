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Эффективные косметические рецепты на основе яблочного уксуса

Мы часто отводим яблочному уксусу скромную роль непритязательной заправки для салатов, однако в этом волшебном средстве скрыт огромный потенциал. Нефильтрованный уксус полон полезных ферментов и является природным тоником, антисептиком и противогрибковым средством. Он также прекрасно очищает кожу, не вызывая сухости и раздражения.

Эффективные косметические рецепты на основе яблочного уксуса

Предлагаем вашему вниманию несколько способов использования яблочного уксуса в косметических целях.

Ополаскиватель для волос


Шампуни и средства для укладки могут со временем создавать на волосах плёнку, из-за чего волосы кажутся бледными и безжизненными. Кислота, содержащаяся в яблочном уксусе, поможет избавиться от этих наслоений и придаст волосам глянцевый блеск.

Разведите в стакане воды столовую ложку уксуса и после мытья смочите волосы этой смесью. Смойте через пару минут.

Лосьон для кожи


Уксус является натуральным вяжущим средством, которое прекрасно очищает грязь и косметику и в то же время закрывает поры. Умойтесь, а затем протрите Т-зону ватным тампоном, смоченным в яблочном уксусе. Вы увидите, что даже после умывания на тампоне остались следы. Не стоит беспокоиться по поводу резкого запаха – после высыхания он исчезнет.

Дезодорант


Если вас беспокоит токсичность современных промышленных дезодорантов, содержащих свинец и алюминий, то яблочный уксус – отличная и безопасная альтернатива. Просто нанесите немного уксуса на подмышечную зону. Благодаря его природным антибактериальным свойствам микробы, вызывающие неприятный запах, погибнут, и вы сохраните свежесть на весь день.

Ополаскиватель для полости рта


Дурной запах изо рта и заболевания дёсен часто связаны с бактериями, живущими на языке и между зубами. При обычной чистке труднодостижимые участки могут остаться необработанными, и здесь на помощь придёт яблочный уксус. Разведите столовую ложку уксуса в половине стакана воды и ополосните рот. Таким образом вы сможете сохранить зубы здоровыми.

Маска для лица


Вы сами можете создать недорогую и эффективную смягчающую косметическую маску. Смешайте косметическую глину пополам с яблочным уксусом и добавьте несколько камель вашего любимого эфирного масла. Нанесите маску на лицо и расслабьтесь на 15 минут.

Ванночка для ног


Налейте в небольшую ванночку тёплой воды и добавьте туда стакан яблочного уксуса. Такая ванна окажет множественное действие – она поможет успокоить ноги, избавиться от неприятного запаха, а также снять отёки и смягчить кожу для последующей обработки пемзой огрубевших участков.

Уход за варикозными венами


Проблема варикоза может возникнуть у каждого, независимо от возраста и стиля жизни. Не всегда заметный внешне, он может причинять боль и дискомфорт тем, кто много времени проводит стоя. Смочите в яблочном уксусе хлопковую салфетку и перед сном приложите к проблемным участкам.

Ещё один способ – добавить несколько ложек яблочного уксуса в лосьон для тела и наносить после душа. Однако не забудьте проконсультироваться с врачом.

Смягчающий кожу лосьон для ванны


Если вы хотите, чтобы ваша кожа стала упругой и нежной, добавьте в ванну полный стакан яблочного уксуса. Пока вы расслабляетесь, уксус будет работать, постепенно вытягивая токсины. Этот метод также полезен в случае бактериальных или грибковых кожных заболеваний.

Для истинно глубокого увлажнения добавьте в ванну лосьон из равных частей уксуса, мёда и оливкового масла.

Средство от «простуды» на губах


Эти маленькие неприятные пузырьки, кажется, всегда появляются в самый неподходящий момент. Как только вы почувствуете покалывание, означающее скорое появление «простуды», начинайте прикладывать уксус к этому месту. Этот способ также поможет подсушить уже образовавшиеся пузырьки. Разбавленный яблочный уксус окажет помощь и при генитальном герпесе.

Бальзам после загара


Солнечный свет полезен для тела и способствуют выработке витамина D. Однако если вы провели на солнце слишком много времени, ощущения могут оказаться не совсем приятными. Поставьте бутылку с уксусом в холодильник, а затем смочите салфетку и приложите к обгоревшей коже. Другой способ – налейте уксус в бутылку с насадкой для спрея и сбрызните пострадавшие участки.

Яблочный уксус – простое, безопасное и недорогое средство для ухода за своей внешностью. Если он отсутствует в продаже, его несложно приготовить самостоятельно. Наполните ёмкость яблочными сердцевинками и кожурой, а затем долейте воды. Накройте плотной марлей и оставьте в тёмном месте на пару месяцев для ферментации. После чего процедите в стерильную бутылку и наслаждайтесь натуральным эликсиром собственного приготовления.

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