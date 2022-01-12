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Ребята и зверята: Работы фотографа из Африки, который снимал британских монархов


Трогательные фотографии Джона Дрисдейла о настоящей дружбе.

Трогательные фотографии Джона Дрисдейла о настоящей дружбе.

 

Сегодня за фотографиями Джона Дрисдейла гоняются крупнейшие мировые издания, их печатают на календарях и открытках. Он начинал свою карьеру с того, что помогал фотографировать королевскую британскую семью, а стал знаменит своими фотографиями детей и животных.

Джон Дрисдейл (John Drysdale) родился и вырос в Уганде. Ему всегда нравились животные – и домашние, и дикие. А ещё с подросткового возраста ему нравилось фотографировать своим стареньким фотоаппаратом.

Когда ему исполнилось 20, ему улыбнулась удача. Дрисдейл пребывал в родственников в Лондоне и получил приглашение на обучение в престижном Гилфордском художественном колледже. Дело в том, что именно в тот год было принято решение об интернационализации колледжа, и Джон оказался первым человеком из Уганды, о котором в колледже слышали. Это изменило его жизнь.

1. Детство без интернета


На всех скоростях, 1969 год.

На всех скоростях, 1969 год.

 

В 1953 году он получил своё первое крупное задание – помогать Сесилу Битону фотографировать монарших особ в Букингемском дворце после коронации королевы Елизаветы II. Именно тогда, когда ему пришлось гоняться за неугомонным принцем Чарльзом и его сестрой Анной, Дрисдейл понял, что ему нравится снимать маленьких детей.

2. Настоящая дружба


Мой величайший друг, 1986 год.

Мой величайший друг, 1986 год.

 

Джон Дрисдейл снимал репортажи, занимался промышленной и рекламной съёмкой, получил множество наград, среди которых British Press Pictures of the Year и World Press Photo. И всё же самые запоминающиеся его работы – фотографии детей с животными и дружбы зверей.

3. У львёнка появился новый друг


Ребёнок, кормящий львёнка необычным способом.

Ребёнок, кормящий львёнка необычным способом.

 

4. Невероятная дружба!


Официальное знакомство, 1981 год.

Официальное знакомство, 1981 год.

 

5. Трогательная и невероятная история о дружбе между животными


Покусывание уха, 1967 год.

Покусывание уха, 1967 год.

 

6. Неожиданный визит


Остановка в пивной, 1974 год.

Остановка в пивной, 1974 год.

 

7. Катание на водных лыжах с любимой собако


На озере, 1984 год.

На озере, 1984 год.

 

8. Ручной крокодил


Спуск по лестнице, 1976 год.

Спуск по лестнице, 1976 год.

 

9. Мальчик и бегемот, 1989 год


Мальчик и бегемот были очень удивлены друг другом.

Мальчик и бегемот были очень удивлены друг другом.

 

10. Ку-ку


Заряд радостного настроения от Джона Дрисдейла.

Заряд радостного настроения от Джона Дрисдейла.

 

11. Собака выгуливает любимую лошадь


На прогулке.

На прогулке.

 

12. В гостях у юного пациента


Юный пациент больницы и Генри на ходулях из цирка Бертрама Миллса.

Юный пациент больницы и Генри на ходулях из цирка Бертрама Миллса.

 

13. Стрит арт


Тротуарное искусство. Лондон, 1956 год.

Тротуарное искусство. Лондон, 1956 год.

 

14. Счастливое детство


Трио в сумерках. Лондон, 1956 год.

Трио в сумерках. Лондон, 1956 год.

 

15. Народу много, а Тарзан один...


Фонарный Тарзан, 1955 год.

Фонарный Тарзан, 1955 год.

 

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Ребята и зверята: Работы фотографа из Африки, который снимал британских монархов

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Ребята и зверята: Работы фотографа из Африки, который снимал британских монарховПодписаться на мой Instagram
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