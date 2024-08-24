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Детская невинность и взрослая порочность: baby-trash от Рэй Цезаря


Детская невинность и взрослая порочность: baby-trash от Рэй Цезаря.

Детская невинность и взрослая порочность: baby-trash от Рэй Цезаря.

 

Несмотря на противоречивые мнения, критику и споры, а работы современного художника Рэя Цезаря (Ray Caesar) признаны во всём мире и очередную выставку его творений ждут сотни тысяч людей. Вдохновлённый красотой женского тела, он пишет своеобразные 3D картины, на которых запечатлены дерзко-сексуальные куклоподобные девушки, томно взирающие на мир…

Тёмное дитя. Автор: Ray Caesar.

Тёмное дитя. Автор: Ray Caesar.

 
Придворные дамы. Автор: Ray Caesar.

Придворные дамы. Автор: Ray Caesar.

 
Мать. Автор: Ray Caesar.

Мать. Автор: Ray Caesar.

 
Пузыри. Автор: Ray Caesar.

Пузыри. Автор: Ray Caesar.

 
Бедствие. Автор: Ray Caesar.

Бедствие. Автор: Ray Caesar.

 

Каждый образ в голове Рэя рождается спонтанно и все свои наброски изначально он делает на бумаге, и лишь спустя время приводит их в надлежащий вид при помощи графических редакторов. Как истинный ценитель прекрасного и необычного Цезар создаёт интригующие сюжеты, а вместе с ними и персонажей, глядя на которых складывается впечатление, будто попал в страну запредельных грёз и фантазий. Его работы продуманы до мелочей и выполнены на высшем уровне. Яркие, сочные, местами дерзкие и жутковатые они привлекают внимание, вызывая споры и размышления, мало кого, оставляя равнодушным.
Хранитель времени.

Хранитель времени.

 
Манифестация. Автор: Ray Caesar.

Манифестация. Автор: Ray Caesar.

 
Сирена. Автор: Ray Caesar.

Сирена. Автор: Ray Caesar.

 
Королевство. Автор: Ray Caesar.

Королевство. Автор: Ray Caesar.

 
Падение. Автор: Ray Caesar.

Падение. Автор: Ray Caesar.

 
Строительство. Автор: Ray Caesar.

Строительство. Автор: Ray Caesar.

 

Нотки декаданса, изысканный стиль викторианской эпохи, нетривиальные образы и сюжеты, точная проработка мельчайших деталей – всё это и многое другое делает картины Рэя поистине уникальными и востребованными во всём мире.
Дерзкие девчонки Рэя Цезаря.

Дерзкие девчонки Рэя Цезаря.

 
Негласный участник сообщества. Автор: Ray Caesar.

Негласный участник сообщества. Автор: Ray Caesar.

 

Большинство кутюрье с нескрываемой завистью поговаривают о том, что придуманные автором костюмы для его персонажей выполнены на высшем уровне, в то время как режиссёры спешат привлечь его для работы над дизайном кинолент, а критики неоднозначно закатывая глаза, в свою очередь называют сиё творчество baby-trash.
Французский поцелуй. Автор: Ray Caesar.

Французский поцелуй. Автор: Ray Caesar.

 
Головная боль. Автор: Ray Caesar.

Головная боль. Автор: Ray Caesar.

 
Дневной сон. Автор: Ray Caesar.

Дневной сон. Автор: Ray Caesar.

 
Любовное письмо. Автор: Ray Caesar.

Любовное письмо. Автор: Ray Caesar.

 
Наслаждение. Автор: Ray Caesar.

Наслаждение. Автор: Ray Caesar.

 

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