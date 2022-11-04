Вещи и животные, которые мы вечно между собой путаем

Некоторые вещи и животные настолько похожи друг на друга, что иногда их просто невозможно не перепутать.

Но не нужно быть знатоком дикой природы, чтобы отличить ягуара от леопарда, или модным критиком, чтобы различать пиджак, блейзер и жакет. Хотим поделиться некоторыми лайфхаками, которые помогут вам блеснуть знаниями, когда придется столкнуться в жизни с этими «двойниками».



Банан и плантан

Дельфин и морская свинья

Пиджак, блейзер и жакет

Мороженое и джелато

Осел, мул и лошак

Шарф и снуд

Броненосец и панголин

Туалетная вода и парфюм

Корнишоны и пикули

Калина и рябина

Леопард и ягуар

Крем и мазь

Хинкали и манты

Скрипка и альт

По вкусу и текстуре плантаны больше похожи на ямс или картофель, так как содержат много крахмала, и их обычно нужно готовить — жарить, варить или запекать. Бананы же намного мягче, созревают быстрее, и их можно есть сырыми.Оба фрукта имеют толстую кожуру, которая по мере созревания от зеленого и желтого цвета становится темно-коричневой и черной. Однако плантаны намного толще, жестче и больше, а чтобы их почистить, может понадобиться нож. Основное различие между плантанами и бананами заключается в том, что у первых узкие и удлиненные концы, тогда как у бананов короткие и закругленные.И дельфины, и морские свиньи — млекопитающие, принадлежащие к отряду китообразных. Они дышат воздухом и рождают живых детенышей. Но между ними есть большая разница. Морских свиней можно отличить по округлой форме рыла, коренастому телу и треугольным спинным плавникам.А у большинства дельфинов заостренные морды и изогнутые спинные плавники. Еще одна отличительная черта — зубы. У дельфинов они конусообразной формы, а у морских свиней — в форме лопаты.— это часть классического костюма, брючного или юбочного. Из этих трех видов одежды он является самым формальным. Пиджаки шьют из той же ткани, что и другие элементы костюма, пуговицы подбираются строго в тон ткани, карманы бывают прорезные или с клапанами, а рукава должны быть несколько короче манжета рубашки.— более вольный вариант. Пуговицы могут быть контрастными, карманы — накладными, а цвет ткани может быть абсолютно любым — яркий, в клетку, с рисунком — и необязательно, чтобы он был в тон брюкам.самый неформальный из этих трех видов деловой одежды. В английском языке слово «jacket» обозначает все что угодно: пиджак, блейзер, куртка, но некоторые модельеры считают, что жакет — это модифицированный под женскую моду пиджак, который допускает всяческие отклонения от классического шаблона.Джелато и мороженое — это замороженные десерты, которые содержат молоко, сливки, сахар и ароматизаторы, но между ними есть существенные отличия. В оригинальном джелато, который в действительности родом из Италии, используется больше молока и меньше сливок, чем в мороженом, и, как правило, в него не добавляют яичные желтки.При приготовлении джелато взбивают гораздо медленнее, следовательно, он менее воздушный и более плотный по структуре. Кроме того, знаменитый итальянский десерт подается при более высокой температуре, чем мороженое.Ослы с древних времен использовались для перевозки людей и товаров. Хотя у них репутация упрямых животных, ослы также отличаются своим умом и способны уберечь себя и своих пассажиров от опасности.Мул получается при скрещивании осла с кобылой, а лошак — при скрещивании жеребца с ослицей. Они оба считаются гибридными видами. Мулы и лошаки обладают характеристиками обоих родителей, но неспособны к размножению.Главное отличие между снудом и шарфом заключается в форме пошива. В то время как шарф представляет собой длинный прямоугольный кусок ткани, который носят на шее или на талии для удержания тепла, то снуд — это замкнутый шарф, концы которого сшиты и образуют кольцо.Хотя внешне они очень похожи, но это 2 совершенно разных вида, даже ареал обитания у них разный: броненосцы обитают в Северной и Южной Америке, а панголины — в Африке и Юго-восточной Азии.У броненосцев заостренные уши торчком, а также есть зубы. У панголинов либо маленькие округлые уши, либо просто ушные отверстия и нет зубов. Броненосцы всеядны, а панголины — хищники, питающиеся термитами и муравьями. В случае опасности у них различное поведение: броненосцы застывают, а потом бегут и прячутся, а панголины сворачиваются в клубок.Туалетная вода — ароматическое средство, которое содержит от 5 до 15 % чистой парфюмерной эссенции, растворенной в спирте. На теле человека аромат может держаться около 2–3 часов.Парфюм — смесь, которая имеет более высокую концентрацию душистых масел, а также меньше спирта и растворителей. Он может содержать примерно из 15–40 % ароматического масла и имеет более сильный и стойкий аромат.Пикули — это любые маринованные в уксусе со специями и пряностями овощи, которые подаются на гарнир к различным блюдам или в качестве холодной закуски. А корнишоны — это мелкоплодные сорта огурцов, которые можно как засолить, так и есть в свежем виде.У калины крупные, лопастные листья с зубчатым краем, а у рябины продолговатые маленькие листочки. Плоды калины красные, мягкие на ощупь и горькие на вкус, а плоды рябины чаще всего красно-оранжевые, горчат меньше, а после первых морозов горечь почти полностью проходит.При встрече в дикой природе вы их не перепутаете, ведь ягуар и леопард обитают на разных континентах. Леопарды встречаются в некоторых частях Африки и Азии, а ягуары — в Южной и Северной Америке.Но есть еще несколько способов их отличить. У обеих кошек на меху есть темные пятна, но у ягуаров внутри каждого скопления есть пятна меньшего размера. Кроме того, леопарды меньше и стройнее ягуаров, а их хвосты длиннее.Кремы и мази могут быть как лечебными, так и косметическими. Однако основное различие между ними заключается в соотношении масла и воды. Крем состоит из воды и масла в равной степени, а мази по существу жирные и имеют более густую консистенцию. Они содержат больше масла по сравнению с кремами.Так как воды в креме содержится больше, то и впитывается он быстрее, и чаще всего кремы применяют в косметологических целях для воздействия на верхние слои кожи. Мазь же благодаря густой консистенции способна задерживать влагу и проникать глубоко в кровоток, поэтому она больше используется в медицинских целях.Манты — это блюдо азиатской кухни, которое представляет собой мелко нарубленное мясо в тонко раскатанном тесте. Готовятся они на пару в специальной мантоварке и имеют различную форму: круглую, треугольную и квадратную.Хинкали — это блюдо кавказской кухни из фарша с пряностями, специями, луком и зеленью в мешочке из теста, закрытом таким образом, чтобы наверху образовался хвостик. В отличие от мантов, которые готовят на пару, хинкали варят в воде.И скрипка, и альт — это смычковые струнные музыкальные инструменты. Из скрипичного семейства у скрипки самый высокий регистр звучания, альт же звучит в более низком регистре. По высоте звучания альт занимает промежуточное положение между высокой скрипкой и более низкой виолончелью. Хотя у обоих инструментов одинаковое строение: есть гриф, корпус и четыре струны, однако альт больше по размеру, и его гриф длиннее, чем у скрипки.