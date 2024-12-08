Между двух культур: портреты иммигрантов второго поколения

Студийные фотографии иммигрантов.
Куда бы ты ни переехал, твои корни, твоя культура остается с тобой, внутри тебя. Все герои фотосерии Studio Series уже давно живут в Австралии, говорят на английском языке, интегрировались в общество, но воспринимать себя австралийцами до сих пор не могут. Фотограф Атонг Атем решила сфотографировать их, чтобы отдать дань их настоящим корням.
Студийные фото жителей Австралии в стиле африканских портретов из фотостудий. Фото: Atong Atem.
Сама 25-летняя Атонг Атем (Atong Atem) родилась в Южном Судане, хотя сейчас живет в Мельбурне. Такой странный подход к портретной фотографии взят неспроста - это отсылка к старым студийным портретам, которые делали раньше на территории Африки. Не имея профессиональной студии, фотографы организовывали место съемок нередко у себя дома, разукрашивая их яркими тканями, и стараясь прибавить кадру как можно больше цвета.
Второе поколение иммигрантов. Фото: Atong Atem.
Люди на стыке двух культур. Фото: Atong Atem.
"В моих работах много цвета и текстуры, это своеобразный анти-минималистический подход. Я представляю то, что важно для моей культуры, то, что является частью ее истории. Поэтому в этой серии фотографий гораздо больше внимания уделяется театральности и одежде героев, чем самим героям."
Два поколения иммигрантов. Фото: Atong Atem.
Все герои серии - друзья фотографа. Фото: Atong Atem.
"Первые фотографии африканцев - это этнографический портреты, которые представляли людей как диковинку, как предметов. Я, как рожденная в Африке, хотела посмотреть, что будет, если мы сами будем делать свои портреты. Для меня это возможность заявить о силе нашего народа, заявить о возможностях личность, о нашей индивидуальности, о нашей культуре."
Яркие цвета и текстуры. Фото: Atong Atem.
Импровизированная фотостудия. Фото: Atong Atem.
"Все герои моей серии - мои друзья, первое и второе поколение иммигрантов. Я сама была рождена в городе Боре, я чистокровная жительница Южного Судана. И я не думаю о себе, как об австралийке, я просто человек, который переместился за пределы своей родины."
Дань африканским корням. Фото: Atong Atem.
Фотосессия иммигрантов. Фото: Atong Atem.
"Когда я росла, мне постоянно напоминали, что я не местная, что я не австралийка. Эта страна была для меня чужой, неприветливой. И в то же время я не чувствовала связи со своими родителями, потому что я не росла в Южном Судане, как они. Это все дает ощущение эдакой "третьей культуры". Когда я была моложе, я отчаянно хотела быть частью австралийской культуры, хотя я черная, я африканка, и мне это не удавалось. Но я не смогу прижиться и в Южном Судане - из-за моего австралийского акцента и австралийских ценностей и культуры."
Студийные фото. Фото: Atong Atem.
Акцент на цвете и текстуре. Фото: Atong Atem.
Студийные портреты в африканском стиле. Фото: Atong Atem.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии