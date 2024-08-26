С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    "К тому же в деревнях не было центральное отопление."! Автор: на русском языке ДОЛЖНО быть так: К тому же в деревнях ...Почему раньше жен...
  • саша
    Пост шикарный... что называется "..для души..."  и пособрали материалец акцентировано, молодцы. Настоящие европейские...10 невероятных об...
  • Ингерман Ланская
    ЖУУУТЬ!!!!10 невероятных об...

Пакетик чая и чеснок для ухода за орхидеями

Поддержать здоровье орхидей и в случае необходимости помочь больному растению быстро восстановиться — довольно просто. Необходимо лишь дать растениям дополнительные питательные вещества, получить которые можно из бюджетного самодельного удобрения.
Все, что потребуется для приготовления эффективного средства — пакетик зеленого чая, чеснок и мед.




Способ приготовления



Залейте пакетик чая 1 л кипятка и оставьте настаиваться на  4 часа. В отдельной емкости соедините 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. меда и 1 л воды и также оставьте настаиваться на 4 часа.



Профильтруйте чесночную воду и соедините ее с крепким чаем.
Каждый компонент данного удобрения оказывает положительное влияние на растение. В чае содержатся микроэлементы, которые помогают цветам лучше расти, цвести и плодоносить. Чеснок выступает в качестве натурального инсектицида и фунгицида. В меде содержатся аминокислоты, которые помогают другим питательным веществам лучше усваиваться.

Обработка орхидей



Для обработки здоровых орхидей достаточно 1 раз в 10 дней поливать растения подготовленным средством, а также опрыскивать листья из пульверизатора.
Больное растение перед обработкой необходимо правильно подготовить: для этого удаляется старый посадочный материал, обрезаются загнившие и засохшие корни. Чтобы стимулировать активный рост новых корней орхидею необходимо замочить в питательном средстве в течение 30-40 минут.



Еще один важный этап восстановления орхидеи — протирание листьев с помощью ватного диска. Такая обработка напитает орхидею питательными веществами, сделает растение более устойчивым к бактериям, грибкам и насекомым.



Эффект от использования бюджетного удобрения будет заметен уже после первого использования: листья станут более сочными и блестящими, начнут расти новые корни и цветоносы.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Орхидея
уход

Картина дня

наверх