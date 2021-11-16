Яркие картины нигерийского художника, которые дарят коктейль эмоций

Музыкальная зависимость. Автор: Said Oladejo-Lawal.
С приходом зимы хочется сочных красок, звонкой музыки, радости, смеха и ярких впечатлений, способных перенести зрителя куда угодно, лишь бы подальше от серых будней. Всё это и многое другое есть в работах нигерийского художника Саида Оладехо- Лоаля (Said Oladejo-Lawal), создающего восхитительные и насыщенные по цветовой гамме картины с образами и сюжетами, наполненными теплом, позитивом и хорошим настроением.
Музыкант. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Картины Саида – вихрь эмоций и калейдоскоп страсти, всплеск энергии и буйство цветов, радующих глаз сочными оттенками, ассоциирующимися с летом, апельсинами и жаркими африканскими мотивами. Его работы отражают не только видение окружающего мира, а и красоту простых вещей, которыми окружён человек. Музыка, танцы, прогулки, отдых на природе, тихие раздумья – всё это лишь малая часть того, что бросается в глаза в первые минуты просмотра. Но, тот, кто смотрит не глазами, а сердцем и душой способен разглядеть нечто большее, нежели очевидные вещи, лежащие на поверхности.
Ветер. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Звуки скрипки. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Взлёты и падения. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Мелодия. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Затерявшиеся в парке. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Все дороги ведут к мечте. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Погружение в музыку. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Изящные па. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Зажигательный танец. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Великий мудрец. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Увертюра. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Маски. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Игра в поло. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Женщина с ребёнком. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Карнавал. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Мама. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Всадник. Автор: Said Oladejo-Lawal.
Струны души. Автор: Said Oladejo-Lawal.
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