Детская невинность и взрослая порочность: baby-trash от Рэй Цезаря.
Несмотря на противоречивые мнения, критику и споры, а работы современного художника Рэя Цезаря (Ray Caesar) признаны во всём мире и очередную выставку его творений ждут сотни тысяч людей. Вдохновлённый красотой женского тела, он пишет своеобразные 3D картины, на которых запечатлены дерзко-сексуальные куклоподобные девушки, томно взирающие на мир…
Тёмное дитя. Автор: Ray Caesar.
Придворные дамы. Автор: Ray Caesar.
Мать. Автор: Ray Caesar.
Пузыри. Автор: Ray Caesar.
Бедствие. Автор: Ray Caesar.
Каждый образ в голове Рэя рождается спонтанно и все свои наброски изначально он делает на бумаге, и лишь спустя время приводит их в надлежащий вид при помощи графических редакторов.они привлекают внимание, вызывая споры и размышления, мало кого, оставляя равнодушным.
Хранитель времени.
Манифестация. Автор: Ray Caesar.
Сирена. Автор: Ray Caesar.
Королевство. Автор: Ray Caesar.
Падение. Автор: Ray Caesar.
Строительство. Автор: Ray Caesar.
Нотки декаданса, изысканный стиль викторианской эпохи, нетривиальные образы и сюжеты, точная проработка мельчайших деталей – всё это и многое другое делает картины Рэя поистине уникальными и востребованными во всём мире.
Дерзкие девчонки Рэя Цезаря.
Негласный участник сообщества. Автор: Ray Caesar.
Большинство кутюрье с нескрываемой завистью поговаривают о том, что придуманные автором костюмы для его персонажей выполнены на высшем уровне, в то время как режиссёры спешат привлечь его для работы над дизайном кинолент, а критики неоднозначно закатывая глаза, в свою очередь называют сиё творчество baby-trash.
Французский поцелуй. Автор: Ray Caesar.
Головная боль. Автор: Ray Caesar.
Дневной сон. Автор: Ray Caesar.
Любовное письмо. Автор: Ray Caesar.
Наслаждение. Автор: Ray Caesar.
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