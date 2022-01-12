Ребята и зверята: Работы фотографа из Африки, который снимал британских монархов

Трогательные фотографии Джона Дрисдейла о настоящей дружбе.

1. Детство без интернета

На всех скоростях, 1969 год.

2. Настоящая дружба

Мой величайший друг, 1986 год.

3. У львёнка появился новый друг

Ребёнок, кормящий львёнка необычным способом.

4. Невероятная дружба!

Официальное знакомство, 1981 год.

5. Трогательная и невероятная история о дружбе между животными

Покусывание уха, 1967 год.

6. Неожиданный визит

Остановка в пивной, 1974 год .

7. Катание на водных лыжах с любимой собако

На озере, 1984 год.

8. Ручной крокодил

Спуск по лестнице, 1976 год.

9. Мальчик и бегемот, 1989 год

Мальчик и бегемот были очень удивлены друг другом.

10. Ку-ку

Заряд радостного настроения от Джона Дрисдейла.

11. Собака выгуливает любимую лошадь

На прогулке.

12. В гостях у юного пациента

Юный пациент больницы и Генри на ходулях из цирка Бертрама Миллса.

13. Стрит арт

Тротуарное искусство. Лондон, 1956 год.

14. Счастливое детство

Трио в сумерках. Лондон, 1956 год.

15. Народу много, а Тарзан один...