Самые интересные факты о борьбе сумо

Сумо — единоборство, родом из Японии. Японцы сохранили традиции, как самого поединка, так и ритуал подготовки к нему. Для них, это не только спортивное единоборство, это боевое искусство, которое показывает мужество и силу.

Только в Японии проводятся поединки профессионалов. Любительские турниры проводятся во всем мире. Сейчас сумо это не только единоборство, это целое шоу с красочными традициями.







Сумо очень динамично. Борцам нужно думать быстро: за 10 секунд (это стандартная длительность поединка) борец может сменить 2–3 раза сменить тактику.







Борцы сумо несмотря на большой вес и габариты подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный сумотори должен уметь садиться на шпагат.







Сумо — очень травмоопасный вид спорта. Стартовый контакт — это столкновение двух в среднем 155-килограммовых борцов с совокупной скоростью 50–60 км/час. По травмам на первом месте колени, затем локти, спина и шея, голеностопы и пальцы.







Эмоции в сумо проявлять нельзя. Люди с разорванными связками не имеют права сказать даже «твою мать». Скажешь — вылетишь.







Рассказы о высококалорийной пище, которой объедаются суматори — легенда. Их основная пища содержит 100–150 ккал, но просто едят её от пуза и после еды сразу спят. Набрать вес, необходимый для сумо, не так просто, для этого нужен особый тип метаболизма.







Кстати, при поступлении в обучение борцов заставляют сбросить жирок, а уже потом — набрать так называемый рабочий вес. Рабочий вес — это мышцы плюс жир. Дело в том, что выше какого-то предела «сухую» мышцу нарастить невозможно.







Бицепс и трицепс знаменитых суматори примерно того же объема, что у обычного человека нога.







Для победы надо либо вытеснить соперника за пределы дохе (диаметр 4, 55 м) либо заставить коснуться поверхности чем-либо кроме ступней. В целом борцы делятся на специалистов по борьбе в поясе и по толчкам.







В сумо запрещено бить иначе, чем открытой ладонью, а также по глазам и в область гениталий. Запрещено хватать за волосы, уши, пальцы и закрывающую гениталии часть маваси. Нельзя проводить удушающие захваты. Всё прочее разрешено, поэтому в арсенал борцов входят пощёчины, толчки, захваты за любые разрешённые части тела и особенно поясов, а также броски, разного рода подножки и подсечки.







В сумо, как и в любом другом виде спорта, делается все возможное, чтобы борьба была честной, а договорные матчи полностью искоренены. Именно поэтому в поединке не смогут бороться спортсмены из одного хэя. То же самое касается и родных братьев, хотя фактически это условие не оговорено. И даже если они находятся в разных хэях, вряд ли такой поединок состоится. Причина тому – борьба с договорными поединками.



Что же касается доходов сумоистов, в среднем в год ёкодзуна (высшая категория спортсменов), если брать во внимание и сторонние заработки, такие как реклама, может получить зарплату, равную доходу футболиста с мировым именем.







Несмотря на то, к какому уровню принадлежит боец, ему категорически запрещено самостоятельно водить автомобиль. И если спортсмен, нарушивший это правило, был уличен в этом, ему грозит серьезное наказание. Так, в 2007 Кёкутэнхо пропустил один из турниров, поскольку его дисквалифицировали за вождение автомобиля, и это стоило ему существенной потере в ранге.



Поэтому обычно спортсмены передвигаются по городу на такси, или же заказывают для этого специальные микроавтобусы.







Волосы собираются в особый традиционный пучок на макушке, в двух высших дивизионах прическа выполняется существенно более сложной. Помимо красоты, такая прическа обладает свойством смягчать удар по темечку, возможный, к примеру, при падениях головой вниз.







Два основных правила используются для определения победителя каждой схватки: коснувшийся первым земли любой частью тела, кроме стоп, считается проигравшим; коснувшийся первым земли за пределами круга считается проигравшим.







Формирование тела борца происходит исключительно в процессе тренировок за счёт увеличения мышц и наращивания веса. Этой цели посвящён сам распорядок дня. Подъём с первыми лучами солнца, утренний туалет, затем натощак начинается изнурительная пятичасовая тренировка, требующая полной отдачи сил и предельной концентрации.







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