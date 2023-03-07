Фотограф создаёт миры из маленьких игрушек при помощи огромного воображения

Мексиканский фотограф Феликс Эрнандес Родригес никогда не прекращал играть. Он использует макро-объектив и специальные фотографические приёмы для создания виртуальной реальности на своих снимках. В итоге на получившихся фото мы видим сцену из реальной жизни, в которой ничего реального нет, а главные герои — крошечные игрушки.



Хотите посмотреть, как у него это получается?









Все фотографии в посте: © Hernandez Rodriguez







































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