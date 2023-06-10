Индия — страна загадок, чудес и духовных просветлений. Здесь некоторые боги имеют хобот и четыре руки, а мосты могут вырастать сами собой.
Мы отправляемся в район городка Черапунджи на северо-востоке Индии, который находится на высоте 1 300 метров и считается самым дождливым местом на Земле. Здесь для «выращивания» мостов используют корни каучуконоcного фикуса. Процесс «строительства» длится 10-15 лет. Живые мосты могут достигать длины 30 метров и выдерживать вес более 50-ти человек.
Первооткрывателем корневых мостов является Денис П. Райт. Его так заинтересовали необычные сооружения, что он часами мог рассказать о них каждому, и даже некоторое время организовывал специальные туры в Индию, чтобы европейцы могли по достоинству оценить красоту «живых» переправ.
Мосты выращивают в подходящем для этого месте — под городком Черапунджи, которое по разным данным является самым влажным местом на Земле: за год здесь выпадает более 11 000 мм осадков. Но рекордное количество выпало в 1861 году — 22.98 метров.
Материалом для «строительства» живых мостов служат корни фикуса каучуконосного. Это вечнозеленое дерево, достигающее в высоту 30-40 метров.
Уникальность фикуса состоит в том, что он имеет вторичную корневую систему: его корни растут наружу. На фотографии двойной мост под названием «Umshiang Double-Decker Root Bridge»:
Для того, чтобы корни фикуса росли в правильном направлении, жители Черапунджи используют специальные каркасы.
Дойдя то другого берега корни фикуса каучуконочного врастают в землю. Процесс «строительства» моста обычно длится 10-15 лет, и к тому же он требует постоянного ухода и внимания.
Готовый мост может выдержать до 50 взрослых взрослых человек. Причем, чем старше мост, тем он прочнее — корни деревенеют и становятся похожими на крепкие стальные тросы.
За более чем 500 лет удалось вырастить большое количество мостов более 30 метров в длину.
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«Живые» мосты в Индии
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