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Оптическая иллюзия: проект стеклянного «исчезающего» моста


Проект стеклянного моста внациональном лесном парке Чжанцзянцзе (Китай).

Проект стеклянного моста внациональном лесном парке Чжанцзянцзе (Китай).

В скором времени и национальном лесном парке Чжанцзянцзе (Zhangjiajie, Китай) появится новое развлечение для экстремалов и прочих любителей пощекотать себе нервы. Архитекторы выполнят строительство нового стеклянного моста. У всех, проходящих по нему, будет создаваться впечатление, что конструкция вот-вот исчезнет.

Архитекторский проект фирм Martin Duplantier Architectes (MDA) и Daqian Landscape Architects.

Архитекторский проект фирм Martin Duplantier Architectes (MDA) и Daqian Landscape Architects.

Архитектурные фирмы Martin Duplantier Architectes (MDA) и Daqian Landscape Architects выиграли конкурс на лучший проект пешеходного моста, предназначенного для строительства в национальном лесном парке провинции Хунань (Китай). Разработанный в виде эллиптического диска, мост будет выполнен из нержавеющей стали, стекла и воды, а также покрыт черным углистым сланцем. Такое сочетание создаст эффект зеркала.
Проект стеклянного моста в китайской провинции Хунань.

Проект стеклянного моста в китайской провинции Хунань.

Пешеходный мост спроектирован из двух уровней: верхний соединит между собой вершины гор, а снизу посетителей будет ждать удивительная поверхность («водное зеркало»). Каждые семь минут 2-сантиметровый слой воды между стеклянными поверхностями будут сливать через распылительные форсунки для создания туманного облака.
Таким образом, создастся эффект оптической иллюзии с минимальным визуальным вмешательством.
Стеклянный мост в виде эллиптического диска.

Стеклянный мост в виде эллиптического диска.

Рядом с мостом в той же стилистике будут построены обзорная площадка и ресторан.
Проект кафе и обзорной площадки, которые появятся рядом с мостом.

Проект кафе и обзорной площадки, которые появятся рядом с мостом.

 

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Оптическая иллюзия: проект стеклянного «исчезающего» моста

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Оптическая иллюзия: проект стеклянного «исчезающего» мостаПодписаться на мой Instagram
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