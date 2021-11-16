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  • Murad Saparov
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Яркие картины нигерийского художника, которые дарят коктейль эмоций


Музыкальная зависимость. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Музыкальная зависимость. Автор: Said Oladejo-Lawal.

С приходом зимы хочется сочных красок, звонкой музыки, радости, смеха и ярких впечатлений, способных перенести зрителя куда угодно, лишь бы подальше от серых будней. Всё это и многое другое есть в работах нигерийского художника Саида Оладехо- Лоаля (Said Oladejo-Lawal), создающего восхитительные и насыщенные по цветовой гамме картины с образами и сюжетами, наполненными теплом, позитивом и хорошим настроением.

Музыкант. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Музыкант. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 

Картины Саида – вихрь эмоций и калейдоскоп страсти, всплеск энергии и буйство цветов, радующих глаз сочными оттенками, ассоциирующимися с летом, апельсинами и жаркими африканскими мотивами. Его работы отражают не только видение окружающего мира, а и красоту простых вещей, которыми окружён человек. Музыка, танцы, прогулки, отдых на природе, тихие раздумья – всё это лишь малая часть того, что бросается в глаза в первые минуты просмотра. Но, тот, кто смотрит не глазами, а сердцем и душой способен разглядеть нечто большее, нежели очевидные вещи, лежащие на поверхности.
Ветер. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Ветер. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Звуки скрипки. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Звуки скрипки. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Взлёты и падения. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Взлёты и падения. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Мелодия. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Мелодия. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Затерявшиеся в парке. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Затерявшиеся в парке. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Все дороги ведут к мечте. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Все дороги ведут к мечте. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Погружение в музыку. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Погружение в музыку. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Изящные па. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Изящные па. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Зажигательный танец. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Зажигательный танец. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Великий мудрец. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Великий мудрец. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Увертюра. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Увертюра. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Маски. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Маски. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Игра в поло. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Игра в поло. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Женщина с ребёнком. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Женщина с ребёнком. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Карнавал. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Карнавал. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Мама. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Мама. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Всадник. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Всадник. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 
Струны души. Автор: Said Oladejo-Lawal.

Струны души. Автор: Said Oladejo-Lawal.

 

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Яркие картины нигерийского художника, которые дарят коктейль эмоций

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Яркие картины нигерийского художника, которые дарят коктейль эмоцийПодписаться на мой Instagram
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