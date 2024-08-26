Пакетик чая и чеснок для ухода за орхидеями

Поддержать здоровье орхидей и в случае необходимости помочь больному растению быстро восстановиться — довольно просто. Необходимо лишь дать растениям дополнительные питательные вещества, получить которые можно из бюджетного самодельного удобрения.

Все, что потребуется для приготовления эффективного средства — пакетик зеленого чая, чеснок и мед.

Способ приготовления

Обработка орхидей

Залейте пакетик чая 1 л кипятка и оставьте настаиваться на 4 часа. В отдельной емкости соедините 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. меда и 1 л воды и также оставьте настаиваться на 4 часа.Профильтруйте чесночную воду и соедините ее с крепким чаем.Каждый компонент данного удобрения оказывает положительное влияние на растение. В чае содержатся микроэлементы, которые помогают цветам лучше расти, цвести и плодоносить. Чеснок выступает в качестве натурального инсектицида и фунгицида. В меде содержатся аминокислоты, которые помогают другим питательным веществам лучше усваиваться.Для обработки здоровых орхидей достаточно 1 раз в 10 дней поливать растения подготовленным средством, а также опрыскивать листья из пульверизатора.Больное растение перед обработкой необходимо правильно подготовить: для этого удаляется старый посадочный материал, обрезаются загнившие и засохшие корни. Чтобы стимулировать активный рост новых корней орхидею необходимо замочить в питательном средстве в течение 30-40 минут.Еще один важный этап восстановления орхидеи — протирание листьев с помощью ватного диска. Такая обработка напитает орхидею питательными веществами, сделает растение более устойчивым к бактериям, грибкам и насекомым.Эффект от использования бюджетного удобрения будет заметен уже после первого использования: листья станут более сочными и блестящими, начнут расти новые корни и цветоносы.