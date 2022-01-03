Как лучше использовать маленький чердак

Иногда чердак настолько компактный, что там может поместиться только одна кровать, а иногда полезное пространство можно задействовать более рационально и интересно. Показываем вдохновляющие примеры использования маленького чердака.





Спальное место

Кабинет

Детская или игровая

Кинозал

Мастерская

Место для хранения

Летняя зона отдыха

Пространство в тесной мансарде отличается скошенным потолком. Зачастую скаты крыши расположены асимметрично, создавая труднодоступные закутки. Один из самых популярных способов превратить утилитарное помещение в жилое – поставить по центру комнаты двуспальную кровать. По бокам от неё хватит места для двух тумбочек.Рационально заполнить площадь можно при помощи двух односпальных кроватей, поставленных вдоль противоположных стен. Пространство может использоваться в качестве дополнительной спальни или комнаты для гостей.Вмонтированное в потолок окно добавляет чердаку привлекательности, расширяет пространство и позволяет периодически проветривать помещение.Если вы работаете даже на даче, чердачная комната станет отличным местом для создания кабинета. Небольшого помещения будет достаточно для стола и стула, а пространство под сводчатым потолком можно заполнить стеллажами с книгами. Если позволяет площадь, обстановку дополняют удобным креслом или мини-диваном.Заранее должны быть продуманы освещение и доступ к источникам электроэнергии.Главный плюс такого закутка – удалённость от остальной части дома. Сюда не будут проникать лишние звуки, что будет способствовать сосредоточенности.Дети любят небольшие помещения, поэтому укромный уголок на чердаке станет идеальным местом для организации игровой комнаты. Удобные и невысокие системы хранения, светлые стены, яркие кресла и подушки придадут помещению уюта. В качестве детских сидений подойдут бескаркасные кресла-мешки, пуфы и даже мягкие ковры с подушками.Один из возможных минусов чердака – плохая освещённость – может сыграть на руку поклонникам кинематографа. Даже в маленьком пространстве можно разместить телевизор и несколько удобных посадочных мест: низких диванов или кресел. Домашний кинотеатр станет любимым местом для семейных или дружеских посиделок.Стены могут быть как тёмными, так и светлыми, а в качестве напольного покрытия лучше использовать звукоизолирующий материал в сочетании с деревянными досками и ковром. Для создания объёмного звука понадобятся дополнительные колонки.Чердачное помещение может выручить тех, кто посвящает значительную часть своей жизни хобби. Если это место для стриминга или репетиций на музыкальных инструментах, заранее позаботьтесь о звукоизоляции стен и пола. Если вы шьёте или создаёте поделки из подручных материалов, продумайте удобную систему хранения, поставьте большой удобный стол.На чердаке вы сможете оставлять «творческий беспорядок», не заботясь о том, что он станет раздражать домочадцев. Также дети или животные не испортят дорогие вам предметы, а удалённость от спален позволит засиживаться за любимым занятием допоздна, никому не мешая.Необязательно превращать чердак на даче в жилое помещение. Самый простой способ с пользой задействовать свободные метры – заполнить их вещами. Перед тем, как обустраивать пространство, избавьтесь от ненужных предметов и продумайте систему хранения. Будут ли это открытые стеллажи, или чердак превратится в полноценную гардеробную? А может вам достаточно герметичных пластиковых контейнеров с крышками?Эта идея придётся по душе настоящим романтикам. Для организации такого места можно использовать плетёные или мягкие кресла, подушки, матрасы. Чердак не придётся утеплять или дополнительно обеспечивать электропроводкой. Для лаунж-зоны сгодится единственный светильник или гирлянда.Уютный уголок понравится тем, кто ценит одиночество, нуждается в личном пространстве, любит тишину. На чердаке можно разместить несколько полок с любимыми книгами, чтобы отдыхать душой, а также гамак или качели.Скромного размера чердак – ещё не повод забивать его ненужным хламом или оставлять пустующим. Даже небольшое пространство может стать любимым местом в доме, если подойти к его оформлению с душой.