Ребята и зверята: Работы фотографа из Африки, который снимал британских монархов

Трогательные фотографии Джона Дрисдейла о настоящей дружбе.
Сегодня за фотографиями Джона Дрисдейла гоняются крупнейшие мировые издания, их печатают на календарях и открытках. Он начинал свою карьеру с того, что помогал фотографировать королевскую британскую семью, а стал знаменит своими фотографиями детей и животных.
Джон Дрисдейл (John Drysdale) родился и вырос в Уганде. Ему всегда нравились животные – и домашние, и дикие. А ещё с подросткового возраста ему нравилось фотографировать своим стареньким фотоаппаратом.
Когда ему исполнилось 20, ему улыбнулась удача. Дрисдейл пребывал в родственников в Лондоне и получил приглашение на обучение в престижном Гилфордском художественном колледже. Дело в том, что именно в тот год было принято решение об интернационализации колледжа, и Джон оказался первым человеком из Уганды, о котором в колледже слышали. Это изменило его жизнь.
1. Детство без интернета
На всех скоростях, 1969 год.
В 1953 году он получил своё первое крупное задание – помогать Сесилу Битону фотографировать монарших особ в Букингемском дворце после коронации королевы Елизаветы II. Именно тогда, когда ему пришлось гоняться за неугомонным принцем Чарльзом и его сестрой Анной, Дрисдейл понял, что ему нравится снимать маленьких детей.
2. Настоящая дружба
Мой величайший друг, 1986 год.
Джон Дрисдейл снимал репортажи, занимался промышленной и рекламной съёмкой, получил множество наград, среди которых British Press Pictures of the Year и World Press Photo. И всё же самые запоминающиеся его работы – фотографии детей с животными и дружбы зверей.
3. У львёнка появился новый друг
Ребёнок, кормящий львёнка необычным способом.
4. Невероятная дружба!
Официальное знакомство, 1981 год.
5. Трогательная и невероятная история о дружбе между животными
Покусывание уха, 1967 год.
6. Неожиданный визит
Остановка в пивной, 1974 год.
7. Катание на водных лыжах с любимой собако
На озере, 1984 год.
8. Ручной крокодил
Спуск по лестнице, 1976 год.
9. Мальчик и бегемот, 1989 год
Мальчик и бегемот были очень удивлены друг другом.
10. Ку-ку
Заряд радостного настроения от Джона Дрисдейла.
11. Собака выгуливает любимую лошадь
На прогулке.
12. В гостях у юного пациента
Юный пациент больницы и Генри на ходулях из цирка Бертрама Миллса.
13. Стрит арт
Тротуарное искусство. Лондон, 1956 год.
14. Счастливое детство
Трио в сумерках. Лондон, 1956 год.
15. Народу много, а Тарзан один...
Фонарный Тарзан, 1955 год.
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