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«Живые» мосты в Индии

Индия — страна загадок, чудес и духовных просветлений. Здесь некоторые боги имеют хобот и четыре руки, а мосты могут вырастать сами собой.

Мы отправляемся в район городка Черапунджи на северо-востоке Индии, который находится на высоте 1 300 метров и считается самым дождливым местом на Земле. Здесь для «выращивания» мостов используют корни каучуконоcного фикуса. Процесс «строительства» длится 10-15 лет. Живые мосты могут достигать длины 30 метров и выдерживать вес более 50-ти человек.

«Живые» мосты в Индии

Первооткрывателем корневых мостов является Денис П. Райт. Его так заинтересовали необычные сооружения, что он часами мог рассказать о них каждому, и даже некоторое время организовывал специальные туры в Индию, чтобы европейцы могли по достоинству оценить красоту «живых» переправ.

«Живые» мосты в Индии

Мосты выращивают в подходящем для этого месте — под городком Черапунджи, которое по разным данным является самым влажным местом на Земле: за год здесь выпадает более 11 000 мм осадков. Но рекордное количество выпало в 1861 году — 22.98 метров.

«Живые» мосты в Индии

Материалом для «строительства» живых мостов служат корни фикуса каучуконосного. Это вечнозеленое дерево, достигающее в высоту 30-40 метров.

«Живые» мосты в Индии

«Живые» мосты в Индии

Уникальность фикуса состоит в том, что он имеет вторичную корневую систему: его корни растут наружу. На фотографии двойной мост под названием «Umshiang Double-Decker Root Bridge»:

«Живые» мосты в Индии

Для того, чтобы корни фикуса росли в правильном направлении, жители Черапунджи используют специальные каркасы.

«Живые» мосты в Индии

Дойдя то другого берега корни фикуса каучуконочного врастают в землю. Процесс «строительства» моста обычно длится 10-15 лет, и к тому же он требует постоянного ухода и внимания.

«Живые» мосты в Индии

«Живые» мосты в Индии

Готовый мост может выдержать до 50 взрослых взрослых человек. Причем, чем старше мост, тем он прочнее — корни деревенеют и становятся похожими на крепкие стальные тросы.

«Живые» мосты в Индии

«Живые» мосты в Индии

«Живые» мосты в Индии

«Живые» мосты в Индии

«Живые» мосты в Индии

За более чем 500 лет удалось вырастить большое количество мостов более 30 метров в длину.

«Живые» мосты в Индии

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«Живые» мосты в Индии

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«Живые» мосты в ИндииПодписаться на мой Instagram
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